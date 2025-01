Il capitalismo woke manda in soffitta le politiche ambientaliste dopo la vittoria di Trump

L’inesorabile caduta del cosiddetto capitalismo consapevole ed etico.

Un autentico spirito camaleontico caratterizza il grande capitale, dopo anni trascorsi nell’impegno, più di facciata che reale, a favore dell’ambiente, con l’ascesa alla presidenza Usa di Trump sembrerebbe cambiare idea.

Proprio negli ultimi mesi le grandi multinazionali hanno fiutato il cambiamento del vento, ma probabilmente quel vento lo hanno diretto loro stesse, e una dopo l’altra stanno uscendo da associazioni e gruppi economici che si occupano del cambiamento climatici.

Leggiamo testualmente dal Financial Times:



BlackRock è diventata l’ultima società finanziaria a salvarsi da un grande gruppo industriale del cambiamento climatico sulla scia dell’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti e dell’intensificarsi del controllo normativo. Il più grande gestore di fondi del mondo ha dichiarato giovedì ai clienti istituzionali in una lettera di aver lasciato Net Zero Asset Managers, un gruppo globale volontario che si descrive come impegnato a “raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 o prima”. L’appartenenza a NZAM ha “causato confusione riguardo alle pratiche di BlackRock e ci ha sottoposto a indagini legali da parte di vari funzionari pubblici”, ha scritto il vicepresidente Philipp Hildebrand, secondo una copia della lettera vista dal Financial Times. Tutte e sei le maggiori banche statunitensi, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo e Goldman Sachs, hanno lasciato un gruppo simile per le banche, la Net-Zero Banking Alliance, nelle ultime settimane. Da quando, nel 2020, ha affermato che “il rischio climatico è il rischio degli investimenti”, BlackRock è stata oggetto di continui attacchi da parte dei politici conservatori statunitensi. Hanno avviato cause legali, indagini normative e boicottaggi, sostenendo che il gestore di fondi da 11,5 trilioni di dollari sta usando le sue grandi partecipazioni per spingere l’attivismo climatico e altre forme di “capitalismo woke” sulle aziende americane. “Questo ritiro in realtà dimostra che ciò che hanno detto nel 2020 e nel 2021 era solo performativo e di marketing”, ha dichiarato Tracey Lewis, responsabile della politica climatica di Public Citizen, un gruppo di difesa progressista. “Oggi, la verità sta venendo fuori mentre tutte queste aziende stanno cercando di placare l’amministrazione entrante”. Alla fine dello scorso anno, 11 stati a guida repubblicana hanno citato in giudizio BlackRock, Vanguard e State Street, sostenendo che avevano cospirato per limitare le forniture di carbone e promuovere una “agenda ambientale distruttiva e politicizzata”. Anche le autorità federali di vigilanza bancaria ed energetica hanno avviato indagini per verificare se i grandi gestori di denaro soddisfino i requisiti normativi per agire come investitori passivi. Allo stesso tempo, i gruppi progressisti sono diventati sempre più critici nei confronti della posizione del gestore di fondi secondo cui gli interessi finanziari dei suoi clienti devono avere la precedenza, a meno che gli investitori non abbiano specificamente chiesto di dare priorità alla sostenibilità. Il sostegno di BlackRock alle proposte degli azionisti su questioni ambientali e sociali è sceso dal 47% del 2021 al 4% dello scorso anno.

BlackRock lascia il gruppo per il cambiamento climatico nell’ultima marcia indietro sui verdi

Parliamo dell’abbandono da parte di BlackRock del gruppo Net Zero Asset Managers, (NZAM ‘iniziativa Net Zero Asset Managers – Un gruppo internazionale di gestori patrimoniali impegnati a sostenere l’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra ) il cui obiettivo è raggiungere “emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 o prima”.

In questi ultimi mesi le principali banche e istituti finanziari Usa hanno cambiato strategia abbandonando gruppi i cui investimenti sono focalizzati nel settore della economia green, di sicuro hanno compreso dove saranno indirizzate le politiche statali Usa e si sono conseguentemente riposizionate per salvaguardare i loro interessi mandando all’ortica tutte le dichiarazioni di intenti in difesa del pianeta.

Altri commentatori ritengono che tra le cause di questo repentino cambio di rotta ci siano le cause intraprese dagli Stati a guida repubblicana tradizionalmente legati agli interessi che ruotano attorno alle energie tradizionali, fatto sta che Il sostegno di BlackRock alle proposte degli azionisti su questioni ambientali e sociali è sceso dal 47% del 2021 al 4% dello scorso anno come riporta Scenari economici

BlackRock abbandona la lotta al Cambiamento Climatico, dopo l’elezione di Trump

Ogni ulteriore commento ci sembra superfluo.

