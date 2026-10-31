Michael Jackson al Teatro Tor Bella Monaca: musica e impegno sociale con “History of a Legend”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

L’11 novembre 2026, alle ore 20:45, il Teatro Tor Bella Monaca ospiterà “History of a Legend – Michael, il sogno e la ferita”, spettacolo diretto artisticamente da Danilo Bughetti, che intreccia teatro, musica orchestrale dal vivo e immagini per riflettere su diritti, ambiente e relazioni umane. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta streaming.

L’iniziativa è il punto d’arrivo di un percorso realizzato nel territorio del Municipio VI, con il coinvolgimento degli studenti dell’I.C. Elisa Scala e dell’I.C. Domenico Savio, insieme agli anziani del CSA “Giovanni XXIII” di Torre Angela e del CSA di Borghesiana. Scuole e centri anziani diventano luoghi di confronto tra generazioni su temi come la solitudine, l’esclusione, la fragilità delle relazioni e la responsabilità verso l’ambiente.

In partnership con UnitelmaSapienza, il progetto rientra nell’Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale, con Zètema Progetto Cultura, per la realizzazione di interventi di interesse per l’Amministrazione Capitolina.

Lo spettacolo si articola in due atti: “La Parola” e “Il Ritmo”. Il primo affronta il bullismo, l’infanzia negata, l’isolamento e la crisi ambientale, anche attraverso tre brani inediti composti da Bughetti. Il secondo affida alla musica di Michael Jackson il compito di trasformare queste ferite in un’occasione di incontro e riflessione collettiva. Il messaggio di “Heal the World” diventa così un richiamo alla cura delle persone e del pianeta.

La figura di Jackson viene riletta nelle sue dimensioni artistiche e umane, tra sogno, vulnerabilità e contraddizioni, offrendo un filo conduttore capace di avvicinare esperienze e sensibilità differenti.

Al termine del primo atto, durante “Not Me, Not You, But We”, il pubblico sarà invitato a partecipare alla campagna “The Glove of Change – The Human Connection”, alzando un guanto bianco, una fascia o un altro simbolo personale. Un gesto condiviso per esprimere un messaggio semplice: le grandi sfide del nostro tempo richiedono una responsabilità collettiva.

L’invito sarà rivolto anche a chi seguirà la diretta streaming, con la possibilità di condividere sui social una fotografia della propria partecipazione, utilizzando gli hashtag #TheGloveOfChange e #TheHumanConnection.

Per Danilo Bughetti, la tutela dell’ambiente e la cura delle relazioni appartengono a un unico orizzonte. L’incontro tra studenti e anziani ne rappresenta la dimensione concreta: ascoltare le altre generazioni significa condividere esperienze, domande e responsabilità per il futuro.

L’11 novembre, al Teatro Tor Bella Monaca, musica, parole e immagini daranno forma a questo percorso, affidando al pubblico il messaggio conclusivo dello spettacolo: “Non io. Non tu. Ma noi”.

Danilo Bughetti, musicista e scrittore