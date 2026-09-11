Uomo, 45 anni, povero, poco istruito

Sui quotidiani nazionali ed europei continuano le analisi sul
successo dell’AFD in Sassonia, secondo non pochi quotidiani, l’elettore medio
dell’AFD è uomo, poco istruito e ha 45 anni. Dunque la deriva fascista ha negli
uomini la causa del problema, sono loro i colpevoli. I maschi poveri e senza
futuro si aggrappano alle parole dei leader dell’AFD, perché in essi scorgono
una speranza.
Ancora una volta, le analisi sociologiche e molto tendenziose,
sostituiscono le analisi strutturali. Le cause dell’affermarsi dell’AFD non
sono da individuare solo nell’impoverimento della Germania e nella crisi
industriale.
L’indagine sociologica cade su un terreno ben arato da decenni,
i maschi sono reputati violenti e poco intelligenti, pertanto all’interno di
questa cornice non è difficile far credere che il problema è da individuarsi
tra i poveri e maschi. Doppia colpa dunque: la povertà e il genere, che in
taluni casi si incrociano portando all’elettore medio dell’AFD. La politica non
vuole fare i conti con la realtà e, da destra e da sinistra, le risposte e i
programmi sono unidirezionali, ovvero sempre più mercato e sempre meno vincoli
giuridici nella difesa dei lavoratori, pertanto le nuove destre riescono a
pescare elettori tra operai e classi medie.
In controluce si potrebbe dedurre che coloro che non hanno
votato l’AFD sono donne, intelligenti e istruite; finché si resta prigionieri
di tali prospettive, possiamo essere certi che le nuove destre avanzeranno.
I quotidiani e i media ormai asserviti mandano in onda analisi
semplicistiche tese a scagionare le classi dirigenti e i partiti. I partiti non hanno sbagliato e il sistema
liberista è intoccabile, pertanto la colpa è del maschio poco istruito e
ottuso, certo non si comprende quale sia la soluzione, forse bisogna impedire
ai maschi poco istruiti di votare, in questo modo il problema sarebbe risolto…
Ciò che è certo è che la politica non vuole dare risposte e non vuole toccare con mano la realtà degli effetti delle politiche liberiste che gravano su tutti, uomini e donne, e quando le risposte non arrivano il pericolo si fa grande. La fuga dalla realtà è la tragedia del nostro tempo e le oligarchie con i loro oratores sono esperte nel dissociarsi dal crudo vero, ma la storia continua la sua corsa e non sappiamo dove ci stanno portando, ciò malgrado conosciamo i veri responsabili.
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