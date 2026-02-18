Lettere

L’ insopprimibile ricorso all’autoreferenzialità. Ci sono più partiti comunisti che militanti

 •  • 1 Commento


Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Non passa anno in cui non nasca un partito comunista, frutto di qualche scissione da organizzazioni politiche a loro volta decimate, il 2026 è iniziato con l’ennesimo ectoplasma che ogni giorno ci offre qualche lezione di storia, di vita e di politica di cui faremmo volentieri a meno.

Trattasi di organizzazioni, si fa per dire, nelle quali ci sono più capi che militanti, avulsi da ogni radicamento sociale, sindacale e politico, fondamentalmente vigliacchi e che evitano di spendersi su posizioni scomode. E tutti indistintamente tronfi di vuota e inconcludente retorica.

Non faremo di ogni erba un fascio ma resta insopprimibile il senso di nausea derivante da qualche lezioncella impartita via social senza avere alcuna idea sulla crisi dell’auto, sul ricorso al militarismo, sulla deriva securitaria e repressiva in corso nelle scuole, nell’università, nei luoghi di lavoro. 

Perchè una buona parte dei novelli soloni ci ricorda che il partito è rivoluzionario ma poi quando si tratta di organizzare e partecipare a un blocco stradale, a un picchetto, a un corteo non organizzato spesso hanno impegni più importanti ai quali assegnare la precedenza.

E non mancano centri studi nei quali non si studia, non si analizzano documenti, nei quali ci si accontenta di scopiazzare qualche testo sacro.

Una buona parte dei novelli partiti comunisti non ha preso parola e ancor meno si è mossa per contrastare il pacchetto sicurezza, la delocalizzazione di una azienda o la costruzione di una inutile grande opera. Al momento di mettere in pratica azioni che traducano in fatti il conflitto tanto auspicato sono fulminati sulla via di Damasco, chiamati a impegni superiori.

E alcuni di questi novelli rivoluzionari da lustri non frequentano i luoghi di lavoro, una facoltà universitaria o una scuola pur avendo già pronte ricette per operai, studenti e dominati.

Poi ci sono gli internazionalisti per i quali la solidarietà con i popoli oppressi si traduce nella frequentazione delle ambasciate dove sovente battono cassa o si fanno accreditare a congressi (i viaggi gratis sono una antica consuetudine della politica borghese) dove raccontano storie fantastiche sul loro radicamento sociale.

Chi ha avuto la pazienza di leggermi fino ad ora si sarà fatto una idea del profondo disgusto che questo ceto politico da barzelletta provoca nello scrivente, potremmo scrivere tomi corposi sulla loro democrazia reale, sui continui voltafaccia per giustificare le continue arrampicate verso qualche vetta o presunta tale.

Costituire un partito rispondendo a una manciata di militanti, tra i quali spiccano opportunismi locali della peggior specie, è la via profetica per tornare protagonisti, peccato che i riflettori si accendano in una stanzetta di poche anime presentata invece come teatro strapieno.

Che cosa possiamo/dobbiamo sperare per il 2023? - La Città Futura

Fonte foto: La Città Futura (da Google)

1 commento per “L’ insopprimibile ricorso all’autoreferenzialità. Ci sono più partiti comunisti che militanti

  1. gerardo lisco
    18 Febbraio 2026 at 10:25

    Compagno Giusti tutti questi partiti ” comunisti” sono espressioni della cultura politica individualista e piccolo borghese che interessa un mondo fatto appunto di micro cosmi. Mi sono trovato a dover discuttere con una esponente di una di questi partiti che auspicava il modello nord coreano. Mi rendo conto che si fa uso di roba avariata. Realisticamente il Comunismo ha ampiamente finito il suo ciclo. Resta del comunismo il marxismo come metodo di indagine e la spinta etica alla ricerca di uguaglianza e alla lotta allo sfruttamento. Sul piano economico non ha nulla da dire. A meno non si pensi davvero che la Cina sia un Paese Comunista. La Cina è un modello nuovo di capitalismo che si intreccia con la tradizione confuciana guidato da una elite che utilizza il Comunismo come una coperta di Linus. Ho smesso di essere comunista nel lontano 1981, quando mi resi che la rivoluzione proletaria e la dittatura del proletariato erano fondate sul nulla. Nei Paesi dell’ex terzo mondo le rivoluzioni comuniste sono rivoluzioni nazional comuniste ed anche in quei casi era presente un substrato culturale, un dato antropologico che solo con la violenza poteva essere sradicato per costruire l’uomo comunista. Pol Pot ci provò a suo tempo compiendo un genocidio. La categoria Socialista potrebbe avere ancora un senso se adeguatamente ripensata e ridefinita a partire dalla relazione tra Stato e Mercato, Comunità e Individuo ed altro ancora. Mi fermo qui. Mi ha fatto piacere leggere il tuo articolo con il quale concordo.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Dichiaro di essere al corrente che i commenti agli articoli della testata devono rispettare il principio di continenza verbale, ovvero l'assenza di espressioni offensive o lesive dell'altrui dignità, e di assumermi la piena responsabilità di ciò che scrivo.