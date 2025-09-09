La Resistenza interna dei soldati USA nei conflitti dal 1945 ad oggi

La pressione dal basso per la smobilitazione dopo la Seconda guerra mondiale

Nel 1945 alla fine della Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti avevano il più grande esercito mai schierato nella loro storia; oltre 12 milioni di uomini sotto le armi. Con la resa della Germania (maggio 1945) e del Giappone (agosto 1945), molti soldati si aspettavano un rapido rientro in patria. I leader politici e militari erano di tutt’altro avviso. Le autorità militari e politiche statunitensi esitavano a procedere con una rapida smobilitazione di massa. I motivi erano molteplici, andavano dalla necessità di presidiare l’Europa occupata, il Giappone e le colonie ancora in fase di transizione; ma soprattutto con l’emergere delle tensioni con l’Unione Sovietica l’imminente inizio della guerra fredda. Tutto questo spinse alcuni settori del Pentagono a mantenere un esercito di milioni di uomini pronto a intervenire in nuovi scenari. Come osserva James Sparrow nel suo Warfare State, 2011), l’amministrazione Truman si trovava divisa tra l’urgenza di ridurre i costi e le pressioni strategiche di chi vedeva già profilarsi la Guerra fredda. La decisione di dilazionare il congedo provocò una reazione inattesa: i soldati, stanchi della guerra e desiderosi di tornare alla vita civile, iniziarono a organizzarsi e premere per il congedo.

Tra la fine del 1945 e l’inizio del 1946 esplose un movimento di protesta che prese forma in petizioni collettive, assemblee spontanee e raccolte di firme.

Migliaia di soldati, dalle basi in Europa e nel Pacifico, scrissero lettere al Congresso e firmarono appelli al presidente, chiedendo il rientro immediato.

Secondo le stime dell’epoca, le firme raccolte arrivarono a superare il milione, un dato impressionante che rifletteva un malcontento diffuso.

Le manifestazioni si moltiplicarono: a Manila, a Francoforte, a Tokyo e in decine di guarnigioni, gruppi di soldati organizzarono assemblee e proteste pacifiche, spesso con cartelli che recitavano “No boats, no votes” (nessun voto senza rimpatrio). Come documenta John W. Dower in Embracing Defeat (1999), anche in Giappone le autorità d’occupazione dovettero fronteggiare la crescente insubordinazione morale dei soldati, preoccupati più di tornare a casa che di gestire la ricostruzione.



Sotto questa pressione, l’amministrazione Truman e il Pentagono furono costretti ad accelerare i piani di smobilitazione. Nel 1946 più di otto milioni di soldati furono rimpatriati e congedati, segnando una delle più rapide riduzioni di forze armate della storia americana.

Come notò un rapporto congressuale dell’epoca, “l’opinione pubblica e il sentimento dei soldati hanno reso inevitabile una smobilitazione più rapida di quanto il comando militare ritenesse “opportuno”.

Questo episodio segnò una svolta importante: mostrò come i soldati americani, anche in assenza di sindacati assunsero forme organizzate di rappresentanza per potere esercitare un potere politico diretto attraverso la pressione collettiva. La vicenda della smobilitazione del 1945-46 anticipò, in qualche misura le proteste che avrebbero scosso l’esercito durante la guerra del Vietnam ventanni dopo, quando i GI si trasformarono nuovamente in soggetti politici attivi con il chiaro scopo politico nei due casi di dire no alla guerra. La storia militare statunitense del secondo dopoguerra mostra come le guerre impopolari e di lunga durata producano non soltanto proteste civili ma anche forme di resistenza interna nelle stesse forze armate. Il Vietnam negli anni Sessanta e Settanta e le guerre in Iraq e Afghanistan negli anni Duemila rappresentano due momenti diversi ma accomunati dal fatto che i soldati, pur essendo strumento dell’intervento militare, divennero essi stessi soggetti politici di contestazione della guerra, non per un pacifismo astratto, ma per vivere la loro vita fuori dalla guerra.

In Corea: i primi segni di logoramento dei soldati apparvero presto in soldati che non avevano combattuto la seconda guerra mondiale che si pensava fossero più resilienti. Durante la guerra di Corea (1950-1953) si manifestarono tensioni significative all’interno delle truppe. Sebbene non si possa parlare di ribellione di massa come in Vietnam, la durata del conflitto e le durissime condizioni al fronte produssero un’ondata di disillusione nell’esercito. Le lettere dei soldati raccontano la sensazione di combattere in una guerra “senza vittoria e senza conquista”, con un fronte che oscillava lungo il 38° parallelo senza progressi reali. L’intervento fu percepito da molti militari come una missione indefinita, logorante e priva di senso strategico, anticipando quei sentimenti di alienazione che in Vietnam sarebbero esplosi in forme di aperta ribellione.



