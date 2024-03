Kiev e Tel Aviv sono un prodotto della stessa ideologia

La guerra multidimensionale della Nato in Ucraina e la guerra di sterminio contro Gaza non soltanto si somigliano, ma muovono dalla medesima matrice ideologica: la collaborazione strategica del sionismo-revisionista con gli eredi di Stephan Bandera, uno dei pianificatori della Shoah. Ricucendo i rapporti con i collaborazionisti hitleriani, Netanyahu non ha inventato nulla di nuovo: è stato Adolf Hitler uno dei teorizzatori dello Stato ‘’per soli ebrei’’, finanziando ed armando le milizie suprematiste-ebraiche.

L’analista strategico Thierry Meyssan con un eccellente articolo su ‘’L’ideologia della guerra in Ucraina e in Israele’’, ha esaminato la medesima radice ideologica, mistica-esoterica, del sionismo-revisionista con il ‘’nazionalismo integralista’’ di Kiev:

‘’Probabilmente la questione ideologica è il fattore più importante. Dmytro Dontsov e il suo sicario Stepan Bandera magnificavano i combattenti ucraini in quanto eredi dei vichinghi svedesi, i Vareghi, che devono massacrare i «moscoviti» per entrare nel Valhalla.

Oggi le truppe della Divisione Azov a Mariupol, della 3^ brigata d’assalto a Bakhmut/Artiomovsk e più recentemente ad Avdeïevka/Avdiivka sono state guidate dal “Fuhrer bianco”, Andriy Biletsky. Anche Benjamin Netanyahu, figlio del segretario particolare di Vladimir Jabotinsky, non ha esitato a paragonare i palestinesi agli antichi Amaleciti, sottintendendo che, come ordina Jahvè, devono essere sterminati per impedire che la loro razza risorga contro gli ebrei. Con la stessa logica, le FDI hanno distrutto sistematicamente tutte le università e le scuole della Striscia di Gaza, nonché massacrato 30 mila civili, affermando di dover combattere Hamas.’’ 1

L’ideologo antisemita Donstov si alleò con Hitler contribuendo alla pianificazione della ‘’distruzione degli ebrei in Europa’’ presso l’Istituto Reinhard Heydrich, a Praga. Dall’altra parte, Vladimir Jabotinsky, il cui segretario personale era il padre dell’attuale premier israeliano, fondò la scuola quadri del Betar a Civitavecchia, nel 1935, ottenendo la protezione di Benito Mussolini. I ‘’nazionalisti integralisti’’, messi al potere dagli USA a Kiev, aderirono al nazismo, mentre i sionisti-revisionisti divennero fascisti. La logica di Kiev e Tel Aviv è quella nazifascista: lo sterminio dei ‘’popoli decadenti’’ seguendo antichi deliri pagani e biblici; dall’altra parte, il governo russo e la Resistenza palestinese perseguono la difesa dei propri popoli.

Il presidente ucraino Zelensky ha recentemente dichiarato (febbraio/marzo 2024) che ‘’il comportamento dei partner occidentali non può essere compreso e dimenticato’’, minacciando l’Occidente collettivo (a parte qualche ‘’stato-lacchè’’ ed ‘’imperialismo straccione’’) per i mancati aiuti all’Ucraina. A Gerusalemme, la ‘’Conferenza per la vittoria di Israele’’ ha minacciato direttamente gli anglosassoni: per Israele la guerra di sterminio è un orizzonte strategico, riportando in vita il terrorismo della Banda Stern nel ventunesimo secolo.

Israele ama uccide i bambini palestinesi e ripudia l’Umanità in quanto ‘’antiquata’’; è all’idea stessa di Civiltà che Zelensky e Netanyahu hanno esteso la dottrina della ‘’guerra eterna’’, a costo di distruggere l’eredità storica dell’illuminismo giuridico. Scrive il giornalista investigativo Kevin Barrett:

‘’Sono orgogliosi di uccidere bambini. Ayelet Shaked, ex ministro della Giustizia, è nota per aver invocato l’omicidio di massa dei bambini palestinesi. Li chiama “piccoli serpenti”. E ha detto che Israele dovrebbe uccidere anche le madri. Quindi c’è qualcosa di profondo nella psiche israeliana che è contorto, mentalmente malato. Odiano i bambini palestinesi e vogliono ucciderli.

Nell’attuale guerra a Gaza ci sono reportage occidentali mainstream che attestano il fatto che i soldati israeliani sono stati attirati in imboscate da parte dei combattenti della resistenza che trasmettevano suoni registrati di bambini. Gli Israeliani adorano uccidere i bambini palestinesi, ed è per questo che cadono nell’imboscata. E l’esercito israeliano lo ha persino ammesso. Quindi questi sono assassini di bambini, psicotici e genocidi. E sono terroristi.’’ 2

Il ‘’terrorismo di Stato’’ israeliano ed ucraino-nazista è incoraggiato dagli straussiani USA, ma spaventa gli anglosassoni o, quantomeno, le fazioni ‘’intelligenti’’ della borghesia occidentale. Non è la prima volta che il sionismo-revisionista si rivolge contro gli anglosassoni, perseguendo l’Armageddon biblico: nel 1944 il Lehi tentò di eliminare l’alto commissario della Palestina, Harold MacMichael ed uccise il ministro delle Colonie, Lord Moyne. Perseguendo una ideologia anacronistica e tribale, Israele e l’Ucraina hanno contemplato la distruzione d’una porzione del pianeta.

