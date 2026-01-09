Video

Russofobie. Intervista ad Angelo D’Orsi

Invitiamo tutti ad ascoltare questa intervista fatta dal nostro redattore, Danilo Ruggieri, con la partecipazione del sottoscritto, al Prof. Angelo d’Orsi sui temi della russofobia, della censura ormai sempre più pressante nei confronti di chiunque si ponga in una posizione critica rispetto al cosiddetto “mainstream” mediatico-politico dominante, naturalmente anche sui recenti fatti del Venezuela, sul nostro canale Youtube, da poco aperto, al quale invito ad iscriversi. Grazie e buona visione.

Fabrizio Marchi

Mario Avagliano Sito Ufficiale | Interviste

Fonte foto: da Google

