Bashar al-Assad guiderà il nuovo campo antimperialista?

L’aggressione imperialista alla Siria baathista presenta una triplice regia: pianificazione israeliana, addestramento ucraino e supporto logistico turco, con l’amministrazione Biden garante della dottrina della “guerra eterna”. Ankara, nel tentativo di scongiurare la dissezione neocoloniale interna, ha rilanciato l’espansionismo neo-ottomano cambiando nuovamente casacca; il presidente Erdogan, un cleptocrate anticomunista cresciuto come picchiatore nei quartieri periferici di Istanbul, è ritornato ad essere il “cane pazzo” della CIA, ciò che è sempre stato.

L’aggressione dei sionisti-revisionisti al Libano e degli ucraino-nazisti al complesso militare post-sovietico ha trovato la propria sintesi in Siria: non si tratta d’una semplice guerra contro Iran, Libano, Siria e Russia, ma dell’estensione della dottrina della “guerra eterna” all’Asse della Resistenza, appoggiata logisticamente dalla componente antimperialista dell’esercito regolare russo. La Siria baathista è, quantomeno dal 2011, terreno di scontro fra l’unipolarismo USA e la transizione verso il multilateralismo. Perché Erdogan, il sicario “pazzo” della CIA, odia Bashar al-Assad? Mentre Assad resisteva ai colpi dell’imperialismo USA, si è scoperto un leader rivoluzionario, proprio come l’aveva percepito Hugo Chavez. La rivoluzione del nuovo Partito Baath è una lotta di liberazione nazionale dall’Occidente collettivo, ma anche una lotta d’emancipazione contro l’oscurantismo religioso incarnato dalla Confraternita assassina dei Fratelli Musulmani (di cui il cleptocrate Erdogan fa parte) e dal nazi-sionismo ebraico.

Mentre Erdogan è sempre stato una pedina della Nato, Assad non si è limitato a sostenere la transizione al multipolarismo, ma come Fidel Castro ed Hugo Chavez sostiene una modernizzazione tendenzialmente anticapitalista del Sud Globale, consapevole che “il socialismo non è la socializzazione della miseria”. Il legittimo presidente siriano ha compreso come il perseguimento del Pubblico Interesse non poteva soffrire di nessuna corruzione, un po’ come fecero suo padre Hafez al-Assad, Ahmed Ben Bella, Nasser ed i teorici del panarabismo laico. Erdogan è un cleptocrate che vive nel banditismo e nella corruzione: mercante d’armi per conto di Netanyahu e finanziatore di un sistema di propaganda islamista, il bandito di Ankara persegue un duplice obiettivo, destabilizzare la Siria baathista e spaccare il fronte di solidarietà verso la Palestina.

Scrive l’analista strategico Thierry Meyssan:

“Il nome “Diavolo” si riferisce etimologicamente al doppio discorso che tiene. Il presidente al-Assad ha quindi smontato lo slogan delle “primavere arabe”, immaginato dal Dipartimento di Stato per piazzare i Fratelli Musulmani ovunque al potere in tutto il Nord Africa, nel Levante e nel Golfo. Ovunque l’asservimento all’imperialismo seguiva le bandiere coloniali, quella della monarchia wahhabita dei Senussi in Libia, quella del mandato francese in Siria, mentre paradossalmente reclamavano “la Rivoluzione” a fianco dei tiranni di Riyadh e di Doha.” 1

Sostenendo contemporaneamente la sovversione islamista contro il Partito Baath e la causa palestinese, Erdogan ha finanziato media all’apparenza antisionisti (arrivando correttamente a parlare di “fascismo digitale” israeliano), ma nei fatti avversi all’Asse sciita della Resistenza. In Occidente, i sostenitori della causa palestinese presentano questa triplice divisione:

I sostenitori dell’Asse della Resistenza: dai Guardiani della Rivoluzione alle Brigate Al Qassam palestinesi; dal Baath siriano ai marxisti del “Fronte popolare di liberazione della Palestina” (FPLP).

Gli oppositori clerico-sunniti: moschee, centri islamici, movimenti oscurantisti filo-Erdogan e pro-wahabiti i quali configurano una sorta di sionismo rovesciato.

Gli anarco-libertari: le Brigate anarchiche della Nato che operano nel nord della Siria. Dal 2014, su mandato franco-statunitense ed israeliano, i separatisti del PKK/YPG hanno espropriato le popolazioni autoctone dei loro beni, colonizzando una porzione del territorio della Siria sovrana. Per Damasco si tratta di colonialismo; gli Occidentali chiamano ciò “rivoluzione”.

I media pro-Erdogan sono funzionali alla “guerra cognitiva” della Nato, perché allontanano i sostenitori della Resistenza palestinese dall’Asse della Resistenza, un’alleanza geopolitica eterogena, ma orientata verso la costruzione del mondo multipolare su basi radical-socialdemocratiche. Dopo una attenta disamina delle relazioni internazionali, Erdogan ed il PKK/YPG diventano due facce della stessa medaglia: la dottrina della “guerra eterna”, un piano di dissezione neocoloniale che nega su basi anarcoidi l’idea stessa di “Stato nazionale”.

Leggiamo dall’ultimo comunicato del Partito Comunista Siriano:

“Per affrontare efficacemente questa brutale aggressione è necessario aumentare la coesione di tutti i fattori nazionali siriani e il sostegno dei popoli liberi del mondo al popolo siriano nella sua battaglia decisiva. È inoltre necessario compiere sforzi per rafforzare gli elementi di solidità e difesa della patria – militari, politici, economici e sociali – compreso l’abbandono immediato delle tendenze liberali nell’economia e una rottura completa con esse.” 2

La situazione richiede la centralizzazione del sistema economico, la democratizzazione del settore pubblico in funzione anti-burocratica e l’organizzazione dei Comitati popolari nelle aree rurali, là dove necessario anche armati. La Siria baathista, spostando il proprio governo a sinistra ed aprendo al sindacalismo socialista, ha già dimostrato di poter resistere alla dottrina della “guerra eterna”.

Il PKK/YPG rimettendo in discussione “i fattori nazionali siriani”, in questa congiuntura storica, si colloca in rotta di collisione col Partito Comunista Siriano. Bashar al-Assad ha dimostrato di essere l’unico leader politico capace di resistere ad una aggressione congiunta da parte dell’Occidente collettivo. Sarà lui a guidare il nuovo campo antimperialista nell’area mediorientale.

https://www.voltairenet.org/article184893.html