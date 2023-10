Una questione complessa è quella dei rapporti con se stessa di un’Umanità unica che si sente divisa da un’infinità di divisioni economiche, politiche, sociali, culturali, strategiche, alcune di fatto, altre immaginarie, sempre attuali.

Cominciamo con l’agenda dell’antisemitismo, una questione brandita come arma retorica di distruzione di massa con la quale le persone a volte fingono di avere ragione senza fornire argomentazioni. Secondo la Bibbia, Sem era uno dei figli di Noè, rimproverato per aver deriso l’ubriachezza del padre. Da lui discenderebbero i popoli che parlano lingue semitiche legate all’ebraico, come l’aramaico, l’assiro, il babilonese, il siriano, il fenicio e il cananeo, che comprende le lingue del Vicino Oriente, compreso l’arabo. Per estensione, è consuetudine discriminare i popoli dell’Islam in quanto semiti.

Pertanto, chi discrimina o perseguita gli ebrei è altrettanto antisemita quanto chi perseguita, discrimina o stermina i musulmani e gli arabi.

Le razze non esistono, lo diceva già José Martí. Nessuna peculiarità genetica ci lega ad un credo religioso o politico. Le nostre opinioni e convinzioni sono socialmente instillate o sviluppate internamente da esperienze e ragionamenti.

Il potere ereditato, la ricchezza e la religione distruggono l’uguaglianza e rendono impossibile la coesistenza. Lo storico ebreo Schlomo Sand, professore di Storia contemporanea all’Università di Tel Aviv, sembra aver dimostrato che la maggioranza di coloro che attualmente professano l’ebraismo non discendono geneticamente dagli antichi coloni della Giudea, ma si sono convertiti a quella religione attraverso un intenso proselitismo in Europa, Africa e Asia, e tra molte altre regioni in Spagna, Olanda, La Mecca, Penisola Arabica e Yemen.

Gli ebrei sono una nazione, in quanto gruppo umano che condivide un insieme di valori culturali e aspira a farli durare, così come sono nazioni tutti i popoli della terra.

Ogni Nazione ha il diritto di aspirare a diventare uno Stato, ma ogni Stato ha anche il diritto di resistere alla distruzione nella misura in cui i suoi abitanti siano ridotti a Nazione.

Israele ebbe un proprio Stato solo tra il regno di Davide e la conquista assira, tra il 1000 e il 722 aC, cioè circa 3000 anni fa.

Con il trattato segreto Sykes-Picot, Francia e Inghilterra concordarono nel 1917 di spartirsi i territori del Medio Oriente che erano stati sotto il dominio della Turchia. Nello stesso anno, la Dichiarazione Balfour affermava che “il governo di Sua Maestà vede favorevolmente l’istituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico e farà del suo meglio per facilitare la realizzazione di questo obiettivo”. L’occupazione britannica durò fino al 1947, quando fu sostituita dall’occupazione ONU, che proponeva la creazione di due stati, uno arabo e l’altro ebraico.

Infatti in nessuno di questi trattati, dichiarazioni o piani le potenze che li hanno elaborati hanno donato nemmeno un centimetro del proprio territorio: hanno accettato di sacrificare il territorio della Palestina, senza consultare i palestinesi, legittimi abitanti e continui, ininterrotti e immemorabili possessori di esso.

L’assurdità di riportare la Palestina – ma non le potenze occupanti – a una situazione geopolitica mitica di tre millenni fa, potrebbe essere imposta solo con la forza. Nel 1948, i coloni israeliani armati attaccarono la Palestina, usurparono il 78% del territorio, espulsero 780.000 abitanti, rubarono le loro proprietà e, dopo successive vittorie militari, lo trasformarono nel più grande campo di concentramento del mondo, limitato da labirinti di muri insormontabili e governato da apartheid, uno statuto di discriminazione ripetutamente condannato dalle organizzazioni internazionali.

