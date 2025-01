Yemen: scoperta una massiccia rete di spionaggio della CIA e del Mossad interna alle ONG pro Occidente

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Mentre lo Yemen evoca quotidianamente immagini di conflitti con Israele e la coalizione guidata dai sauditi, è emersa una nuova dimensione per questo paese e il suo popolo: la guerra segreta delle spie al suo interno. MintPress ha esaminato i documenti sulla più grande cellula di spionaggio della CIA mai scoperta nello Yemen, rivelando una grande operazione di sicurezza, che ha intercettato i suoi membri e ha esposto le attività di spionaggio statunitense, ampliando notevolmente la nostra comprensione del complesso campo di battaglia in Yemen.

A giugno, MintPress aveva rivelato come il governo guidato da Ansar Allah di Sanaa avesse smantellato una cellula di spionaggio, la Forza 400, prevedibilmente operativa per Stati Uniti e Israele, descrivendo in dettaglio i membri della cellula e le loro attività. Washington ha risposto chiedendo il rilascio degli arrestati che sosteneva fossero dipendenti delle Nazioni Unite, di organismi diplomatici e ONG, etichettandoli come ostaggi detenuti dagli Houthi, un termine dispregiativo spesso usato dai funzionari occidentali per descrivere il movimento politico e militare noto come Ansar Allah.

Il corrispondente di MintPress News, Ahmed AbdulKareem ha ottenuto un accesso senza precedenti ai documenti relativi alla vicenda delle presunte spie. Inoltre, una notevole quantità di documenti top-secret è stata fornita a MintPress, che confermavano le dichiarazioni rilasciate dai detenuti durante gli interrogatori. Sono state anche fornite ed esaminate anche ore di riprese che mostrano gli interrogatori condotti dal personale di sicurezza yemenita di Ansar Allah, che hanno confermato i dettagli delle accuse contro i detenuti.

Mentre gli arresti legati alla vasta cellula di spionaggio erano iniziati già nel 2021, molti funzionari, sia negli Stati Uniti che nello Yemen sono rimasti sconcertati della scoperta. Tuttavia, i funzionari di Ansar Allah hanno detto che Washington era a conoscenza degli arresti e aveva già avviato una serie di negoziati segreti per il rilascio dei detenuti poco dopo. Questi negoziati alla fine fallirono e i dettagli iniziarono a trapelare sulla stampa araba. Ciò ha portato i funzionari yemeniti a rivelare pubblicamente la scoperta del piano di spionaggio e poi ha rilanciato i negoziati tra le due parti a Muscat, in Oman.

In un’indagine straordinaria, MintPress News scopre il funzionamento interno di una delle più grandi reti di spionaggio mai effettuate in Yemen, facendo luce su come le agenzie di intelligence statunitensi e israeliane si siano infiltrate segretamente nella società yemenita. Attraverso operazioni clandestine, hanno manipolato le dinamiche locali, sfruttando le divisioni religiose e propagando orientamenti per la normalizzazione con Israele.

L’accesso esclusivo a documenti top-secret, testimonianze dei detenuti e filmati degli interrogatori rivela una acutissima cronaca di spionaggio. Le spie sono state reclutate attraverso la manipolazione psicologica, il ricatto sessuale e la tortura, evidenziando la misura in cui gli agenti statunitensi e israeliani hanno calpestato ogni confine morale per ottenere la cooperazione.

Questa indagine offre uno sguardo inquietante sulla guerra ombra condotta nello Yemen, alimentata dallo sfruttamento e dalla coercizione. Segna l’inizio di indagini in corso che sveleranno ulteriori livelli di questa operazione segreta in rapporti futuri.

La doppia vita di Abdul Azzan

Abdul Mohsen Hussein Ali Azzan, una spia di alto livello arrestata lo scorso giugno, ha lavorato sia per la CIA che per il Mossad israeliano per 15 anni. Reclutato dall’intelligence statunitense nel 2010, il suo gestore è stato Joanne Cummings, direttrice del dipartimento politico ed economico presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Sanaa, che ha gestito le sue attività fino al 2013. Secondo il suo racconto, Azzan si è convertito dall’Islam al cristianesimo mentre lavorava per una società americana ad Atlanta, dove si impegnò a fare proselitismo con il pretesto di vendere inchiostro per stampanti.

