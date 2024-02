Ilaria Salis e l’uccellino birichino (che non si fa mai i fatti suoi)

Purtroppo l’uccellino birichino in servizio permanente effettivo è tornato a farmi vista stanotte e mi ha bisbigliato all’orecchio:” Ma se al posto di Ilaria Salis ci fosse stato un uomo, ci sarebbe stata la stessa eco mediatica che c’è stata per lei? La “sinistra” e tutto il fronte liberal si sarebbero esposti in suo favore con la stessa veemenza? E il governo che, sia pur timidamente, sta facendo alcuni passi presso quello ungherese per cercare di ottenere almeno gli arresti domiciliari, si sarebbe ugualmente adoperato in tal senso?

E ha proseguito (sempre l’uccellino):” Mi sa che se fosse stato un uomo avrebbe prevalso l’idea che è il solito violento estremista “centrosocialaro” che va in giro a menare la gente invece di starsene buonino e che in fondo si merita quello che gli sta capitando”.

“Hai finito? – gli ho detto – per una volta che non avevo pensiero scabrosi, lasciami in pace, fammi vivere tranquillo”. Ma lui niente, ha continuato. “E se invece di andare a Budapest per prendere a randellate qualche nazista ungherese fosse andato in Ucraina a combattere con le milizie russe del Donbass contro i nazisti ucraini e fosse stato da questi arrestato, le reazioni dei media, della “sinistra”, del fronte liberal e anche del governo Meloni sarebbero state le stesse?”.

Anche questa volta, come sempre, non mi ha dato scampo. E sì che mi dispiace, e molto, perché una volta tanto avrei preferito che fosse rimasto in silenzio. E invece niente, non mi dà tregua. E purtroppo, mio malgrado, nonostante tutti i miei sforzi, non sono riuscito a dargli torto neanche stavolta.

Che fare? Niente, ce lo teniamo.

Fonte foto: Corriere (da Google)