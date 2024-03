Il decennale de L’Interferenza

Tra poche settimane ricorre il decennale della fondazione de L’Interferenza.

Per questa importante scadenza (per noi e per i nostri lettori lo è sicuramente) abbiamo deciso di organizzare una giornata di dibattito e riflessione politica per sabato 11 maggio 2024 a partire dalle ore 10 presso una sala del Centro Congressi Cavour sito a Roma in Via Cavour 50/A, a cento metri dalla stazione Termini.

I lavori si svolgeranno in due sessioni. La mattina dalle ore 10 alle ore 13,30 si affronteranno i temi di politica interna e politica internazionale mentre dalle ore 15 alle ore 19 la discussione verterà sul tema dell’ideologia, quindi in particolare sull’ideologia neoliberale attualmente egemone nelle società occidentali e sulle sue principali articolazioni, ovvero l’ideologia politicamente corretta in tutte le sue determinazioni e in particolar modo quella femminista.

I lavori sono aperti a tutti e chiunque potrà intervenire e dare il proprio contributo, compatibilmente con i tempi e il numero di coloro che interverranno.

Dovremo sostenere delle spese sia per l’affitto della sala che per il rimborso, almeno parziale (ma speriamo di poter ammortizzare la gran parte delle spese per il maggior numero di persone) di coloro che verranno da fuori Roma. Per cui chiediamo ai nostri lettori e sostenitori sempre molto generosi e attenti, un piccolo sforzo finanziario in vista di questa importante scadenza.

Per sottoscrivere potete farlo qui https://www.paypal.com/donate?token=T-4iUVipdw1fx-m8uQY4OJsUGfB3tOHrfOmhwtYPrd18_N7i0-cS-XbXdoZn8w1IYUqTIPXyV_uH8XQt oppure direttamente con carta di credito a Associazione Culturale l’Interferenza Iban IT32W0200805160000104394442

Un caro saluto a tutti e speriamo di avervi con noi numerosi.