Azzan non si è solo infiltrato e reclutato parlamentari yemeniti; ma ha anche raccolto informazioni critiche su difese aeree a spalla, veicoli aerei senza pilota e missili balistici. Queste informazioni di alto valore sono state condivise con l’intelligence USA, come evidenziato dai documenti esaminati da MintPress e dallo stesso Azzan, durante un’intervista esclusiva con Ahmed AbdulKareem.

“Grazie alla società di Atlanta e alla mia nuova religione, sono stato in grado di stabilire un buon rapporto con gli americani”, ha detto Azzan, laureato alla Sanaa University.

“…Ho scritto una lettera alla CIA attraverso Murad Dhafer, un amico che lavorava per loro. Non sono stato accettato subito, ma sono stato iscritto a un corso speciale di intelligence. Più tardi, mi hanno collegato con Carlo Penda, il direttore canadese del programma parlamentare presso l’Istituto Democratico, e alla fine sono poi diventato direttore”.

Ansar Allah accusa il National Democratic Institute (NDI) di Sanaa di condurre missioni di intelligence con il pretesto di diffondere la democrazia e promuovere i diritti umani. Sostengono che, attraverso questo istituto, la CIA ha reclutato spie, alcune delle quali sono state successivamente arrestate mentre raccoglievano informazioni e preparavano ricerche e studi per le agenzie di intelligence statunitensi.

“Alla fine del 2009, ho iniziato a lavorare presso l’ambasciata americana, dove Joanne Cummins, direttrice del programma politico ed economico, mi ha reclutato per la CIA”, ha raccontato Azzan. Ha subito una serie di test, tra cui un test del rilevatore di bugie, e ha seguito corsi sotto due ufficiali dell’intelligence americana. Successivamente, era collegato a Richard Kaufman, il rappresentante degli interessi israeliani presso l’ambasciata. “Nel 2014, l’ambasciata mi ha mandato in America, dove ho incontrato un alto funzionario dell’intelligence americana”, ha aggiunto.

Prima dell’inizio della guerra contro lo Yemen nel marzo 2015, l’ambasciata degli Stati Uniti ha lasciato Sanaa. Tuttavia, è riuscita ad collegare i suoi agenti a società americane ancora operative all’epoca e a organizzazioni internazionali come l’Alto Commissario per i diritti umani, e Azzan era tra questi. Si è poi trasferito a lavorare con la SCL, della società madre britannica Cambridge Analytica, predisposta nel 2018 da Max Blumenthal, a condurre attività di spionaggio per conto di Archimedes. Azzan ha identificato la società come una filiale di Moby Media Group, di proprietà dell’uomo d’affari afghano Saad Mohseni, che è stata collegata alla CIA. Nel 2013 la società ha aperto la sua sede a Sanaa, gestita dalla nazionale britannica Sarah Cunningham, secondo Azzan.

Oltre al suo lavoro di intelligence, Azzan ha fornito servizi alla società di intelligence dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale. Secondo Azzan, la società ha operato su due binari: raccogliere informazioni, preparare indagini sul campo e condurre campagne mediatiche per spostare l’opinione pubblica verso Israele.

“Una delle nostre attività di intelligence è stata il programma Landscape, dove abbiamo studiato tutti i media locali”, ha spiegato Azzan a MintPress.

L’obiettivo non era solo quello di gestire campagne mediatiche per le aziende americane, ma anche di identificare e reclutare leader dei media, per promuovere la normalizzazione israeliana sotto le spoglie dell’accettazione e della coesistenza pacifica.

Nel 2014, l’ambasciata ha inviato Azzan a Washington per una sessione di formazione di due settimane, dove ha incontrato un alto funzionario della CIA.

“…Dopo il 2018 ho lavorato per gli Stati Uniti. Dipartimento della Difesa, sotto la direzione del direttore dell’ufficio Labs in Yemen. Il mio gestore era Fahim Ahmed, il direttore regionale dei Laboratori, e attraverso la compagnia, ero collegato a un’organizzazione di intelligence ebraica in America. Questa organizzazione era interessata a studiare le sette yemenite, a comprenderne i riferimenti e a sfruttarli per la normalizzazione e ad alimentare le differenze settarie…”.

