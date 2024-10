Kamala Harris non piace ai maschi afroamericani (e perchè dovrebbe?)

Sento dire che da più parti si stanno preoccupando perché a quanto pare la gran parte degli elettori maschi afroamericani non avrebbe simpatie per Kamala Harris, nonostante gli sforzi che sta facendo Obama e tutta la compagnia dem per convincerli a votarla. In realtà poi tutti questi “sforzi” si riducono a dirgli che se non votano per la Harris è perché sono sessisti. E questo per loro sarebbe il modo per convincerli. Stendiamo un velo pietoso…Il quesito in realtà dovrebbe essere un altro e cioè:” Per quale oscura ragione gli elettori maschi afroamericani – ma ovviamente vale anche e forse ancor più per quelli bianchi, specie quelli appartenenti ai ceti popolari – in larga maggioranza di condizione sociale bassa e medio bassa dovrebbero avere simpatia per questa donna? Soltanto per il fatto che non è bianca? Oppure perché è donna? L’essere donna e il non essere bianca è forse di per sé garanzia di progresso, giustizia sociale e pace nel mondo? Non mi pare che l’essere donna e nera impedì a Condoleezza Rice, segretaria di stato durante la presidenza di G. W. Bush, di essere una delle maggiori sostenitrici dell’infame guerra all’Iraq, scatenata con l’alibi della clamorosa fake in base alla quale quel paese sarebbe stato in possesso di armi di distruzione di massa (menzogna che naturalmente la stessa Rice sostenne con forza). Kamala Harris, notoriamente sostenuta dal gotha delle cosiddette “Big Tech” e dal grande capitale americano multi-transnazionale, finanziario e non, è inevitabilmente anche una portabandiera dell’ideologia neoliberale e politicamente corretta e naturalmente una femminista militante (come potrebbe essere altrimenti?…) in particolare nella sua variante post-moderna e transfemminista. Non a caso il suo vice da lei designato in caso di vittoria è Tim Walz, acceso sostenitore dell’ideologia woke e delle più spregiudicate (e strampalate) teorie gender. Qualcuno mi spieghi – con i fatti e un approccio materialistico e non ideologico alla realtà – perché i maschi appartenenti ai ceti popolari, neri o bianchi che siano, dovrebbero sentirsi rappresentati da un personaggio come Kamala Harris.

Fonte foto: da Google