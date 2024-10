Contaminazione o conformismo?

La retorica di sinistra celebra spesso la contaminazione culturale come un valore in sé ma, consapevolmente o inconsapevolmente, rischia di scivolare in una narrazione superficiale e pericolosamente ideologica. Viene propagandata cioè un’idea di mescolanza priva di radici, dove l’incontro fra identità diverse è descritto come un flusso continuo e indistinto, privo di contrasti o resistenze. Bisogna allora dire con forza che, in questo processo, ciò che viene proposto non è contaminazione autentica, bensì una sorta di dissoluzione identitaria. La sinistra, nella sua versione postmoderna, ignora il fatto che solo preservando e rispettando le differenze culturali si può generare un vero scambio.

Parallelamente, con la sua insistenza sull’accoglienza incondizionata e sull’apertura a qualunque tipo di diversità, la retorica di sinistra trasforma la contaminazione culturale in un processo di omologazione. Si promuove l’idea che tutti debbano rinunciare a ciò che li definisce per entrare nel grande abbraccio della globalizzazione, presentandosi nudi all’incontro. Questa nudità identitaria non è liberazione, come si vuol far credere, ma è piuttosto una strategia che spoglia gli individui delle loro radici e dei loro legami culturali, lasciandoli vulnerabili e facilmente manipolabili. Le identità vengono così assorbite da un sistema economico e politico che mira alla standardizzazione, servendo interessi molto più grandi e potenti di quanto la sinistra stessa riconosca.

In questa prospettiva, la retorica progressista si dimostra complice dei grandi monopoli e delle élite tecnocratiche, che beneficiano di questa omologazione sotto il pretesto della contaminazione. Anziché difendere la pluralità e la differenza, la sinistra finisce per favorire una globalizzazione omogeneizzante, in cui le diversità culturali vengono annientate in nome di un multiculturalismo vuoto e depotenziato.

È chiaro dunque che il vero pericolo non è tanto nella contaminazione fra culture, quanto nell’illusione che questo incontro avvenga senza tensioni, senza resistenze, senza identità forti. Il risultato è che, invece di un dialogo autentico, assistiamo a una resa incondizionata di intere comunità al servizio del mercato globale.

In conclusione, l’utopia dell’incontro senza identità forti tradisce proprio quella difesa delle minoranze e delle diversità culturali che si afferma di voler proteggere. Dietro la facciata dell’accoglienza si nasconde un sistema che livella e annulla le differenze, riducendo gli individui a semplici consumatori intercambiabili. Si parla di contaminazione, ma quello che vediamo è un’uniformità crescente, funzionale ai grandi poteri economici e politici, che non mirano al dialogo ma al controllo. Gentrificazione, conformismo, mercato globale, multinazionali oligopolistiche o monopolistiche: tutto ciò trova nella sinistra attuale, piuttosto che un oppositore critico a beneficio delle singolarità e dei popoli, un insperato sostenitore e propagandista.

La sinistra ha smarrito la sua vocazione originaria, ossia la difesa delle diversità, delle comunità, delle identità radicate e particolari. Ha ceduto alla logica di un mercato che non ammette deviazioni e che, sotto il velo della retorica multiculturale, promuove solo la standardizzazione di massa.