Kamala Harris, la “regina del caos”, arruola attentatori “solitari”

Negli Stati Uniti l’attentato a Donald Trump, da parte d’un elettore del “Partito democratico”, consolida una tendenza assodata nelle disamine della testata marxista World Socialist Web Site (WSWS); l’alternativa è fra dittatura fascistoide (Trump) e “guerra infinita” (Harris). Il complesso militare-industriale ha schierato i neoconservatori con Kamala Harris, svelando il volto della “sinistra imperiale”: un Cavallo di Troia del Nuovo (dis)Ordine Unipolare.

Domenica 15 settembre (15/09/2024), le autorità statunitensi hanno arrestato Ryan Routh, un uomo che armato di Ak-47, munito di cannocchiale e videocamera GoPro, ha cercato di assassinare Donald Trump nel suo campo da golf nella Florida. Secondo il New York Times, che aveva parlato di lui lo scorso anno, questo figuro aveva passato un po’ di tempo a Kiev reclutando per conto del Battaglione Azov soldati afghani fuggiti in Pakistan. L’analista strategico Andrew Korybko, menzionando la CNN (quindi una fonte filo-occidentale vicina all’MI6 britannico) ci dà alcune informazioni su questo cocainista al servizio del complesso militare-industriale USA:

“La CNN ha confermato che ha postato sui social media poco dopo l’inizio dell’operazione speciale che “SONO DISPOSTO A VOLARE A CRACOVIA E ANDARE AL CONFINE CON L’UCRAINA PER FARE VOLONTARIATO, COMBATTERE E MORIRE… Posso essere l’esempio che dobbiamo vincere”. Routh ha anche criticato Trump per aver voluto “MASA… rendere gli schiavi americani di nuovo padroni”, tra le altre invettive contro l’ex presidente. Chiaramente, ha bevuto il Kool-Aid ed era convinto che Trump fosse una “minaccia per la democrazia” e probabilmente anche un “agente russo”.” 1

Elettore del “Partito democratico”, Routh è un fanatico progressista il quale, a mano armata, sostiene l’agenda di Washington per la “guerra globale”; il braccio armato del progressismo unipolare, oggigiorno, è il neonazismo, ciononostante questi esaltati cocainisti (come l’attentatore al socialdemocratico Robert Fico) agiscono per conto delle “democrazie borghesi”, emulando la furia omicida dell’ISIS, un autentico “esercito segreto della CIA” (per dirla con lo storico Webster Tarpley). Sicuramente era un membro della “NAFO”, la rete globale di spie straussiane, mentre il giornalista investigativo Max Blumenthal, su The Grayzone, ha ricostruito i legami di Routh con la “Legione internazionale” ucraina. Leggiamo:

“L’apparente tentativo di assassinio di Routh è avvenuto al culmine dell’isteria da guerra per procura, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che chiedeva all’amministrazione Biden di concedergli armi a lungo raggio e di dare il via libera ad attacchi in profondità nel territorio russo. Un articolo pubblicato da Kiev il 14 settembre di Fareed Zakaria, stretto alleato dell’amministrazione Biden, ha evidenziato il panico che ha attanagliato i guerrieri per procura per una potenziale vittoria di Trump.

Secondo Zakaria, “Il ritardo negli aiuti americani durante l’anno scorso, causato da lotte intestine tra repubblicani ostinati al Congresso, ha contribuito al deterioramento della situazione sul campo e molti ora temono cosa succederà se Trump vincerà a novembre”.

Routh deve ancora discutere le sue motivazioni per aver portato un fucile d’assalto in un campo da golf a poche centinaia di metri dalla posizione di Trump. Forse il suo obiettivo non era solo l’ex presidente, ma un potenziale accordo per la guerra per procura in Ucraina.” 2

Non ci sono dubbi: il Partito della “guerra eterna”, ovvero il “Partito democratico”, vuole rilanciare il colonialismo (con annessa guerra termonucleare) contro la Federazione Russa, quindi sta cercando sottobanco un nuovo accordo col governo ucraino-nazista; CIA e SBU dettano le danze. A Kiev, “una banda di drogati e neonazisti” legata all’amministrazione Biden, ha trasformato la “sinistra zombie” (cit. Diana Johnstone) nell’ISIS coi tacchi a spillo.

Trump è il “cane pazzo” reazionario del deep state, quindi i neocons hanno puntato su Kamala Harris, la Regina del caos all’epoca del “capitalismo della sorveglianza”. La “sinistra sintetica”, per far sprofondare il mondo in una dittatura liberal-globalista è disposta ad uccidere, imbeccando, coi propri apparati d’intelligence, esaltati cocainisti indottrinati all’ideologia popperiana delle “società aperte”. Karl Popper e Francis Fukuyama, da “sinistra”, sono diventati di fatto i profeti del neofascismo mondiale, scalzando soggetti come Julius Evola e Miguel Serrano. La “sinistra”, in questa congiuntura storica, è un ingranaggio delle “guerre del ventunesimo secolo”, configurando “utopie letali” (es. il “confederalismo democratico”) prefabbricate dalle teste d’uovo del Pentagono.

Edward Snowden, fonte autorevole e sempre ben informata, ritiene che “le connessioni tra l’attentatore e le agenzie di intelligence sono lo scenario più probabile”, inoltre su Twitter/X aggiunge:

““Finora sappiamo poco, ma [con] la partecipazione personale e pubblica del presunto tiratore di Trump all’attività militare in Ucraina, è difficile immaginare che le agenzie di questa Casa Bianca possano affermare che il contatto è pari a zero: ‘mani pulite’. Un po’ di atmosfera oswaldiana, qui. Il Congresso dovrebbe avere delle risposte”” 3

La lobby progressista provoca le guerre. In tutto il mondo, il fascismo tradizionale della destra (Trump, Meloni, ecc..) è propedeutico ad una nuova forma di autocrazia: il fascismo finanziario della “sinistra invertebrata” (Harris, Macron, Draghi, ecc..). Kamala Harris e Mario Draghi, negli USA e nella UE, hanno sistematizzato un mondo amministrato dai banchieri, con gli uomini ridotti ad “animali hackerabili”.Basterebbe un click per cancellare una persona fisica, giuridicamente parlando.

I crimini dei “democratici”, poco sentiti dall’attivismo “ANTIFA” (storicamente finanziato da Soros) ed antagonista (storicamente dichiaratamente anti-leninista), potrebbero essere cancellati dalla memoria collettiva. Una catastrofe raffrontabile ai razzia listi deliri del fascismo storico.

