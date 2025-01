Sosteniamo L’Interferenza

Cari amici e amiche, lettori e lettrici de L’Interferenza, anche quest’anno abbiamo in programma una serie di eventi. Il prossimo sarà sabato 15 Marzo dalle ore 09 alle ore 19 a Roma presso il Roma Scout Center dal titolo “Una lettura alternativa della questione di genere. Per una critica di classe del femminismo”.

Nei prossimi giorni saremo in grado di fornirvi informazioni più precise sui relatori e le relatrici che interverranno al convegno che comunque prevederà un ampio spazio per il dibattito sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana.

Ogni convegno che organizziamo ci costa una spesa che oscilla mediamente intorno ai 1200 euro (affitto della sala, tecnico che registra l’evento, spese per il trasporto e l’alloggio per alcuni dei relatori che vengono da fuori ecc.), che vanno ad aggiungersi alle spese ordinarie che abbiamo per la gestione tecnica del sito, le spese vive per gli spostamenti in caso di partecipazione di nostri redattori ad eventi fuori sede, più le solite varie ed eventuali.

Per queste ragioni, come facciamo periodicamente, chiediamo un piccolo sforzo economico a tutti voi per aiutarci a realizzare queste iniziative, anche in considerazione del fatto che questo lavoro che svolgiamo ormai da più di dieci anni è a titolo puramente gratuito e volontario.

E’ anche e soprattutto grazie al vostro sostegno che possiamo realizzare queste importanti iniziative e portare avanti il nostro lavoro. Ciascuno può contribuire in base naturalmente alle proprie possibilità e capacità.

Sulla homepage del sito, in alto a sinistra, trovate le indicazioni per la sottoscrizione. In ogni caso questo è il nostro IBAN dove poter fare un bonifico: IT32W0200805160000104394442 intestato ad Associazione Culturale L’Interferenza.

Ringrazio tutti per il sostegno a nome di tutti i redattori e i collaboratori de L’Interferenza.

Fabrizio Marchi