Comunicato del Risorgimento Socialista sull’invasione israeliana di Gaza

E’ ormai chiaro che il governo israeliano ed il suo esercito cercano la soluzione finale della Questione Palestinese, puntando a distruggere Gaza e costringendo la popolazione ad un esodo forzato.

La giustificazione della necessita’ di distruggere la rete di combattenti di Hamas non costituisce una ragione di legittimazione dell’ azione militare israeliana contro la popolazione di Gaza perche’ Hamas, piaccia o meno, rappresenta di fatto ormai da anni l’espressione politica e militare della stragrande maggioranza del popolo di Gaza, ed il suo rapporto con il tessuto civile e sociale e’ talmente forte e intrecciato da identificarla come un vero e proprio esercito nazionale palestinese.

Questa considerazione evidente, oltre ogni fasulla rappresentazione propagandistica, rende l’ attacco a Gaza non una operazione antiterroristica ma un disegno di conquista territoriale che sfocia inevitabilmente, e non per ragioni accidentali o tecniche, in una distruzione su larga scala di un popolo per distruggere la sua espressione militare nazionale ed occuparne il territorio così come in Cisgiordania, provocando in ogni modo un esodo della popolazione civile fuori dalla sua patria.

La responsabilita’ di questa situazione risiede tutta nella scelta deliberata e colpevole dei governi della destra israeliana di liquidare in modo sistematico ed umiliante la forza, la credibilita’ e la rappresentativita’ della OLP/ Fatah, che avrebbe dovuto invece costituire il naturale interlocutore di un processo di pace e di riconoscimento delle reciproche ragioni .

Questo disegno viene perseguito da anni attraverso la infiltrazione continua dei Coloni in CisGiordania, l ‘appoggio alle loro violenze, la repressione violenta delle popolazioni arabe che tentano di ribellarsi a questo stato di cose intollerabili, la esclusione della OLP da tutte le relazioni e le trattative di Israele con gli Stati arabi confinanti, e in particolare la detenzione ininterrotta del più popolare e prestigioso leader politico militare della OLP/ Fatah , Marvan Barghouti, unico leader in grado di salvare quella indispensabile capacità di rappresentanza delle popolazioni palestinesi da parte dell’ OLP, che Il governo israeliano ha puntato scientificamente a liquidare per creare le condizioni della definitiva liquidazione della causa Palestinese .

Questo e’ il quadro che spiega la natura e l’ obiettivo dell’ invasione di Gaza da parte dell’ esercito israeliano, e della strage di civili e di bambini palestinesi in atto, che noi denunciamo e condanniamo come un vero e proprio crimine contro l’Umanita’.

