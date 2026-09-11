Attualità e Politica

Emma Bonino

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Emma Bonino è stata una ultra neoliberista sfrenata, ha pervicacemente sostenuto la privatizzazione di tutto ciò che era possibile privatizzare in questo paese, ha altrettanto scientemente sostenuto lo smantellamento dell’economia pubblica e del welfare, è stata in prima fila nel sostenere il processo di precarizzazione del lavoro, è stata una sostenitrice accanita di tutte le guerre della NATO, compresa ovviamente l’ultima contro la Russia, contribuendo a fornire l’alibi ideologico per tali guerre imperialiste camuffate da guerre “etiche” o “umanitarie” per portare diritti civili e democrazia. Ultimo ma non per ultimo, è sempre stata una sostenitrice delle politiche terroriste e criminali di Israele.

Ho sempre disprezzato ogni forma di ipocrisia e coerentemente con questo mio sentimento, dico che non sentirò la sua mancanza. Del resto, nella vita ciascuno raccoglie quel che ha seminato.

Emma Bonino (@EmmaBoninoOfficial) • Facebook

Fonte foto: da Google

4 commenti per “Emma Bonino

  1. Francesco
    11 Settembre 2026 at 17:41

    Mi associo in toto.

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  2. Sandro
    11 Settembre 2026 at 19:18

    Questa ha occupato poltrone dal 1975. Via via, sempre più remunerate e potenti, praticando il neoliberismo, come evidenziato sopra, insieme all’europeismo più spinto. Sarebbe interessante fare il cacolo di quanto ci é costata per mezzo secolo. Ipocrita,opportunista, perfettamente a suo agio con ogni governo e con i compari che oggi, con la sua stessa ipocrisia , la elogiano. I passacarte delle tv eseguono. La Meloni annuncia funerali di stato. E vissero tutti felici e contenti.

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  3. Federico Lovo
    11 Settembre 2026 at 20:47

    ultra-reazionaria con un palese disprezzo per la gente comune, in tutti gli angoli del mondo.

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  4. Ros* lux
    11 Settembre 2026 at 22:29

    Condivido…E non ci dimentichiamo il referendum contro il diritto al reintegro e la lotta per i diritti civili come difesa degli interessi del Patriarca B. ..
    Ovvero la lotta al “Patriarcato” cessa al di sopra di un certo patrimonio!

    Il “Ticket” del 2000: Intorno al 2000, i Radicali proposero un accordo programmatico (“Ticket Bonino-Berlusconi”) focalizzato sul rilancio delle riforme economiche liberali, del sistema elettorale maggioritario e di una profonda riforma della giustizia in senso garantista.

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