Orwell e la congiura dei pazzi

Il nostro Presidente del Consiglio firma un patto di assistenza militare decennale con un paese in guerra l’Ucraina, all’oscuro del Parlamento e il fantoccio Zelensky per ringraziamento promette di inviarci una lista di proscrizione di presunti filoputiniani da silenziare. Dagli USA poi fioccano inviti agli europei e alla NATO a prepararsi alla guerra perché la civiltà occidentale non può tollerare la sconfitta militare dell’Ucraina, retta da un governo e da una ideologia neonazista frutto di un golpe apertamente favorito e promosso dalla NATO per mettere in ginocchio la Russia. Una oscura propaganda politico-mediatica ci martella ossessivamente per convincerci del pericolo dell’orso russo che minaccerebbe le nostre libertà e dell’ineluttabilità della guerra, mentre tace o nasconde la mattanza quotidiana che si consuma a Gaza ad opera di criminali sionisti che offendono la memoria delle vittime dell’altro olocausto, quello nazista.

L’opinione pubblica è disorientata e impaurita, le voci responsabili che invitano alla ragione sono flebili ed isolate, chi si ribella viene censurato ed accusato di collusione col nemico e di tradimento. Filoputinismo è diventato un capo d’accusa da codice penale che oggi comporta l’isolamento e la censura mediatica e domani , se un domani ci sarà, chissà… Nel frattempo l’UE emana una direttiva , il Digital Services Act, che invita i governi a limitare la libertà di informazione e di parola ai cittadini europei, ai giornali, a riviste, blog e canali alternativi, nonché a singoli cittadini e rappresentati politici che non si conformano agli standard e ai limiti imposti alla libertà di pensiero, per bloccare gli influencer filorussi, cioè quelli che invitano alla moderazione e alla calma ragionevole. Siamo alla follia! Praticamente siamo al nuovo fascismo sotto le vesti neoliberali come aveva preconizzato e profetizzato Pasolini. E non c’è traccia di una opposizione democratica degna di questo nome!

Sarebbe ora di rovesciare il tavolo e di fare piazza pulita di una classe dirigente imbelle, antipatriottica, indegna e corrotta moralmente. Ma siamo prigionieri di una matrix che ha lobotomizzato il pensiero critico e la coscienza del nostro popolo, delle sue intelligenze e delle nuove generazioni, inebetite dal consumismo compulsivo e sollecitate a trovare falsi nemici nel conflitto fra i sessi e nel mondo fuori dell’Occidente, vittime della guerra ai cuori e alle menti portata avanti dagli apparati ideologici neoliberali e dal sistema mediatico- informativo, militarizzato in ambito NATO e inserito in una strategia di guerra psicologica come denunciato da Mike Benz, ex capo della cyberwar al Dipartimento di Stato americano, in una sua recente intervista a Tucker Carlson.

Ci vorrebbe uno scatto liberatorio per liberarci da questa trappola cognitiva orwelliana e riappropriarci della nostra libertà.

Uomini e donne uniti finalmente contro questo potere scuro e antiumano e contro i suoi complici, invece visibili e riconoscibili, che sfilano ogni giorno nelle nostre TV assistiti da pseudo-giornalisti con l’elmetto. È ora di svegliarsi! Domani potrebbe essere troppo tardi. Potrebbe arrivare prima il pazzo dottor Stranamore a cavallo di una bomba nucleare.