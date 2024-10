Teatrino mediatico in scena a Strasburgo

L’intervento del premier ungherese Orban all’Europarlamento poteva

fornire lo spunto per denunciare la totale subalternità politica dell’UE agli

USA e rilanciare una realistica proposta per una soluzione politica della

guerra in corso fra l’Ucraina, sostenuta dalla NATO, e la Russia.

La “sinistra radicale”, più qualche pezzetto di Verdi e

Socialdemocratici, ha invece preferito mettere in scena il solito retorico

spettacolino mediatico intonando “Bella Ciao” subito dopo l’intervento di

Orban.

Ancor più retorico e scontato l’intervento di Ilaria Salis, eletta

con AVS, costola “rosa L’intervento e di sinistra” del PD, il cui

discorso, per chi sa leggere un pochino la politica dietro le righe, al di là

delle inevitabili e generiche critiche alle politiche neoliberiste dell’Unione

Europea, è stato una sostanziale manifestazione di organicità a quest’ultima.

“Certamente – dice in buona sostanza Salis – l’UE non è perfetta, ci sono le

diseguaglianze, le politiche neoliberiste, la dipendenza dagli Stati Uniti, ma il

vero e principale nemico (questo non lo ha detto esplicitamente ma il senso è

quello) è Orban il cui obiettivo è reprimere i migranti, le minoranze ecc.

…”. “Orban – ha continuato – rappresenta la variante autoritaria

dell’attuale capitalismo globale ed è legato alle peggiori destre

europee”. Questo è senz’altro vero ma se quelle sono peggiori mi

piacerebbe capire chi sarebbero i migliori in questa UE che foraggia il regime

seminazista di Kiev e sostiene quello stragista di Tel Aviv.

Tradotto – sempre per chi sa leggere dietro le righe – bisogna

fare quadrato intorno alle istituzioni europee, con tutti i loro limiti e

contraddizioni, per combattere “il nuovo fascismo che minaccia

coloro che aspirano a vivere in libertà”. “La democrazia – ha concluso, e in

questo caso cito testualmente le sue parole – deve essere solida e deve

rifiutarsi di collaborare con il regime oppressivo e autoritario di Orban”.

Quello di Zelensky invece è talmente democratico che merita i soldi e le armi

dell’UE ma stendiamo un velo pietoso…

Qui il messaggio diventa più esplicito. La contraddizione

principale non è l’attuale forma del dominio capitalista e imperialista di cui

l’UE è una delle rappresentazioni politiche (sia pure in posizione

subalterna rispetto agli USA, a Israele e alla NATO) ma la “nuova” destra

autoritaria, populista e razzista. Si ripropone quindi il tradizionale

schemino del male minore contro quello maggiore, del turarsi il naso e

sostenere il primo contro il secondo. Un totale capovolgimento delle cose dove

la contraddizione secondaria diventa quella principale. Si resta dentro la

solita scontata e ormai fasulla polarizzazione destra vs “sinistra” (diciamo

destra vs fronte liberale e neoliberale di cui la “sinistra” sia liberal che

radical è parte integrante) che serve a dare una patente di credibilità a

quello che ormai è il simulacro o la parodia di una reale dialettica politica.



Le fa eco, naturalmente, il segretario di AVS, Nicola Fratoianni,

che spiega che “L’attuale premier ungherese ha superato ogni limite dimostrando

di essere il peggior nemico di un’Europa solidale, democratica e pacifista e di

propagandare idee xenofobe e fascistoidi che nulla hanno a che fare con i

valori fondanti dell’UE”. Valori talmente fondanti, aggiungo io, che non

le impediscono, come ripeto, di sostenere i nazisti ucraini e gli stragisti

sionisti”.

Sia chiaro, che Orban sia un reazionario non c’è dubbio ed è

altrettanto vero che lui e quelli come lui rappresentano una variante del

sistema capitalista. La parte del suo intervento in cui sostiene che

l’immigrazione alimenterebbe la violenza sulle donne e l’omofobia è addirittura

grottesca oltre che reazionaria. Ma individuare il governo ungherese come

nemico principale e al contempo essere vergognosamente conniventi con quello

stragista e razzista israeliano, braccio armato dell’Occidente in Medio

Oriente, ci dice quale sia la natura reale dell’UE e soprattutto quale sia la

posta in palio.

Per essere ancora più chiari, ci sono modi, tempi e contesti per

intervenire e scegliere di dire o non dire alcune cose, e questo chi ha un

minimo di esperienza politica lo sa bene. Limitarsi solo e soltanto a

contestare Orban in quella sede e in quello specifico contesto aveva e ha lo

scopo, anche se (maldestramente) camuffato, di dichiarare la propria scelta di

campo.

Altro non c’è. Dispiace solo che un simbolo storico della

Resistenza contro il nazifascismo quale è la canzone “Bella ciao” sia stato

letteralmente scippato da questa “sinistra” meschinamente asservita ai padroni

del vapore.