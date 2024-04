All’orizzonte nuove privatizzazioni

Sgravi fiscali, aiuti alle imprese, riscrittura del Pnrr e una economia stagnante. Come uscirà l’Italia dalla palude dell’austerità?

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a veri e propri giochi di prestigio in ambito governativo attorno ai fondi destinati alla aree terremotate. Da una parte la Lega e FdI che volevano limitare le spese concentrando gli aiuti fiscali alle imprese sotto forma di sgravi fiscali per nuove assunzioni, dall’altra invece la preoccupazione degli amministratori locali di centro destra specie nelle aree colpite dal terremoto per non parlare poi dei Comuni che hanno già anticipato fondi per opere e attendono da mesi i finanziamenti statali.

Alla fine le aree interessate dalla ricostruzione dopo il terremoto avranno il 110% con sconto in fattura e cessione del credito “ ma fino a quando la spesa per il bilancio pubblico toccherà i 400 milioni di euro”. Parliamo di oltre 130 comuni tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria ai quali destinare 330 milioni, altri 70 andranno invece ai Comuni abruzzesi che attendono per altro i fondi dal 2009.

A prevalere sono state le ragioni elettorali, per non deludere l’elettorato dell’Abruzzo dopo il voto a favore del centro destra e quelli del centro Italia nei quali si voterà nel 2025.

Siamo in attesa del Def che dovrà tenere conto degli ammonimenti della Ragioneria Generale dello Stato. Per attingere dai fondi Pnrr l’Italia deve contenere il disavanzo oscillante, nel 2023, tra il 7,6 e il 7,8% del Pil, ben oltre le previsioni recepite dalla Manovra di Bilancio di fine anno.

Ancora una volta bisogna fare il conto con i dettami europei che regolano il rapporto tra debito statale e Pil. Pil la cui crescita è veramente bassa se confrontata con altri paesi europei che pur si dibattono in una crisi economica derivante dai rincari generalizzati prodotti dalla guerra in Ucraina.

Il Governo Meloni gioca ogni carta per non perdere di credibilità al cospetto della Ue e siamo certi che nei prossimi mesi venderanno i classici gioielli di famiglia con nuove campagne di privatizzazione che poi faranno la fortuna delle stesse imprese beneficiare dei bonus fiscali.

Per l’anno 2025 devono ancora essere reperiti i 14 miliardi a copertura dei tagli a Irpef e cuneo fiscale.

Le domande sorgono quindi spontanee , proviamo allora a formularne alcune: