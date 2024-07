Nessuna ambiguità

Sollecitato da alcuni amici ho deciso di riprendere la “politica” dei video. Preferisco, per la verità e di gran lunga, la parola scritta, perchè consente di approfondire e di spiegare meglio le proprie opinioni. Ma i tempi cambiano (non sempre per fortuna…) e rendono necessario l’adeguarsi a nuove modalità di comunicazione. Mi viene suggerita la tecnica dei video brevi. E io obbedisco se è utile alla causa. Comincio, o meglio ricomincio (avevo già pubblicato diversi video anni addietro ma avevo interrotto per privilegiare, appunto, la parola scritta che trovo per me più congeniale) del tutto casualmente, sollecitato dalle parole dello storico Franco Cardini, che ho avuto modo di ascoltare in un convegno alcuni giorni fa.A partire da oggi pubblicherò tanti altri video, non so dire con quale cadenza, sugli argomenti più disparati, sperando di non annoiare.Grazie a tutti per l’attenzione.