Man mano che i sospetti di sicurezza sulla società crescevano, SCL decise di lasciare Sanaa. Azzan è stato poi trasferito all’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) a Sanaa. Sfruttando la vasta portata dell’organizzazione nei governatorati yemeniti, Azzan è stato in grado di fornire ai suoi contatti di intelligence stranieri informazioni di alto valore su campi, siti di lancio e forze navali, che sono stati successivamente presi di mira dagli attacchi aerei sauditi. Ha ammesso che ha lavorato apertamente e in cooperazione con i funzionari dell’OHCHR per raccogliere questa intelligence.

“…Sotto la supervisione del rappresentante dei Servizi locale, Mohamed Al-Shami e io raccoglievamo informazioni con una rete di osservatori analisti in ogni governatorato…Il mio lavoro è continuato fino al mio arresto alla fine del 2021. Quando non potevamo accedere a un’area target, chiedevamo al supervisore residente di contattare le autorità locali con il pretesto di una proposta umanitaria. Questo facilitava, assicurandoci di non intraprendere azioni che rivelassero le nostre vere intenzioni”, ha spiegato Azzan.

Il danno più significativo doveva ancora arrivare. Nel 2016, Azzan ha iniziato a lavorare per il Mossad israeliano attraverso Michael Boven, l’ex addetto economico degli Stati Uniti dell’Ambasciata USA a Sanaa. Dopo la chiusura dell’ambasciata, Boven si è trasferito all’ambasciata degli Stati Uniti in Israele. In precedenza aveva supervisionato Azzan presso l’Iniziativa per il Medio Oriente di Sanaa, forgiando uno stretto rapporto basato sulla religione condivisa, sugli incentivi finanziari e su ciò che Azzan ha descritto come una vera amicizia.

“Incontrai Michael in Giordania come direttore dei Labs (SCL). Durante uno di questi incontri, mi presentò a Saul Gad, un ufficiale israeliano del Mossad. Ho incontrato Gad nella zona del Mar Morto in Giordania e ho iniziato a lavorare per lui”, ha rivelato Azzan.

Azzan ha fornito al Mossad informazioni altamente sensibili, compresi i dettagli sull’aeroporto internazionale di Sanaa, i movimenti di trasporto, i cambiamenti nella leadership di Ansar Allah, le attività militari e gli armamenti. Ha anche fatto trapelare i dati dell’Alto Commissario per i diritti umani per quanto riguarda le posizioni dei funzionari governativi e dei leader di Ansar Allah.

“…Il mio battesimo ha influenzato la mia volontà di lavorare per Israele come cristiano presso la compagnia di Atlanta, che è stata guidata da protestanti che sostengono Israele e credono che il ritorno di Cristo dipende dal dominio di Israele in Medio Oriente. Questo legame è proseguito con la mia associazione con l’organizzazione IDEA, che è legata alla “Chiesa del sabato”.

Azzan ha anche contribuito in modo significativo al successo della Dar Al Salam Organization. Questo gruppo locale ha collaborato con organizzazioni ebraiche negli Stati Uniti e in Europa, con l’obiettivo di disarmare i cittadini civili di armi personali, come Kalashnikov e persuadere i chierici a promuovere la coesistenza e la normalizzazione con Israele.

I collaboratori yemeniti, che i funzionari di Ansar Allah dicono di aver scoperto sono oltre 20, erano ben consapevoli dei loro ruoli con l’intelligence statunitense, anche se hanno detto che la CIA non ha offerto loro alcuna garanzia dopo il reclutamento. Shaif Hafazallah Al-Hamdani, consulente senior per programmi di gestione dello sviluppo pressol‘Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo (USAID), ha servito la CIA per 27 anni. Fu reclutato da Adam Earli, l’addetto culturale dell’Ambasciata USA a Sanaa.

“…Mi sono arruolato nella CIA nel 1997, attraverso l’addetto culturale americano. Mi hanno detto che avrei collaborato con l’intelligence americana, in una posizione elevata, e ho accettato…”, ha confessato. MintPress ha potuto visionare i documenti di Al-Hamdani, fotografie con gli ufficiali dell’intelligence e i moduli di valutazione dell’ambasciata.

Al-Hamdani ha svolto i suoi compiti di spionaggio come dipendente dell’USAID. Ha progettato meccanismi di follow-up e valutazione dell’intelligence, coordinando il lavoro di USAID con l’appaltatore di intelligence, MSI. Uno dei suoi compiti principali era quello di verificare l’implementazione di questi meccanismi per soddisfare i requisiti dell’intelligence americana e di altre agenzie come IBTCI e MSI.

