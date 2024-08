Rompere i tabù, aprire il dibattito

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Per l’ennesima volta, anche negli ultimi giorni, il direttore del giornale online L’Interferenza, Fabrizio Marchi, è stato fatto oggetto di insulti e attacchi personali in relazione ad alcuni articoli da lui stesso pubblicati a sua firma.

Ancora una volta, per l’ennesima volta, si sceglie di ricorrere agli insulti gratuiti e alle offese personali pur di non accettare il confronto logico-dialettico su quelli che da tempo sono diventati dei veri e propri tabù, dei dogmi considerati incriticabili. Ci riferiamo ai temi che riguardano l’ideologia cosiddetta politicamente corretta e in particolare le “questioni di genere”, il femminismo, in tutte le sue articolazioni, e le tematiche LGBTQ.

Tali questioni – specialmente nell’ambito della sinistra, sia essa liberale, radicale o sedicente “antagonista” – sono state elevate ad una sorta di Verità Assoluta, Incontestabile e Incriticabile al punto tale che chi osa avanzare una critica alle suddette narrazioni viene immediatamente e sistematicamente “scomunicato” e bollato con i peggiori epiteti: “maschilista, misogino, omofobo, reazionario, fascista, frustrato, sfigato” e via discorrendo. Questa prassi – disconoscere l’interlocutore per non affrontare dialetticamente le idee di cui è portatore – oltre ad essere scorretta sotto ogni profilo, politico e personale, dimostra un approccio intollerante e una totale mancanza di volontà di aprirsi ad un confronto dialettico. Riteniamo questo comportamento molto grave, non solo dal punto di vista del metodo, che è oggettivamente antidemocratico, ma anche perché profondamente antidialettico. Siamo di fatto di fronte ad un comportamento di tipo “religioso” e ciò spiega perché chi osa avanzare una critica viene formalmente e di fatto considerato una sorta di apostata, di eretico che deve essere allontanato ed esposto al pubblico ludibrio.

Naturalmente dietro questo atteggiamento, purtroppo sistematico, c’è anche una componente di debolezza perché chi è forte delle proprie idee non teme il confronto, al contrario, lo auspica.

Forti dell’ottimismo della volontà, consapevoli che la verità è sempre rivoluzionaria (anche se il più delle volte è tutt’altro che rassicurante), auspichiamo che si possa finalmente aprire un dibattito su queste tematiche, magari serrato ma civile e sereno.

Per una Dialettica Democratica.

Segue l’elenco dei primi firmatari, chi vuole sottoscrivere il documento può ovviamente comunicarcelo tramite un commento pubblico o, privatamente, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica de L’Interferenza il proprio nome, cognome e professione:

Alessio Accardo giornalista

Pierluigi Alba architetto

Santiago Gasco Altaba impiegato commerciale e scrittore

Matteo Luca Andriola storico, saggista e insegnante precario

Bruno Arduino ottico optometrista

Giulio Maria Bonali medico in pensione

Massimiliano Brunetti rappresentante di commercio

Danilo Bughetti insegnante

Giuseppe Casamassima sindacalista e studioso indipendente

Sergio Castaldi artigiano

Paolo Ciprotti impiegato ex imprenditore

Luca Mssimo Climati contadino e attivista ecologista e di classe

Antonio Colaiacomo funzionario pubblico

Maria De Cristofaro pensionata

Nicola Sandro Degani istruttore amministrativo ente locale

Francesco De Gasparre mediatore/conciliatore legale

Diego De Matteis insegnante precario

Sandro De Santis chimico

Rino Barnart Della Vecchia pensionato, scrittore ed ex insegnante

Ilaria Di Lorenzo segretaria

Francesca Di Mattia operatrice culturale

Fabio Di Pietro impiegato precario

Roberto Donini pensionato ex funzionario pubblico

Armando Ermini pensionato ex bancario e sindacalista

Alessandro Leter Galli educatore

Alessandro Giuliani biologo

Francesco Guarnieri informatico

Salvatore Gullì avvocato

Olga Handjal pensionata

Alberto Infante psicologo

Lorenzo Jengo operaio, camionista

Cesare Lancioni pensionato

Leone Lazzara tranviere

Gerardo Lisco funzionario pubblico

Gabriele Lizzi insegnante di storia e filosofia

Marco Lobbia disoccupato

Giacinto Lombardi pensionato, ex insegnate di storia e filosofia

Fabrizio Lulli pensionato ex insegnante

Luigi Maniscalco musicista

Angelo Marchionni impiegato

Alessandro Mariani tranviere

Sandro Marroni ristoratore

Germano Martini pensionato

Antonio Martone docente universitario

Francesco Martorana insegnante

Maurizio Mattioli data analyst

Maurizio Neri libraio e contadino

Fabio Nestola direttore CSA /Centro Studi Applicati)

Alessandro Olivieri impiegato

Oliviero Orsi impiegato e studente

Davide Padellaro disoccupato

Luca Palmerini imprenditore

Maria Vittoria Pascali disoccupata

Alessandro Pelizzaro pensionato

Enzo Pellegrin avvocato

Marco Pensante dirigente d’azienda

Giuseppe Petrozzi pensionato ex tecnico

Marco Pintus disoccupato

Giusi Piras insegnante e psicologa

Raffaele Pisani ingegnere

Ulderico Pisciarelli geometra

Silvia Pozzi educatrice

Federico Provenzano disoccupato

Renato Rapino insegnante e logopedista

Mauro Recher operaio metalmeccanico

Mirko Recher addetto alla produzione postale

Gianfilippo Riontino ingegnere, perito del lavoro

Luca Rodilosso funzionario sindacale

Alberto Romano psicologo

Giacomo Rotoli docente universitario e Presidente di “Uomini e Donne in movimento”

Danilo Ruggieri libraio

Lucilio Santoni operatore culturale

Francesco Scabar insegnante

Andrè Siciliani collaboratore scolastico precario

Enza Sirianni insegnante

Stefano Tamiozzo graphic designer disoccupato

Giuseppe Tarantini cuoco e studente

Paolo Nicola Tarantini avvocato

Massimo Tesse pensionato ed ex insegnante

Adriana Tisselli insegnante

Rita Vergnano impiegata contabile

Filomeno Viscido impiegato

Stefano Zecchinelli giornalista e web reporter