Israele-Palestina: la potenza della disinformazione

Ieri il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha pronunciato, nel suo discorso, una frase di una estrema chiarezza, riferendosi allo Stato di Israele, che integralmente riporto: “Il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione”.

Ora, al di là di come la si pensi sulla complessa questione, è bene ricordare che l’ONU è l’organizzazione internazionale nata nel 1945 con la missione di promuovere la pace in tutto il mondo, e che colui che ne ricopre la carica di segretario generale rappresenta una delle figure più importanti al mondo in termini di pace, sicurezza, relazioni internazionali e diritti umani.

Lo stesso Guterres, ha inoltre ricordato le oltre 100 risoluzioni ONU licenziate nel corso degli anni, rispetto al conflitto in atto, e che lo Stato di Israele ha puntualmente e reiteratamente ignorato.

Mi permetto di aggiungere, mentre scrivo, che la conta dei morti palestinesi di questi giorni a Gaza ha superato le 5mila unità, dei quali la metà bambini, e probabile stessa sorte potrebbe riguardare gli oltre 20mila feriti, dal momento che i militari israeliani continuano ad impedire l’ingresso ai valichi di confine agli stessi aiuti umanitari.

In sostanza, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha provocato centinaia di morti civili israeliani, stiamo assistendo a quella che ad oggi è una strage di civili palestinesi che, continuando in questa maniera, potrebbe configurarsi come un vero e proprio genocidio.

Vogliamo dare un’occhiata a come, nel contesto dato, uscivano i maggiori quotidiani italiani questa mattina? Il Corriere della sera: LITE ALL’ONU SU HAMAS, IRA DI ISRAELE, VIA GUTERRES. Repubblica: L’ONU ATTACCA ISRAELE, HAMAS HA LE SUE RAGIONI. La Stampa: SCONTRO ALL’ONU, ISRAELE ATTACCA GUTERRES. Libero: L’ONU DICHIARA GUERRA AD ISRAELE. Il Tempo: SCONTRO ISRAELE E ONU. E, per finire, dulcis in fundo, la ciliegina, fantastica, de Il Giornale: VERGOGNA ONU, DIFENDE HAMAS E GLI ANTISEMITI.

Lo confesso, se non li avessi letti con i miei occhi, stamattina, non avrei mai creduto a cotanta distorsione della realtà, a manifesta mistificazione dei fatti. Purtroppo, ahimè, è questo, evidentemente, lo stato dell’informazione di buona parte (la gran parte) della carta stampata, e non solo, italiana ed anche occidentale. Prona agli interessi di quelli che anni fa chiamavamo “i padroni del vapore”, oggi rappresentati dagli Stati nord-occidentali, ultra capitalisti, con estremi avamposti in medio oriente, Israele su tutti.

Travisare la realtà attraverso la disinformazione e la mistificazione, ripetutamente e costantemente, affinché si confondano, almeno, le reali parti in causa, fino a plasmare l’opinione pubblica su determinate posizioni: la forza della comunicazione. Incredibile, ma vero.

Fonte foto: da Google