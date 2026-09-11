Uomo, 45 anni, povero, poco istruito

Sui quotidiani nazionali ed europei continuano le analisi sul successo dell’AFD in Sassonia, secondo non pochi quotidiani, l’elettore medio dell’AFD è uomo, poco istruito e ha 45 anni. Dunque la deriva fascista ha negli uomini la causa del problema, sono loro i colpevoli. I maschi poveri e senza futuro si aggrappano alle parole dei leader dell’AFD, perché in essi scorgono una speranza.

Ancora una volta, le analisi sociologiche e molto tendenziose, sostituiscono le analisi strutturali. Le cause dell’affermarsi dell’AFD non sono da individuare solo nell’impoverimento della Germania e nella crisi industriale.

L’indagine sociologica cade su un terreno ben arato da decenni, i maschi sono reputati violenti e poco intelligenti, pertanto all’interno di questa cornice non è difficile far credere che il problema è da individuarsi tra i poveri e maschi. Doppia colpa dunque: la povertà e il genere, che in taluni casi si incrociano portando all’elettore medio dell’AFD. La politica non vuole fare i conti con la realtà e, da destra e da sinistra, le risposte e i programmi sono unidirezionali, ovvero sempre più mercato e sempre meno vincoli giuridici nella difesa dei lavoratori, pertanto le nuove destre riescono a pescare elettori tra operai e classi medie.

In controluce si potrebbe dedurre che coloro che non hanno votato l’AFD sono donne, intelligenti e istruite; finché si resta prigionieri di tali prospettive, possiamo essere certi che le nuove destre avanzeranno.

I quotidiani e i media ormai asserviti mandano in onda analisi semplicistiche tese a scagionare le classi dirigenti e i partiti. I partiti non hanno sbagliato e il sistema liberista è intoccabile, pertanto la colpa è del maschio poco istruito e ottuso, certo non si comprende quale sia la soluzione, forse bisogna impedire ai maschi poco istruiti di votare, in questo modo il problema sarebbe risolto…

Ciò che è certo è che la politica non vuole dare risposte e non vuole toccare con mano la realtà degli effetti delle politiche liberiste che gravano su tutti, uomini e donne, e quando le risposte non arrivano il pericolo si fa grande. La fuga dalla realtà è la tragedia del nostro tempo e le oligarchie con i loro oratores sono esperte nel dissociarsi dal crudo vero, ma la storia continua la sua corsa e non sappiamo dove ci stanno portando, ciò malgrado conosciamo i veri responsabili.

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