24 marzo 1999: la NATO attacca la Jugoslavia

Handke: “Mi sento disgustato a causa dei bombardamenti sulla Serbia”…

con l’inizio dei bombardamenti sulla Jugoslavia, Handke andò in Serbia, restituì il Premio Bichner in segno di protesta e si cancellò dalla Chiesa cattolica.

Non è un caso che il titolo dell’articolo utilizzi la parola imperialismo contemporaneo, perché dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, quando secondo il premio Nobel Günther Grass ha vinto il capitalismo e non il popolo, questo termine non è più usato, menzionato – è stato sostituito da termini come: stato profondo”, “centri di potere mondiale”, “posizione geopolitica dei paesi”. E non solo non è menzionato nei paesi dell’Occidente capitalista, ma anche negli stati – semi- protettorati creati nei territori jugoslavi, così come nei paesi ex socialisti dell’Europa orientale, compresa la Russia. Le ragioni sono di natura ideologica: per coloro che detengono il potere e hanno a cuore la sopravvivenza del capitalismo (indipendentemente dal fatto che si tratti di paesi in cui questo sistema di sfruttamento esisteva già, o se è stato introdotto all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso), è importante per impedire che si scopra il carattere essenziale della realtà e penetri nella falsità delle apparenze. Ecco un esempio: per la sfortunata guerra in Ucraina (entrata nel suo terzo anno di guerra tra due popoli fratelli che hanno vissuto insieme per decenni), il principale (non l’unico) colpevole è l’imperialismo americano; la sicurezza della Russia e del grande popolo russo, che ha salvato non solo l’Europa, ma anche l’umanità , dalla peste nazista, è circondata da basi NATO. Le “dita” dell’imperialismo statunitense sono coinvolte in crimini di genocidio contro i palestinesi, che non si ricordano come tali dalla fine della seconda guerra mondiale – Washington è militarmente e politicamente dietro il regime razzista di destra di Netanyahu. E dietro il regime di Kurti nel cosiddetto Stato del Kosovo, che sta facendo di tutto per rendere insopportabile la vita dei serbi e costringerli a emigrare, ci sono la Germania e alcuni altri membri dell’UE – gli indiscussi esecutori degli obiettivi strategici pianificati dagli USA. Serve che Vučić dica tutta la verità: la NATO ha aggredito la RSJ per impadronirsi del Kosovo e trasformare Bondstil in una delle basi più importanti in questa parte d’Europa. La verità, tuttavia, è difficile da dire, perché la Serbia, sebbene militarmente neutrale, è comunque una colonia senza colonizzatore: ed è dominante proprio il capitale delle compagnie tedesche.

La Jugoslavia è stata creata dalle più grandi menti dei popoli jugoslavi (e non solo da fattori esterni), ed è stata distrutta dai centri del mondo occidentale del potere neo-imperiale con l’aiuto dei servi locali: miserabili nazionalisti, secessionisti e separatisti “comunisti”.

Peter Handke, premio Nobel per la letteratura, considerava la Jugoslavia una magnifica idea che avrebbe potuto servire da modello per l’UE. Manfred Buhr (1927 – 2008), filosofo tedesco, membro di diverse accademie scientifiche europee d’élite, professore e dottore onorario di diverse università, ammirava la Jugoslavia, ma vedeva anche i pericoli posti dalle aspirazioni imperialiste tedesche a dominare l’Europa sudorientale. La Jugoslavia ha resistito per un intero decennio all’aggressione dell’imperialismo moderno. La pressione politica e le minacce sono state esercitate attraverso sanzioni parziali e tentativi di dividere politicamente il paese, con un blocco temporaneo totale. Infine vi è stato l’intervento militare di 19 membri della NATO. Calpestando il diritto internazionale, le carte dei diritti umani e senza una decisione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, gli aggressori hanno attaccato il 24 marzo 1999 un paese sovrano che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si è liberato dal fascismo e dai suoi servitori attraverso una lotta eroica, ed è stato uno dei fondatori delle Nazioni Unite e del Movimento dei Non Allineati. L’aggressione si è conclusa il 10 giugno con l’accordo tecnico-militare di Kumanovo, quando sono stati fermati gli attacchi aerei contro la RSJ, e il giorno dopo è stata adottata la risoluzione SB 1244 che garantisce la sovranità della RSJ sul Kosovo e Metohija. L’eroica resistenza dei membri del VJ e delle forze di sicurezza statali contro l’aggressore è stata decisiva affinché la NATO abbandonasse l’invasione di terra. Per il crimine commesso contro la Jugoslavia (centinaia di civili uccisi, compresi bambini, strade, ponti, impianti industriali, ospedali, scuole, monumenti culturali ed edifici religiosi furono distrutti), nessuno dei membri della NATO fu ritenuto responsabile – la vittima fu dichiarata l’aggressore. Alti funzionari statali e militari della RFY e della Serbia sono stati processati dal cosiddetto Tribunale dell’Aia, tra cui Slobodan Milošević, presidente della RSJ, che ha difeso il suo paese e il suo popolo.

Traduzione da serbo, Olga Handjal

Fonte: https://rkrsmanovi.blogspot.com/2024/03/jugoslavija-i..

