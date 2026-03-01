La decapitazione delle elite di uno stato come strumento di guerra strategica

La strategia della leadership decapitation mira a destabilizzare un regime tramite l’eliminazione dei suoi principali leader. Tuttavia, decapitazione non significa sempre collasso dello Stato. La morte di Khamenei è un esempio senza precedenti di un “colpo di stato dall’esterno”, ma l’analisi geopolitica deve distinguere tra impatto simbolico e impatto istituzionale. Questo studio confronta gli effetti attesi con gli esiti strutturali osservabili nello Stato iraniano. L’Iran non è un regime completamente personalistico, come spesso viene descritto in occidente e fatto credere ai cittadini europei. La guida suprema è inscritta nella Costituzione iraniana, che prevede meccanismi di successione predefiniti mediante l’Assemblea degli Esperti. Ciò introduce elementi di stabilità formale anche dopo la perdita del leader massimo. In tale contesto, la transizione non si basa sulla figura individuale, ma su una funzione istituzionale codificata. In reazione alla morte di Khamenei, il capo del Consiglio supremo per la Sicurezza Nazionale ha annunciato l’avvio del processo di transizione e la formazione di un consiglio di direzione provvisorio con figure chiave (presidente, capo del potere giudiziario, giurista del Consiglio dei Guardiani) per guidare il Paese fino alla nomina della nuova Guida Suprema. (Adnkronos)

L’eliminazione dei vertici militari e strutture di comando nei cui attacchi sono morte numerose figure di comando iraniane, tra cui il capo di Stato maggiore e comandanti dell’IRGC, sostenendo che si sia trattato di un tentativo di «decapitare» il controllo militare iraniano. Tuttavia, l’IRGC e le forze armate iraniane sono strutturate in modo stratificato e distribuito, con catene di comando multilivello e competenze operative diffuse. Studi sulla resilienza militare evidenziano che la perdita di leader chiave è meno devastante nei sistemi dove comandi regionali e unità operative hanno autonomia significativa. Ciò riduce l’effetto di “paralisi del comando” e permette una continuità operativa malgrado gli shock.

La difesa a mosaico e decentralizzazione operativa introduce il concetto di “difesa a mosaico”, con asset, comandi e capacità strategiche distribuiti geograficamente e operativamente, è cruciale per comprendere la reazione iraniana. Secondo questa visione, la difesa non dipende da un unico centro decisionale ma da tessere che possono continuare ad agire anche se scollegate dal vertice centrale. Questa struttura aumenta la resilienza contro attacchi mirati al comando, in quanto ogni unità regionale mantiene la capacità di operare autonomamente con obiettivi, risorse e piani propri, riducendo l’impatto tattico di attacchi contro i vertici. Tale approccio impedisce un rapido collasso operazionale anche in caso di morte dei leader principali. La guerra di attrito dipende dalla profondità delle scorte di magazzino.

Nel conflitto contemporaneo, la resilienza di uno Stato non è solo funzione della leadership ma anche della capacità industriale e logistica di sostenere un conflitto prolungato. Stati con ampie scorte strategiche e catene logistiche resilienti possono resistere più a lungo contro potenze tecnologicamente superiori. L’Iran ha investito in lungo periodo in capacità missilistiche, droni e sistemi di difesa a costi relativamente contenuti, mentre gli intercettori avanzati statunitensi (come Patriot, THAAD, ecc.) sono costosi, hanno una produttività limitata e richiedono tempo per essere rimpiazzati. Una strategia sistemica volta al logoramento dei sistemi difensivi dell’avversario può dunque trasformare la perdita di leadership in un conflitto di pura sostenibilità industriale. La sfida strategica si basa sulla resilienza, la difesa a mosaico presenta criticità oggettive. La principale è la mancanza di coordinamento su larga scala: senza un vertice, è impossibile lanciare grandi controffensive organizzate. Inoltre, l’isolamento prolungato delle unità può portare all’esaurimento delle munizioni e delle risorse specializzate.

Il contesto regionale e legato alla dimensione energetica. Il conflitto ha già prodotto risposte iraniane con missili e droni diretti verso paesi del Golfo Persico (Tel Aviv, Dubai, Doha, Manama) e basi statunitensi nella regione. Il controllo delle rotte energetiche e la competizione strategica con potenze come la Cina pongono il conflitto iraniano nel quadro di una più ampia rivalità globale. Le infrastrutture energetiche non vengono sistematicamente distrutte perché ciò danneggerebbe anche paesi importatori e l’economia globale, compresi partner strategici non allineati.

La morte confermata di Ali Khamenei rappresenta uno spartiacque simbolico nella storia iraniana e nella geopolitica mediorientale. Tuttavia, l’eliminazione della leadership non determina automaticamente lo svuotamento dello Stato. Al contrario, la struttura costituzionale prevede continuità politica, la decentralizzazione operativa riduce l’impatto della perdita di vertici militari, la difesa a mosaico e la sostenibilità industriale consentono alla guerra di diventare un conflitto di logoramento piuttosto che di shock, l’effetto di coesione interna può consolidare la società di fronte a un attacco esterno. In tale quadro, il conflitto iraniano — pur intensificato — si configura come una fase di resilienza strategica piuttosto che come un’immediata dissoluzione statuale. L’Iran ancora non è stato atterrato e i suoi naturali alleati, Cina e Russia, non sono stati ancora messi alla prova. Vedremo nelle prossime settimane.

Fonte foto: da Google