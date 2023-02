UFO, neonazismo e transumanesimo: l’Occidente sta impazzendo?

La corporazione-giornalistica, una delle più corrotte nei paesi a capitalismo maturo (USA e UE), ha inveito contro il Premio Pulitzer, Seymour Hersh – eroico giornalista che ha dimostrato come gli USA abbiano distrutto i gasdotti North Stream – definendolo ‘’controverso’’. I giornalisti lubrificati considerano credibili le farneticazioni del governo statunitense sugli UFO. Le popolazioni europee e statunitensi (oltre a non saper più riconoscere il fascismo) sono pronte a credere a tutte le assurdità asserite da governanti senza scrupoli, attraverso lo strumento della Propaganda.

Il modus operandi di analisti come Hersh o Pepe Escobar è leggendario: utilizzano fonti di prima/seconda mano e, mantenendole nell’anonimato senza cedere ai ricatti di CIA/Mossad/MI6, le proteggono. Ha ragione Pepe Escobar, il cv di Seymour Hersh‘’ è assolutamente ineguagliabile’’. In Occidente, il giornalismo-professionista segue le indicazioni di agenzie governative o grandi aziende private, diventando (di fatto) un cavallo di Troia dell’imperialismo USA. Da Quarto Potere, il ‘’giornalismo di regime’’ s’è candidato a diventare il Potere manipolando l’opinione pubblica per conto dell’élite aziendale anglosassone. Fallita la ‘’rivoluzione colorata’’ contro l’Iran, la lobby progressista e la corporazione-giornalistica si sono candidati a diventare l’estrema sinistra della SAVAK, dando voce all’ultima vedova dello Shah Reza Pahlavi 1. Questa non è informazione, ma ‘’guerra cognitiva’’ dove la sinistra neoliberale dietro lo slogan ambiguo ‘’donne, vita e libertà’’ (una combinazione di sciocchezze, per attivisti senza ‘’il senso della storia’’) riabilita una delle più crudeli dittature del XX sec.: quella dello Shah Reza Pahlavi, un macellaio antisocialista che in perfetto stile nazista si autoproclamava ‘’signore degli ariani’’.

Che cosa significa, per il Sud Globale, il Rapporto Hersh? Leggiamo Pepe Escobar:

‘’Quando si tratta del Sud Globale, ciò che il rapporto Hersh imprime è la Superpotenza canaglia, a lettere giganti rosso sangue, come Stato sponsor del terrorismo: la sepoltura rituale – sul fondo del Mar Baltico – del diritto internazionale e persino del surrogato squallido dell’Impero, l'”ordine internazionale basato sulle regole”.’’ 2

Putin (certamente criticabile da un punto di vista marxista e socialista) si è guadagnato sul campo di battaglia il diritto alla vittoria. La sconfitta dell’Ucraina si va delineando: il dittatore di Kiev, dopo aver ricevuto dall’ex premier israeliano Bennet la garanzia che Putin non l’avrebbe fatto uccidere, è diventato promoter a reti unificate d’una banda di drogati e neonazisti. La sconfitta dei nazisti neocons, in Ucraina, darà un colpo (quasi) mortale al complesso militare-industriale USA, rafforzando la borghesia padronale e reazionaria rappresentata da Donald Trump. L’Occidente è cerebralmente morto, oscilla fra la biopolitica del Grande Reset (UFO, eugenetica/razzialismo e socializzazione delle droghe pesanti) ed il ‘’nazionalismo bianco’’ dei trumpiani. Entrambe le scelte sono peggiori.

L’analista strategico Thierry Meyssan, presidente della Rete Voltaire, ha posto una domanda centrale:

‘’Ultima domanda: perché Germania, Francia e Paesi Bassi, comproprietari dei gasdotti Nord Stream non protestano per il sabotaggio di cui sono stati vittime il 26 settembre 2022? E perché non reagiscono alle rivelazioni di Seymour Hersh sulla responsabilità di Stati Uniti e Norvegia? [9] È vero che il portavoce dei nazionalisti di Alternativa per la Germania ha chiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta al Bundestag sul sabotaggio, ma la grande maggioranza dei responsabili politici di questi tre Paesi si sono tirati discretamente da parte: il loro peggior nemico è loro alleato!’’ 3

In Germania, come in Italia (pensiamo alle ultimissime dichiarazioni del clown-politico Silvio Berlusconi), la ‘’sinistra zombie’’ si è fatta scavalcare a sinistra dai liberali-conservatori. Bisogna mantenere un punto fermo: i governanti europei, tutto sommato, sono dei codardi e vorrebbero creare un pubblico invertebrato a loro immagine e somiglianza. La transizione ad una nuova Architettura di potere è una controrivoluzione antropologica, prima ancora che politica-sociale. La sua creatura è il tipo umano ‘’fascista progressista’’ (es. i sostenitori dell’odierno femminismo oppure gli attivisti per la legalizzazione delle droghe).

UFO: un Cavallo di Troia dell’imperialismo USA

A riguardo della fake sugli alieni, l’ex collaboratore della NSA, Edward Snowden, ha commentato:

“Non sono alieni, vorrei che fossero alieni ma non sono alieni. È solo il vecchio panico artificiale, un rumore di sottofondo attraente che fa sì che i giornalisti che si occupano di questioni di sicurezza nazionale vengano assegnati a indagare sulle stronzate dei palloni piuttosto che sui bilanci di guerra o sugli attentati (come quello al nordstream)” 4

Le fake news sugli alieni (a partire dalla fantomatica Area 51, fake diffusa durante la ‘’guerra fredda’’) nascono all’interno del mondo delle intelligence, per distogliere l’attenzione del grande pubblico dal combinarsi di due fattori caratterizzanti il capitalismo della sorveglianza: la repressione interna del dissenso e la ‘’guerra psicologica’’. Un elemento ancora più grave potrebbe essere la sperimentazione di armi di nuova generazione, come le armi iper-soniche o le tecniche di modifica dell’ambiente con finalità militari. Per Meyssan ‘’Gli Stati Uniti possiedono i mezzi tecnici per provocare terremoti’’, ciononostante nel 1976 s’impegnarono a non utilizzare queste armi firmando la Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o a ogni altro scopo ostile. Se l’analisi del presidente della Rete Voltaire dovesse risultare corretta, ne dovremmo dedurre che gli USA sono una entità-continente (sicuramente non uno ‘’stato nazione’’ tradizionale) impazzita.

L’Europa, abbracciando il Sionismo ed il Transumanesimo, non è più in grado di riconoscere il fascismo, rimuovendo dalla memoria collettiva il ricordo dell’antisemitismo nazista e imperialista di cui la massima espressione, prima ancora della Shoah, fu la spaventosa Operazione Barbarossa finalizzata a distruggere e schiavizzare i popoli dell’Unione Sovietica. L’élite liberale-globalista del WEF, egemonizzando le ‘’casematte del potere’’ (Gramsci), ha trasformato il continente europeo da culla della Ragione a simulacro di una Tirannide.

