Dichiarazione congiunta delle forze della resistenza palestinese

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Giovedì 28 dicembre è stata rilasciata in Libano una dichiarazione

congiunta da parte dei leader dei principali gruppi della Resistenza

palestinese.

https://www.palestinechronicle.com/our-palestinian-vision-leadership-of-palestinian-resistance-groups-issue-join-statement/

La dichiarazione è stata rilasciata a seguito di “un incontro consultivo

a Beirut”, si legge in un comunicato stampa, una copia del quale è stata

ricevuta dal Palestinian Chronicle.

I gruppi coinvolti nell’incontro in Libano sono stati il Movimento di

Resistenza Islamica Hamas, il Fronte Popolare per la Liberazione della

Palestina, il Movimento della Jihad Islamica Palestinese, il Fronte

Democratico per la Liberazione della Palestina e il Fronte Popolare per

la Liberazione della Palestina – Comando Generale.

Di seguito sono riportati alcuni estratti della dichiarazione finale.

Liquidare la Palestina

In primo luogo, l’obiettivo finale di Israele, attraverso i suoi

continui attacchi brutali contro i palestinesi in tutto il mondo, e il

genocidio in corso a Gaza, è quello di sfollare il popolo palestinese e

di “porre fine alla causa nazionale palestinese e liquidare i legittimi

diritti nazionali del nostro popolo, determinando il destino, stabilendo

lo stato palestinese indipendente con Al-Quds (Gerusalemme Est) come

capitale, e garantendo il diritto al ritorno per i rifugiati del nostro

popolo alle loro case e proprietà. secondo la risoluzione 194.”

https://t.co/gU6PjuZB7b

Contrastare gli obiettivi di Israele

In secondo luogo, la Resistenza è riuscita a “sventare gli obiettivi del

nemico, dimostrando la sua incompetenza e la fragilità delle sue forze

sul campo”.

In questo contesto, i partecipanti hanno affermato “la loro

determinazione a continuare la resistenza sul campo, e in altri forum,

fino a quando la guerra brutale contro il nostro popolo non si fermerà e

l’aggressione sarà respinta dalla Striscia”.

Le nostre richieste

In terzo luogo, la leadership dei gruppi di resistenza ha evidenziato i

loro obiettivi collettivi nella guerra in corso a Gaza come segue:

1) Cessazione immediata della guerra di genocidio, terra bruciata e

pulizia etnica da parte del nemico israeliano nella Striscia di Gaza.

2) Rompere l’assedio della Striscia, iniziare a rifornire il nostro

popolo di tutte le necessità di vita, e contemporaneamente ricostruire le infrastrutture, le istituzioni e le strutture. Ciò include la fornitura di quanto necessario per riattivare e

sostenere il sistema sanitario, che sta quasi collassando sotto gli atti

barbarici dell’aggressione israeliana, e il trasferimento di casi di

lesioni gravi dalla Striscia a cure all’estero in paesi fratelli e

amici.

3) L’impegno arabo, islamico e internazionale per la ricostruzione, e la

richiesta ai paesi fratelli e amici – e alle organizzazioni

internazionali e regionali, prime fra tutte la Lega Araba,

l’Organizzazione della Cooperazione Islamica e le Nazioni Unite – di

lanciare un’iniziativa internazionale per ricostruire ciò che

l’occupazione e l’aggressione barbara hanno distrutto nella Striscia di

Gaza.

Sogni irrealizzabili USA-Israele

In quarto luogo, i gruppi hanno sottolineato la loro condanna e il

rifiuto degli “scenari da parte dell’Occidente e di altre entità

(politiche) filo-israeliane del cosiddetto ‘giorno dopo’ a Gaza”.

“Questi sono semplici sogni irrealizzabili che non si realizzeranno né

ora né in futuro, specialmente dopo che i segni della sconfitta del

nemico hanno cominciato ad apparire, nel suo esplicito riconoscimento

dei suoi morti e feriti per mano della nostra resistenza”, si legge

nella dichiarazione.

La dichiarazione ha anche riaffermato l’unità dei palestinesi e che non

esiste una soluzione a Gaza, e un’altra causa in Cisgiordania e una

terza a Gerusalemme.

“La causa palestinese è la causa di tutta la Palestina, della terra, del

popolo, dei diritti, del futuro e del destino. La soluzione alla causa

può essere raggiunta solo attraverso la partenza dell’occupazione e di

tutte le forme di insediamento, aprendo la strada al nostro popolo per

determinare il proprio destino nazionale sulla propria terra”.

Unità strategica

In quinto luogo, i gruppi hanno anche suggerito un corso politico per

ricucire la frattura tra le varie fazioni palestinesi e per porre fine a

tutte le questioni politiche in sospeso per garantire che l’attuale

unità porti a una “strategia unificata di lotta” che reintroduce “la

nostra causa come causa di liberazione nazionale per un popolo sotto

occupazione”.

1) Chiediamo “un incontro nazionale globale che includa tutte le parti

senza eccezioni, per attuare ciò che è stato concordato nei precedenti

dialoghi palestinesi e per affrontare le conseguenze della brutale

guerra sul nostro popolo nella Striscia di Gaza, e i barbari attacchi da

parte delle bande di coloni (ebrei israeliani) e delle forze di

occupazione, e i progetti di insediamento e annessione in Cisgiordania,

specialmente ad Al-Quds”.

2) Rifiutiamo “tutte le soluzioni e gli scenari per il cosiddetto

‘futuro della Striscia di Gaza’ e (presente) una soluzione nazionale

palestinese basata sulla formazione di un governo di unità nazionale che

emerga da un consenso nazionale globale che includa tutte le parti,

responsabili dell’unificazione delle istituzioni nazionali nelle terre

occupate in Cisgiordania e nella Striscia.

3) Sottolineiamo “la necessità di un cessate il fuoco e la cessazione

permanente di tutti gli atti di aggressione, e il completo ritiro dalla

Striscia di Gaza, come condizione per discutere lo scambio di

prigionieri basato sul principio del ‘tutti per tutti’.

4) Chiediamo lo “sviluppo e il rafforzamento del sistema politico

palestinese su basi democratiche, attraverso elezioni generali –

presidenziali, legislative e del consiglio nazionale – secondo un

sistema di rappresentanza proporzionale completo, in elezioni libere,

eque, trasparenti e democratiche, con la partecipazione di tutti.