Al Jolani, il “liberatore” della Siria che vuole la pace con Israele

Al Jolani, il capo di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), la banda di tagliagole jihadisti ora al potere in Siria e come d’incanto trasformati dalla propaganda mediatica occidentale in “ribelli moderati”, ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di aprire un conflitto con Israele e che neanche gli israeliani hanno ragione di aprirlo con l’HTS e con la “nuova” Siria.

E vorrei pure vedere, hanno fatto un favore ad Israele che più grande non potevano farlo, figuriamoci un po’. Un domani, se questa feccia di prezzolati dalla Turchia (da cui in primis prendono ordini) e dall’Occidente (e quindi anche da Israele) dovesse allargarsi, allora Israele non avrà esitazione alcuna a colpirli, ma per ora lingua in bocca, come si suol dire, anche se dietro le quinte.

Del resto, nessuna organizzazione jihadista, Isis, Al Qaeda o Al Nusra, ha mai colpito Israele neanche con una pallina sparata con una cerbottana. Hanno colpito con attentati sanguinari ovunque, tranne che in Israele o contro obiettivi fuori del territorio israeliano. Mai. Un caso? Ma figuriamoci. Da che mondo è mondo gli asini non volano e due più due fa quattro.

Capito chi sono realmente questi irriducibili integralisti islamisti che sostengono di voler fare la guerra santa contro gli infedeli? Quegli stessi “infedeli” che stanno massacrando davanti ai loro occhi un popolo che dovrebbe essere loro fratello, come quello palestinese.

Ricordiamocele queste cose ogniqualvolta ascoltiamo le pappine che ci propinano i vari talkshow o telegiornali a reti unificate.

Volendo chiudere con una nota ironica, sarei proprio curioso di vedere lo spettacolo di un capo di stato di un paese occidentale che stringe la mano durante un incontro ufficiale al nuovo liberatore della Siria sul quale pende ancora una taglia da dieci milioni di dollari, vivo o morto…

Fonte foto: da Google