Ho visitato i confini pieni di edifici mitragliati e i campi profughi dell’esodo palestinese in Libano, aree di schiacciante sovraffollamento, con vicoli larghi un metro e residenti a cui è vietato esercitare un’ottantina di professioni nel Paese che li accoglie. Di una dozzina di milioni di palestinesi, più della metà sono stati costretti a vivere fuori dalla propria patria.

Coloro che si proclamano strumenti di Dio solitamente usano Dio come proprio strumento. Ciò che si discute in Palestina non è il primato tra due religioni che adorano lo stesso Dio con riti diversi, ma l’aggressione armata del colonialismo contro i popoli che rifiutano di farsi colonizzare e ricolonizzare.

Kennedy propose una “relazione speciale” con Israele. Sin dal governo di Lyndon Johnson, questo paese è stato continuamente e instancabilmente sostenuto, assistito, finanziato e armato dagli Stati Uniti e dalla NATO per mantenere un cuneo militare che faciliti il saccheggio dell’energia fossile in Medio Oriente. Il segretario di Stato di Ronald Reagan, Alexander Haig, dichiarò che “Israele è la più grande portaerei americana, è inaffondabile, non trasporta soldati americani e si trova in una regione critica per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Biden ha dichiarato che il suo sostegno a Israele è “solido come una roccia e incrollabile”. Grazie a ciò, il sionismo possiede circa 400 ordigni nucleari. Aerei, bombe e razzi della grande potenza del nord devastano la Gaza sotto assedio nonostante le leggi yankee ne proibiscano l’uso contro i civili; due delle sue portaerei circondano la costa, nella regione sono stati schierati circa duemila soldati.

Smantellato dalle guerre, o considerato a malapena un “protostato”, lo Stato di Palestina è stato riconosciuto come tale dalla maggior parte dei paesi delle Nazioni Unite nel 2012, e da allora numerosi membri hanno aderito al riconoscimento.

Il luogo comune avverte che la prima vittima di un conflitto è la verità. Le agenzie di stampa stanno già accumulando bugie contro Gaza; Crederci significa stringere i ranghi con gli aggressori.

Non c’è guerra senza atrocità perché non esiste atrocità più grande della guerra. Possiamo comprendere, anche se non scusare, gli eccessi della vittima, ma non legittimare quelli del carnefice.

L’accumulazione delle atrocità commesse contro di loro si traduce in solidarietà verso un popolo. Nessuno lo merita più del palestinese, vittima di quasi tutti i crimini e colpevole solo del crimine di difendersi.

(di Luis Britto Garcia*)

* Luis Britto Garcia. Caracas, 1940. Narratore, saggista, drammaturgo, fumettista, esploratore sottomarino, autore di più di 60 titoli. Nella narrativa spiccano Rajatabla (Premio Casa de las Américas 1970) Abrapalabra, (Premio Casa de las Américas 1969), I fuggitivi, Vela de Armas, La orgia imaginaria, Pirata, Andanada e Arca. In teatro, La Messa dello Schiavo (Premio Latinoamericano di drammaturgia Andrés Bello nel 1980), El Tirano Aguirre (Premio Teatrale Municipale nel 1975), Venezuela Tuya (Premio Teatrale Juana Sujo nel 1971) e La Opera Salsa, con musiche di Cheo Reyes . Con Rido del mondo ha vinto il Premio di Letteratura Umoristica Pedro León Zapata. Come saggista ha pubblicato La maschera del potere nel 1989 e L’impero controculturale: dal rock alla postmodernità, nel 1990, Elogio del pamphlet e dei generi maledetti nel 2000; Inchiesta su un media al di sopra di ogni sospetto (Premio Ezequiel Martínez Estrada 2005), Demoni del mare: corsari e pirati in Venezuela 1528-1727, vincitore del Premio Municipale per la menzione saggistica 1999. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Nazionale di Letteratura e nel 2010 il Premio Cultura Alba nella menzione Letteratura.