Il ricatto della Bce: austerità salariale in cambio della riduzione del costo del denaro

La Bce ha minacciato i paesi dell’area euro di non abbassare il costo del denaro se concederanno aumenti di stipendio con rinnovi salariali troppo elevati. Un autentico ricatto che non tiene conto di come i salari di numerosi paesi abbiano perso negli ultimi anni tanto potere di acquisto.

Può essere utile consultare il seguente grafico sull’andamento salariale nei paesi Ue: https://scenarieconomici.it/wp-content/uploads/2024/11/EA_Negotiated_Wage_Growth.png

E forse il monito della Banca europea è lanciato proprio alla Germania che trovandosi in crisi economica e in stagnazione non potrà accogliere le richieste di parte sindacale per mantenere quella pace sociale di cui ha fortemente bisogno in vista delle elezioni politiche del 2025.

Volkswagen sta facendo i conti con il costo del lavoro che nei suoi stabilimenti è forse il più alto a livello Ue tra tutte le aziende meccaniche.

Nel frattempo Volkswagen annuncia la chiusura di tre stabilimenti in Germania, riducendo i costi fissi e gli stessi flussi produttivi sperando di avere risorse sufficienti per investire in tecnologie innovative come software e la stessa componentistica.

Ford annuncia poi il taglio di 4.000 posti di lavoro in Europa da qui al 2027, tagli che riguarderanno principalmente Germania e Regno Unito chiedendo al contempo alla Ue risorse per investire nell’auto elettrica. Non corrisponde tuttavia al vero la notizia che i tagli occupazionali siano una novità, basti pensare che negli ultimi 4 anni ci sono stati nei paesi Ue quasi 90 mila licenziamenti ai quali aggiungere il massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali.

In Italia, il costo del lavoro in Stellantis è stimato attorno a 33 euro all’ora, se pensiamo invece alle aziende dell’indotto scendiamo a cifre inferiori, come paese siamo messi decisamente male, quanto a salari, rispetto alla media di Germania, Francia e Usa, poco sopra la Spagna mentre in Polonia, dove sono state delocalizzate alcune produzioni, la media oraria del costo salariale nelle aziende meccaniche è di soli 15 euro.

I piani di ristrutturazione in Volkswagen prevedono tagli agli impiegati e ai quadri dopo non avere sostituito i pensionati degli ultimi anni tra gli operai.

Le richieste sindacali in Germania, nel settore meccanico, erano pari al 7% di aumenti ma prevedevano anche una riduzione degli orari non a parità di salario.

Fatto sta che il monito della Bce spingerà il capitale finanziario a spingere i paesi dell’area euro a decretare aumenti contrattuali inferiori al reale potere di acquisto.