Secondo una fonte di sicurezza, il monitoraggio e la valutazione, sono metodi cruciali per la raccolta di informazioni militari e l’individuazione di impianti militari e di produzione. Al-Hamdani ha dichiarato che la cooperazione di USAID con MSI mirava ad accedere alle aree di progetto per individuare i siti di lancio di missili balistici e veicoli aerei senza equipaggio. Hanno anche monitorato e determinato luoghi di installazione militari, fornito le coordinate alla CIA e valutato le situazioni di combattimento sui fronti e la posizione di beni, cibo, carburante e servizi essenziali.

Le misure adottate da Washington e dai suoi alleati per punire lo Yemen sono varie. Eppure la punta di diamante è sempre stata di spostare la Banca Centrale da Sanaa ad Aden, dove i gruppi sostenuti dagli Stati Uniti hanno pieno controllo. Al-Hamdani ha spiegato:“…Nel 2016, Mr. Brad Hance, vice ambasciatore e funzionario dell’intelligence USA, mi ha incaricato di ricevere il codice della Banca Centrale e di trasportarlo ad Aden. L’ho consegnato a un altro agente americano che lavorava nella banca di Aden”.

Al-Hamdani ha sottolineato che l’addetto culturale presso l’ambasciata americana era un centro nodale per le operazioni di intelligence americane. Il reclutamento di spie si verifica spesso sotto le spoglie di scambi culturali, programmi di potenziamento delle competenze e borse di studio come il programma Fulbright. Questo programma offre borse di studio a laureati eccezionali, con un anno e mezzo di preparazione del master negli Stati Uniti. Durante questo periodo, vengono valutate potenziali spie, le loro abilità studiate e gli individui selezionati vengono reclutati.

Le spie potenziali sono anche identificate e selezionate attraverso EducationUSA presso AMIDEAST, con sede ad Aden, e l’Humphrey Fellowship Program, rivolte a “cittadini dipendenti civili eccezionali”. Al-Hamdani ha detto che l’intelligence USA ha reclutato con successo numerose spie locali attraverso queste iniziative:“gli agenti sono stati anche selezionati attraverso eventi presso l’ambasciata e borse di studio educative per studenti eccezionali a istituti come YALI, Oxide e AMIDEAST, che è stato gestito dall’ufficiale dell’intelligence americana Sabrina Weber, prendendo di mira i giovani influenti”.

Un documento esaminato da MintPress menziona un uomo di nome Chris Eckel, che avrebbe partecipato a un seminario culturale a Sanaa. Quando il nome di Eckel è stato menzionato ad Al-Hamdani, egli lo ha identificato come un ufficiale dell’intelligence che ha lavorato con lui in missioni. I contributi di Al-Hamdani erano molto apprezzati, come evidenziato da un documento di valutazione dell’ambasciata americana, la quale affermava: “…Durante questo periodo, Shaif fece molto di più di quello che gli fu chiesto. I programmi della missione avrebbero richiesto più tempo. La sua conoscenza storica si rivelò preziosa…”.

Oltre ai suoi compiti di trasferimento del codice della Banca centrale e del reclutamento, Al-Hamdani ha installato dispositivi intercettativi nelle case di alti funzionari, compresi gli alleati di Washington come l’ex primo ministro dello Yemen del Sud, Abu Bakr al-Attas. Egli ha detto ai funzionari della sicurezza di Ansar Allah che parte dei suoi corsi di formazione erano in sicurezza informatica.

Sovversione culturale per minare ai valori nazionali e infrangere le tradizionali norme sociali, tribali e religiose yemenite, che non ha niente a che fare con le scelte e la difesa dei diritti personali di ciascuno.

Socialmente, uno dei ruoli assegnati agli agenti era quello di promuovere l’omosessualità e rendere la società più acconsenziente, secondo Al-Hamdani. “…L’ambasciata sosteneva gli omosessuali attraverso l’addetto culturale, promuovendola con l’ONG americana YALI, distribuendo opuscoli a coloro che erano inclini o desiderosi di essere omosessuali, sostenendola come libertà personale. Hanno anche rilasciato i visti con il pretesto della persecuzione…”.