Vietnam: un esercito in rivolta

Durante la guerra del Vietnam, l’esercito statunitense visse una crisi di disciplina senza precedenti. Secondo David Cortright, “the machine broke down”: l’apparato militare si frantumò dall’interno a causa di pratiche come il search and avoid (finte pattuglie per evitare il combattimento), episodi di fragging (attacchi agli ufficiali), diserzioni di massa e l’esplosione di una diffusissima stampa clandestina, di oltre 250 giornali (GI Press). Questa resistenza fu al tempo stesso spontanea e organizzata: coffee houses vicino alle basi, alleanze con studenti e pacifisti, manifestazioni collettive.

L’impatto fu enorme: l’esercito non era più considerato affidabile e la ribellione dei GI contribuì in modo decisivo al ritiro americano.



Grenada: un conflitto breve ma controverso

Anche interventi di breve durata, come l’operazione “Urgent Fury” a Grenada nel 1983, offrirono spunti di riflessione sul morale e la percezione dei soldati. L’azione militare fu presentata come un successo rapido,

ma molti militari coinvolti criticarono la confusione operativa, la scarsa preparazione logistica e la sproporzione tra mezzi impiegati e obiettivi. Sebbene non vi furono forme di resistenza organizzata paragonabili al Vietnam, l’episodio mise in evidenza come anche le “piccole guerre” potessero generare dubbi, insofferenze e contraddizioni nel corpo militare, soprattutto quando mancava una chiara legittimazione internazionale.



Le guerre del Golfo: tra entusiasmo e delusione

La prima guerra del Golfo (1991) fu un caso particolare. L’intervento contro l’Iraq di Saddam Hussein, dopo l’invasione del Kuwait, si concluse rapidamente e con relativamente poche perdite statunitensi.

Molti soldati la percepirono come una “guerra pulita”, tecnologica, breve: l’opposto del Vietnam. Tuttavia, proprio questa asimmetria creò un senso di distanza tra la retorica di vittoria e l’esperienza reale dei veterani, molti dei quali soffrirono della cosiddetta “Gulf War Syndrome”, malattia legata a esposizioni tossiche e stress. La seconda guerra del Golfo (2003), invece, aprì un capitolo molto diverso: l’illusione di una rapida vittoria lasciò presto spazio a un logorante conflitto di occupazione. Anche qui, pur senza rivolte interne di massa, il malcontento dei soldati si espresse attraverso testimonianze critiche, blog e memoir.



I Balcani: missioni di pace e contraddizioni

Le guerre nei Balcani (1991-1999) segnarono una fase intermedia. Interventi come quello in Bosnia e, soprattutto, i bombardamenti NATO in Kosovo nel 1999, furono presentati come “missioni umanitarie” e non come guerre vere e proprie.

Tuttavia, per i soldati statunitensi e alleati emersero contraddizioni profonde: ambiguità negli obiettivi, difficoltà di rapportarsi con popolazioni civili traumatizzate, frustrazione per regole d’ingaggio restrittive.

Pur senza episodi di resistenza paragonabili a Vietnam o Iraq, le missioni balcaniche produssero un sentimento di estraneità e una diffusa percezione di “essere usati” in conflitti poco chiari e spesso minimizzati nell’opinione pubblica interna.



Iraq e Afghanistan: resistenze individuali e testimonianze. Nelle guerre post-11 settembre, in Iraq e Afghanistan, la resistenza interna non assunse le dimensioni di massa del Vietnam. L’assenza della leva obbligatoria e l’esercito interamente volontario ridussero il potenziale di ribellione collettiva.

Tuttavia, si svilupparono forme significative di dissenso: obiezioni di coscienza (Camilo Mejía), diserzioni pubbliche (Joshua Key), testimonianze di reduci (Winter Soldier Hearings del 2008).

La controcultura giovanile degli anni Sessanta trovò il suo equivalente nei blog e nei social media dei soldati, che denunciarono abusi, corruzione e disumanizzazione verso i civili. I veterani organizzati in associazioni come Iraq Veterans Against the War svolsero un ruolo cruciale nel collegare la società civile alle esperienze dirette del fronte.



Conclusione

Il filo rosso che unisce Corea, Vietnam, Grenada, le guerre del Golfo, i Balcani e infine Iraq/Afghanistan è la capacità dei soldati di diventare coscienza critica interna all’apparato militare. Come osserva Cortright, nessuna guerra può proseguire indefinitamente quando i soldati stessi ne contestano la legittimità. Se in Vietnam questo fenomeno fu travolgente e decisivo, in altri teatri rimase più silenzioso, ma comunque rivelatore della frattura profonda tra guerre imperiali e società democratica.



