Emma Bonino è stata una ultra neoliberista sfrenata, ha pervicacemente sostenuto la privatizzazione di tutto ciò che era possibile privatizzare in questo paese, ha altrettanto scientemente sostenuto lo smantellamento dell’economia pubblica e del welfare, è stata in prima fila nel sostenere il processo di precarizzazione del lavoro, è stata una sostenitrice accanita di tutte le guerre della NATO, compresa ovviamente l’ultima contro la Russia, contribuendo a fornire l’alibi ideologico per tali guerre imperialiste camuffate da guerre “etiche” o “umanitarie” per portare diritti civili e democrazia. Ultimo ma non per ultimo, è sempre stata una sostenitrice delle politiche terroriste e criminali di Israele.

Ho sempre disprezzato ogni forma di ipocrisia e coerentemente con questo mio sentimento, dico che non sentirò la sua mancanza. Del resto, nella vita ciascuno raccoglie quel che ha seminato.

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