Al-Hamdani non è l’unico a parlare del ruolo dell’ambasciata americana nel promuovere l’omosessualità nello Yemen. Anche altre spie, tra cui Muhammad Ali Ahmed Al-Waziza, che ha lavorato con la CIA per 14 anni, hanno menzionato questo ruolo. Al-Waziza ha dichiarato: “…I visti sono stati dati alle persone gay e l’omosessualità è stata promossa attraverso storie educative insegnate negli istituti. Avevamo insegnanti gay presso l’istituto, e la lingua americana veniva insegnata attraverso film gay e lesbiche…”.

Al-Waziza ha lavorato come assistente amministrativo presso YALI. Si associò all’ambasciata USA nel 2007 come traduttore, e poi ha lavorato come investigatore. Dopo che l’ambasciata ha chiuso, ha continuato il suo lavoro di spionaggio come dipendente di Resonate Yemen, che è affiliato ad Ahmed Awad bin Mubarak, che attualmente ricopre il ruolo di primo ministro nel governo sostenuto da Riyadh, con sede in Yemen. L’organizzazione locale è stata fondata e organizzata da USAID.

La sua missione era quella di mantenere una comunicazione continua con le reclute contrattate dall’ambasciata americana dalle agenzie governative, in particolare l’ufficio passaporti, il Ministero degli Interni e altri ministeri del servizio. Al-Waziza ha rubato con successo il database dell’Immigration and Passports dello Yemen dai suoi server e lo ha consegnato all’intelligence americana.

Un documento esaminato da MintPress include una lettera firmata dall’ex membro dello staff della NSA, Harry T. Sweeney, che lavorava come specialista in test di poligrafi. La lettera, che loda gli sforzi di Al-Waziza, recita: “Apprezzo in particolare i tuoi contributi alla cultura yemenita e i tuoi suggerimenti su come valutare persone specifiche in base alla tua vasta esperienza nella sezione consolare”.

Quando i funzionari della sicurezza di Ansar Allah hanno chiesto alle altre spie su di lui, erano tutti d’accordo che il riservato e segreto Al-Waziza, era il più connesso alla CIA. Era l’unico a cui era permesso di accedere all’ultimo piano dell’edificio dell’ambasciata, che era designato per la CIA. Il primo piano era per i dipendenti, in particolare per gli analisti, mentre il secondo piano era riservato all’ambasciatore.

Al-Waziza, secondo le informazioni ottenute dagli interrogatori di Ansar Allah, è stato fortemente adatto per condurre indagini e raccogliere informazioni. Ha seguito vari corsi di formazione, tra cui uno sulle capacità di gestione delle persone in Florida, ha condotto indagini all’interno dell’ambasciata per l’intelligence americana ed è stato coinvolto nel reclutamento, spesso usando metodi come il ricatto sessuale. Un’altra spia, Bassam Ahmed Al-Mardahi. ha descritto che è stato costretto a lavorare per la CIA dopo essere stato filmato durante un incontro sessuale in Germania e successivamente ricattato: “…Sono stato reclutato attraverso un ricatto sessuale, mentre partecipavo a un corso tenuto dall’ambasciata americana in Germania. Lì, sono stato segretamente filmato mentre facevo sesso in un hotel a Francoforte. Dopo il mio ritorno a Sanaa, mi sono state inviate le clip e sono stato minacciato che, se non accettavo di lavorare con l’intelligence USA, le avrebbero pubblicate online…”.

Al-Mardahi ha reclutato membri locali da varie istituzioni yemenite per l’intelligence americana e ha condotto uno studio sul numero di armi detenute dalla popolazione a Sanaa, guadagnando tra 300 e 500 dollari al mese per i suoi servizi.

L’arresto di queste decine di spie potrebbe offrire una speranza per il rilascio di migliaia di prigionieri e detenuti dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dai loro alleati nel sud dello Yemen. Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti stanno spingendo per negoziati riguardanti gli scambi di prigionieri tra i suoi alleati e la delegazione di Ansar Allah a Muscat, in Oman.

Ahmed AbdulKareem è un giornalista yemenita con sede a Sana’a. Copre la guerra in Yemen per MintPress News e i media yemeniti locali. Da MintPress, ottobre 2024

MintPress News (MPN) è un sito web statunitense di notizie indipendente. È stato fondato e curato da Mnar Adley nel gennaio 2012. Il sito copre questioni politiche, economiche, di affari esteri e ambientali.

A cura di Enrico Vigna, IniziativaMondoMultipolare/CIVG – dicembre 2024