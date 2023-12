I sionisti collaborarono con la Germania nazista

Un recente articolo del giornalista investigativo Max Blumenthal ha rivelato chi ha inventato la fake news sulle inesistenti atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre: ‘’Fondato da uno stupratore seriale noto come “Haredi Jeffrey Epstein”, il gruppo di soccorso ultraortodosso israeliano ZAKA è responsabile di alcune delle più oscene invenzioni sulle atrocità di Hamas prodotte dopo il 7 ottobre, dai bambini decapitati allo “stupro di massa”, fino al feto estratto con un coltello dal corpo di sua madre.’’ 1. La perversione politica rimane un elemento caratterizzante il ‘’sionismo religioso’’, una concezione della conflittualità etnica che divide il mondo fra ebrei e ‘’non ebrei’’; i primi, se aderenti al Talmud etnico-razzista, sono il cuore pulsante della nuova global class. Israele è un laboratorio di una nuova Architettura di potere, ma quali sono le origini dello ‘’Stato ebraico’’?

Le origini fasciste del regime sionista

Nel 1933 il nazismo appoggiò entusiasta la destra sionista, nel progetto di colonizzare la Terra di Palestina. Nel gemellaggio fra sionismo e nazismo, dobbiamo rilevare una intesa concernente la prospettiva etnica-identitaria. Il sionismo sperimentò una importante progressione, al tempo dei pogrom antisemiti, alleandosi strategicamente col fascismo italiano-tedesco ed il ‘’nazionalismo integralista’’ ucraino. Oggigiorno, Netanyahu ha ricucito i rapporti con gli eredi di Stephan Bandera nell’intento di trasformare Kiev in un ‘’secondo Israele’’.

Le SS erano particolarmente convinte della comunità d’intenti fra sionismo e nazismo. Nel 1934, una pubblicazione interna alla Gestapo raccomandava ai propri membri un appoggio incondizionato al ‘’colonialismo razzista ebraico’’. Pubblicazioni come il “Jüdische Rundschau” (periodico della Federazione Sionista Tedesca) aumentarono le proprie vendite foraggiate dai finanziatori provenienti dalla borghesia fascista, e la celebrazione nel 1936 a Berlino della Convenzione Sionista ci dà una idea di come il deep state tedesco fosse tutt’uno con la lobby della destra sionista. Sionismo e nazismo, storicamente, hanno cooperato attivamente nella costruzione di una nuova global class, su basi – oltre che ‘’di classe’’ – etniche.

Ai tempi delle persecuzioni antisemite, gli squadroni della morte di Himmler e Bandera cooperarono con le milizie-terroristiche israelite/sioniste nella repressione anticomunista in Europa. Il sionismo, già negli anni ’20 e ’30, era un ingranaggio della controrivoluzione mondiale. La Gestapo avviò una collaborazione strategica con la Haganah nel dirigere la colonizzazione ebraica della Palestina e, nel gennaio del 1941, il Lehi, o Stern Gang (scissione di un altro gruppo paramilitare sionista, “Irgun ZvaiLeumi”), comandata da Avraham Stern, lanciò la proposta di un’alleanza politico-militare con la Germania nazista per mezzo di Otto Werner von Hentig, console tedesco a Beirut: una banda criminale, il Lehi, alleata d’un regime criminale, la Germania hitleriana.

Il Likud ha delle profonde origini naziste, infatti il suo fondatore, Zeev Jabotinsky, veniva soprannominato ‘’Hitlet Jabotinsky’’. Scrive il giornalista-storico Alberto Garcia Watson:

‘’Jabotinsky era un ammiratore della Germania nazista, ma soprattutto dell’Italia fascista, Mussolini arrivò a dire di lui nel1935: “…per l’esito del sionismo, avete bisogno di uno Stato ebraico, con una bandiera ebraica e una lingua ebraica. La persona che capisce davvero ciò è il vostro fascista, Jabotinsky”.

Benzion Netanyahu, padre biologico e mentore politico di Benjamin Netanyahu, fu, negli anni ’30, segretario personale di ZeevJabotinsky. Benzion Netanyahu pronunciò nel 1998 un discorso commemorativo per il 50esimo anniversario della nascita di Israele, dove elogiò la figura di Abba Achimier, uno stretto collaboratore di Jatodinsky che abbracciò il nazionalsocialismo di Hitler “per salvare la Germania dalla guerra civile e dalla dittatura sovietica”, e non ebbe nessun problema nel descrivere questo personaggio come il suo modello politico da imitare.’’ 2

L’articolo è intitolato ‘’Sionismo, il vero alleato di Hitler’’, ma nella medesima prospettiva potremmo dire che col genocidio pianificato, su basi industriali, della popolazione di Gaza, Netanyahu ha rilanciato l’eredità hitleriana rendendola compatibile con l’ideologia transumanista di Harari. Senza il fascismo, la distopia sionista non si sarebbe realizzata: è innegabile che una fazione del ‘’Capitale israelita’’ abbia finanziato, generosamente, le dittature di Mussolini ed Hitler, fregandosene della pianificazione della Shoah. Negli anni ’30 del secolo scorso, nazismo e sionismo pianificarono la costruzione d’una nuova global class su basi etniche; a quasi un secolo di distanza, la lobby sionista statunitense ha trasformato Israele in una nuova Architettura di potere. Il Super clan Anglo-Sionista, partendo da Tel Aviv, vorrebbe rendere ‘’eterna’’ la guerra contro Russia e Cina, una concezione delle relazioni geopolitiche che considera i ‘’non occidentali’’ come ‘’animali parlanti’’.Israele e Stati Uniti, pianificando l’annichilimento sociale dei tre quarti del pianeta, calpestano le vittime dell’Olocausto, diventando oltre ogni limite ‘’i nuovi nazisti’’.

Israele: nessuno Stato può preesistere in quanto ‘’Stato fascista’’

Israele ha già ucciso un centinaio di giornalisti arabi, mentre l’Occidente collettivo sta martirizzando Julian Assange: il nazismo è stato superato, quello che i sion-con hanno programmato è una dittatura post-moderna, sul ‘’modello’’ della distopia orwelliana. Scrive il giornalista investigativo Chris Hedges:

‘’Lo studioso israeliano Yeshayahu Leibowitz ha avvertito che se Israele non separasse la Chiesa dallo Stato e non ponesse fine all’occupazione dei palestinesi, darebbe origine a un rabbinato corrotto che trasformerebbe l’ebraismo in un culto fascista. “Israele’’, ha detto, “non meriterebbe di esistere e non varrebbe la pena di preservarlo“.’’ 3

‘’Israele è uno Stato paria. Questo è stato pubblicamente dimostrato il 12 dicembre, quando 153 Stati membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno votato per un cessate il fuoco, con solo 10 paesi – tra cui gli Stati Uniti e Israele – contrari e 23 astenuti. La campagna di terra bruciata di Israele a Gaza significa che non ci sarà pace. Non ci sarà una soluzione a due Stati. L’apartheid e il genocidio definiranno Israele. Questo fa presagire un lungo, lunghissimo conflitto, che lo Stato ebraico non potrà vincere.’’ (Ibidem)

Nessuno Stato ha diritto d’esistere in quanto ‘’Stato fascista’’; il regime israeliano appartiene alle ‘’tenebre dell’Umanità’’, come la Germania hitleriana ed il Cile di Pinochet. Tel Aviv durante la ‘’guerra fredda’’ compartecipò alla Crociata anticomunista dei neoconservatori, diventando ‘’socio in affari’’ dei regimi oligarchici e fascisti. Perché preservare e sostenere un regime tanto reazionario?

