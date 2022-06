Miliardari di sinistra, miliardari di destra

Si deve far passare in secondo piano o nascondere del tutto il terreno della critica ai mezzi di riproduzione del capitalismo che esulano dal carattere, dalle opinioni o dalla sensibilità dell’imprenditore e in questo modo far apparire il sistema in sé neutro, ma virtuoso o malvagio a seconda di chi accumula ricchezze. Anzi l’imprenditore creativo, il miliardario innovatore rappresenta di per sé un esempio pedagogico per la propaganda capitalista. É colui il quale ha divinizzato la sfida con sé stesso e con gli altri per ottenere un risultato. Le sue parole sono santificate e riproposte al pubblico come esempi morali per la condotta individuale. In una sorta di compendio psicoattitudinale buono per ogni occasione.