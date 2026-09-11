Una mobilitazione nazionale per la pace! Firma e sostieni anche tu l’iniziativa!

https://fuorilitaliadallaguerra.org/

No al riarmo e all’esercito europeo!

Per un’Italia indipendente, neutrale in pace con la Russia e con tutti i popoli ribelli!

Non combatteremo sotto le bandiere della NATO e della UE!

Diserzione di massa come fecero i giovani italiani davanti alla chiamata alle armi dei fascisti!

Per la solidarietà con la Palestina e la rottura di ogni rapporto con l’entità sionista!

Pace e lavoro, fuori l’Italia dalla guerra!



Chiunque abbia a cuore il futuro dell’umanità, chiunque abbia a cuore i valori della libertà, della pace, della fratellanza tra i popoli e della giustizia sociale, chiunque abbia un cuore soffre nel vedere il mondo precipitare verso l’abisso della terza guerra mondiale che potrebbe essere la tomba di ogni civiltà e della stessa vita sulla Terra. Soffre e freme di rabbia davanti al genocidio di Gaza e all’interminabile supplizio subito dal popolo martire palestinese, simbolo degli oppressi che combattono per la propria liberazione e non asserviti all’Impero, bandiera delle nazioni a cui viene impedito di decidere autonomamente il proprio futuro.

In questo fosco e angoscioso contesto, non è consentito restare indifferenti, non è ammissibile farsi da parte, occorre al contrario prendere parte, agire per impedire la fine del mondo. Non è neanche ammissibile restare fermi ad un pacifismo astratto, saltuario, che mette sullo stesso piano le politiche di sterminio dei sionisti e la Resistenza palestinese, subordinato infine ai meschini giochetti dei partiti. La lotta per la pace o è antimperialista e partigiana o non serve a niente. C’è bisogno di una nuova rete di lotta per la pace e contro l’imperialismo, che può prendere forma solo da un risveglio civico di coscienza.

Nella catena di colpevoli che stanno spingendo l’umanità verso il baratro, i principali sono infatti i paesi imperialisti occidentali capeggiati dagli Stati Uniti, disposti a tutto pur di difendere il loro predominio, pur di continuare a saccheggiare le risorse naturali e a rapinare i popoli del sud del mondo. Così ci spieghiamo la guerra all’Iran per tenere soggiogati i popoli del Medio Oriente, l’ennesimo efferato attacco dell’entità sionista al Libano, lo strangolamento di Cuba, l’illegale arresto del Presidente venezuelano Maduro. Così ci spieghiamo l’espansione della NATO, l’uso dell’Ucraina come ariete per piegare la Russia, dividersi le sue ambite ricchezze e dominare l’Eurasia; così ci spieghiamo le vere ragioni dell’imponente piano di riarmo dell’Unione europea per ingaggiare e vincere una guerra frontale con la Russia.

L’Italia, grazie alle decisioni scellerate del servile governo Meloni, fin qui largamente condivise anche dalle opposizioni parlamentari, ha fatto una scelta di campo: avanti con il riarmo europeo, avanti con la NATO, avanti con la guerra; ciò che implica non solo affamare i cittadini per sostenere i costi militari, implica la militarizzazione sociale, l’uso repressivo dello Stato di polizia rafforzato dall’uso generalizzato di sistemi cibernetici di sorveglianza e profilazione dei cittadini. Le guerre uccidono la pace, la democrazia, la libertà, il benessere materiale e spirituale, mentre l’isteria militarista e suprematista incarognisce le persone per farne macchine assassine telecomandate.

La nostra è una chiamata ad una mobilitazione generale non violenta che, partendo dal basso, dai tanti luoghi della nostra Repubblica sfoci in una grande manifestazione nazionale per il prossimo ottobre a Roma.

Adesioni

L’elenco si aggiorna via via che arrivano le adesioni, comprese quelle raccolte ai banchetti e porta a porta.

Primi 100 promotori

Moni Ovadia

Carlo Rovelli

Alberto Bradanini

Angelo D’Orsi

Francesco Toscano

Daniela Di Marco

Stefania Ascari

Vincenzo Lorusso

Hanyeh Tarkian

Margherita Furlan

Bianca Laura Granato

Andrea Catone

Hamza Piccardo

Andrea Lucidi

Ilaria Bifarini

Fabio Massimo Frati

Angela Lano

Patrizia Cecconi

Agata Jacono

Filippo Dellepiane

Enrico Tomaselli

Fulvio Grimaldi

Ammar Amadneh

Francesco Sale

Alessandro Pascale

Ugo Giannangeli

Alessandro Visalli

Salvatore Catello

Fabrizio Marchi

Luca Massimo Climati

Celeste Intissar

Suad Zatari

Moreno Pasquinelli

David Tutino

Fosco Giannini

Antonio Mazzeo

Marco Veronese Passarella

Gianmarco Pisa

Pietro Minute

Stefano Zecchinelli

Farid Adly

Danilo Ruggeri

Giovanni Dovina

Luciana Tiraboschi

Alessandro De Giuli

Patrizia Baccarini

Gianni De Giuli

Anna Gasparini

Tina Serpi

Paola Esposito

Giacomo Battaglia

Barbara Mancini

Paola Piccone

Leonardo Mazzei

Alberto Melotto

Lisa Vellutini

Fabio Bacci

Mauro Giuseppe Tagliabue

Stefano Beneforti

Paolo Emilio Bogni

Maria Grazia Da Costa

Giuliana Sciaboni

Matteo Innocenti

Silvana Parisotto

Vittorio Paiotta

Alessia Vignali

Gaia Fusai

Giorgio Sironi

Marco Lazzeri

Paolo Cleopatra

Giandomenico Sconza

Maria Stella Pieroni

Luca Franceschetti

Zio Filippo

Enrico Mascelloni

Lorenzo Jengo

Concetta Morelli

Adriana Mari

Paolo Agrestini

Alessandro Amendola

Alberto Natale

Giuseppe Tarantini

Gerardo Lisco

Renato Rapino

Antonio Arno’

Paolo Longo

Pier Paolo Caserta

Giacomo Rotoli

Sergio Benedetto

Biagio Tamarazzo

Giuseppe Pezzano

Valerio Cordiner

Alessio Marzialetti

Franco Monti

Nicola Trosino

Elena Borgogelli

Lucia Cipriani

Michele Martucci

Stefano Falcinelli

Enrico Sodacci

Come aderire

Tre modi, stesso valore

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