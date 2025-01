Buon 2025, ma non a tutti

E anche stavolta eccoci alla vigilia dell’anno nuovo. Meno male, vuol dire che siamo ancora vivi…

Auguro il meglio a tanti ma non a tutti. Non lo auguro a chi pratica genocidi, ai guerrafondai, a chi le guerre le alimenta, a chi vende le armi, a chi fa traffico di esseri umani, a chi sfrutta le persone, a chi le getta in mezzo ad una strada. Non lo auguro agli ipocriti, ai falsi, agli opportunisti, ai manipolatori della realtà, alla pletora assai nutrita di personaggi e personaggetti che fanno parte del circo mediatico/politico/ideologico a reti più o meno unificate pagati per farci vivere nella menzogna e nella falsa coscienza.

Auguro il meglio innanzitutto alle persone che mi sono più care, e naturalmente ai miei amici e alle mie amiche. Auguro il meglio a tutte le persone sagge, corrette (umanamente, non politicamente…), leali e sincere che non hanno perso la loro umanità e non hanno portato il cervello all’ammasso o, peggio, al monte dei pegni. Auguro il meglio a tutte quelle persone che pagano un prezzo per la loro onestà intellettuale.

A queste persone auguro di passare un Capodanno sereno, insieme ai vostri cari oppure da soli, se siete soli. Non è un dramma, e anche se ci scambiamo gli auguri è veramente un giorno come un altro. L’essere persone valide non dipende da quanti inviti a partecipare a feste abbiamo ricevuto, men che meno da quanto siamo in grado di spendere per un veglione di Capodanno nel quale per lo più ci si annoia o ci si intristisce.

E lasciate perdere i “concertoni” di fine anno. Sono stati inventati soltanto per dare una risposta alla disperazione di tutte quelle persone, tante, che non sono state invitate a nessuna festa e vivono la loro “esclusione” come una sconfitta, un fallimento. E’ una truffa, ricordatevelo, specie in serate come questa. Soprattutto se siete soli, non affannatevi per trovare a tutti i costi qualcosa da fare, un buco qualsiasi dove superare la mezzanotte, perché vi sentirete ancora più soli. Tranquilli, non succede niente, anche se siete da soli. E specialmente a chi è solo, non solo per l’ultimo dell’anno, faccio i miei più cari auguri.

Buon 2025!

