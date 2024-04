Iran: la teoria sulla “controffensiva concordata” rafforza la lobby israeliana

La controffensiva iraniana contro tre postazioni strategiche-militari dello Stato israeliano, è figlia dell’allontanamento dello stato sciita-persiano dall’Europa, il quale opta per la teoria geopolitica euroasiatica, quella – mutuando il linguaggio di Deng – dei Tre Mondi:

L’Occidente collettivo.

Russia, Cina e le nazioni in via di sviluppo.

Il Sud Globale e le Resistenze antimperialiste.

Teheran, rompendo con i collaborazionisti arabi ed i quietisti interni, ha rilanciato la dottrina della Rivoluzione degli Oppressi, correndo in soccorso della Resistenza palestinese; dopo aver consultato ‘’fonti di prima mano’’, la realtà del giornalismo lubrificato dev’essere totalmente rovesciata. Israele è in difesa.

In secondo luogo, il governo iraniano ha risolto l’equazione, non scontata per quanto concerne la disamina ideologica e di classe, fra la fazione antimperialista dell’Islam sciita e la Resistenza palestinese. Il regime sionista, che ha consumato un orrendo genocidio, sta subendo una sconfitta strategica, politica e militare: le nuove tecnologie militari, basate principalmente sull’IA, non sono in grado di vincere contro un popolo armato e motivato ideologicamente; dall’altra parte la ‘’guerra cognitiva’’ è letteralmente fallita. Per la prima volta la questione del Sionismo, l’equazione sionismo/fascismo e la costruzione dello Stato palestinese sono state affrontate da un pubblico globale. Citando Mao ‘’l’imperialismo è una tigre di carta’’.

La controffensiva iraniana, legittimata dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite che disciplina il Diritto alla difesa, ha svelato la vulnerabilità del sistema di difesa del regime israeliano-fascista: Tel Aviv, oramai da diversi anni, avendo decentrato i tecnici del deep state nelle aree periferiche non è più in grado di vincere una ‘’guerra convenzionale’’, basata sulla valorizzazione delle capacità umane. Gli obiettivi colpiti dai Guardiani della Rivoluzione – due basi aeree nel deserto del Negev da cui erano partiti gli F-35 utilizzati nell’attacco terroristico al consolato iraniano, e diversi siti di difesa aerea israeliani – erano postazioni logistiche finalizzate a colpire la Siria baathista.

Un tecnico come Scott Ritter, ex ufficiale dei servizi segreti del Corpo dei marines, ha letteralmente fatto ‘’carta straccia’’ del mito dell’invincibilità israeliana, e della teoria del complotto sulla ‘’controffensiva concordata’’, leggiamo:

‘’Nonostante l’impiego di un esteso sistema di difesa antimissile integrato, composto dal cosiddetto sistema “Iron Dome”, dalle batterie di missili Patriot di fabbricazione statunitense e dagli intercettori missilistici Arrow e David’sSling, oltre che da aerei statunitensi, britannici e israeliani e da difese antimissile navali statunitensi e francesi, ben più di una dozzina di missili iraniani ha colpito campi d’aviazione e installazioni di difesa aerea israeliane pesantemente protette.’’ 1

L’Operazione ‘’Vera Promessa’’ rappresenta un punto di svolta nella geopolitica globale: la creazione di una deterrenza militare nei confronti di Israele e degli Stati Uniti, in grado di bloccare la progressione della dottrina della ‘’guerra eterna’’, permettendo alla Civiltà panaraba di rinascere. Per Ritter:

‘’L’”Operazione Vera Promessa”, come l’Iran ha chiamato il suo attacco di rappresaglia contro Israele, passerà alla storia come una delle più importanti vittorie militari nella storia dell’Iran moderno, tenendo presente che la guerra non è che un’estensione della politica con altri mezzi. Il fatto che l’Iran abbia stabilito una posizione di deterrenza credibile senza interrompere i principali obiettivi politici è la definizione stessa di vittoria.’’ (Ibidem)

La vittoria militare iraniana rappresenta un passo verso la nascita di un mondo multipolare. Netanyahu, il dittatore post-moderno più pericoloso del pianeta, con tutta probabilità cadrà a marzo, ciononostante una pace permanente necessita dello smantellamento dello Stato colono-sionista. Israele, figlia del pensiero politico del fascista Vladimir Jabotinsky, è (per dirla con giornalista israeliano Gideon Levy) uno ‘’stato del male ‘’.

