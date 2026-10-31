Michael Jackson al Teatro Tor Bella Monaca: musica e impegno sociale con “History of a Legend”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
L’11 novembre 2026, alle ore 20:45, il Teatro Tor Bella Monaca ospiterà “History of a Legend – Michael, il sogno e la ferita”, spettacolo diretto artisticamente da Danilo Bughetti, che intreccia teatro, musica orchestrale dal vivo e immagini per riflettere su diritti, ambiente e relazioni umane. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta streaming.
L’iniziativa è il punto d’arrivo
di un percorso realizzato nel territorio del Municipio VI, con il
coinvolgimento degli studenti dell’I.C. Elisa Scala e dell’I.C. Domenico Savio,
insieme agli anziani del CSA “Giovanni XXIII” di Torre Angela e del CSA di
Borghesiana. Scuole e centri anziani diventano luoghi di confronto tra
generazioni su temi come la solitudine, l’esclusione, la fragilità delle
relazioni e la responsabilità verso l’ambiente.
In partnership con
UnitelmaSapienza, il progetto rientra nell’Avviso Pubblico promosso da Roma
Capitale, con Zètema Progetto Cultura, per la realizzazione di interventi di
interesse per l’Amministrazione Capitolina.
Lo spettacolo si articola in due
atti: “La Parola” e “Il Ritmo”. Il primo affronta il bullismo, l’infanzia
negata, l’isolamento e la crisi ambientale, anche attraverso tre brani inediti
composti da Bughetti. Il secondo affida alla musica di Michael Jackson il
compito di trasformare queste ferite in un’occasione di incontro e riflessione
collettiva. Il messaggio di “Heal the World” diventa così un richiamo alla cura
delle persone e del pianeta.
La figura di Jackson viene riletta
nelle sue dimensioni artistiche e umane, tra sogno, vulnerabilità e
contraddizioni, offrendo un filo conduttore capace di avvicinare esperienze e
sensibilità differenti.
Al termine del primo atto, durante
“Not Me, Not You, But We”, il pubblico sarà invitato a partecipare alla
campagna “The Glove of Change – The Human Connection”, alzando un guanto
bianco, una fascia o un altro simbolo personale. Un gesto condiviso per
esprimere un messaggio semplice: le grandi sfide del nostro tempo richiedono
una responsabilità collettiva.
L’invito sarà rivolto anche a chi
seguirà la diretta streaming, con la possibilità di condividere sui social una
fotografia della propria partecipazione, utilizzando gli hashtag
#TheGloveOfChange e #TheHumanConnection.
Per Danilo Bughetti, la tutela
dell’ambiente e la cura delle relazioni appartengono a un unico orizzonte.
L’incontro tra studenti e anziani ne rappresenta la dimensione concreta: ascoltare
le altre generazioni significa condividere esperienze, domande e responsabilità
per il futuro.
L’11 novembre, al Teatro Tor Bella
Monaca, musica, parole e immagini daranno forma a questo percorso, affidando al
pubblico il messaggio conclusivo dello spettacolo: “Non io. Non tu. Ma noi”.
Danilo Bughetti, musicista e scrittore