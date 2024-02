I liberal e la Salis

Sì, siamo tutti antifascisti, ci mancherebbe. L’ingiusta detenzione della compagna Salis in Ungheria atterrisce tutti coloro i quali hanno speso l’esistenza per combattere il fascismo in ogni sua forma: vecchia e nostalgica nei raduni di Predappio, liberista tra le giunte in mimetica del Sudamerica o ammodernata nella civilizzazione dei battaglioni di guerra ucraini. E tutti ci sdegniamo per le condizioni inumane della detenzione, per i guinzagli, le manette ai polsi e alle caviglie così come non riteniamo possibile applicare un 41bis a un militante politico, anche nel caso in cui abbia commesso reati o sia a capo di una formazione militante che espressamente concepisce la violenza quale linguaggio politico. Questo perché l’etica sottostante a quella violenza non può essere equiparata a quella di un’organizzazione criminale tout court.