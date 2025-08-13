Il modo di combattere di Hamas. Dottrina, obiettivi, principio d’impiego

“Non ridere, non lugere, neque detestari,
sed intelligere”
Baruch Spinoza, Tractatus Politicus.
Questo
scritto non intende né esaltare né denigrare ciò che sta facendo Hamas: esso si
limita a studiare le cause e le capacità che hanno consentito a un piccolo
gruppo di sostenere una lunga guerra in condizioni enormemente asimmetriche
contro un esercito che è considerato, a torto o a ragione, il più forte del
Medio Oriente. Lo scopo di questo scritto è unicamente fornire conoscenze agli
studiosi o ai semplici appassionati di storia e geopolitica, su come Hamas fa
la guerra a Gaza.
Hamas,
pur trovandosi di fronte a una delle potenze militari più avanzate del Medio
Oriente, è riuscito a tenere per quasi due anni il campo, sviluppando una
resistenza armata capace di infliggere perdite, logorare il nemico e impedire
una piena occupazione della Striscia di Gaza. Questa tenacia, all’origine di
una rete di tunnel sotterranei, tattiche di guerriglia urbana, mobilità e
sostegno popolare, richiama in parte l’esperienza dei guerriglieri vietnamiti
del Viet Cong durante la guerra del Vietnam. In entrambi i casi, forze
numericamente e tecnologicamente inferiori hanno saputo sfruttare abilmente ed
efficacemente il terreno.
Anche se bisogna riconoscere che i vietcong avevano un retroterra strategico
mentre Hamas non ne ha, non ha aperti aiuti dall’esterno né aiuti militari; ha
però qualcosa di ben diverso: l’elemento sorpresa e una determinazione
ideologica radicata per frenare avversari dotati di schiacciante superiorità di
fuoco. La capacità di infliggere un logoramento continuo, senza concedere una
vittoria rapida, è il tratto comune che lega queste due esperienze storiche di
guerre asimmetriche.
Hamas combina insurrezione urbana, guerra sotterranea e fuoco
indiretto/stand-off con tre obiettivi ricorrenti: corrosione della volontà
politica e sociale israeliana (logoramento nel tempo, costi crescenti),
sopravvivenza organizzativa (conservare quadri, capacità e narrativa). Il
conflitto ha evidenziato un tasso di avvicendamento senza precedenti nella
leadership di Hamas: almeno 16 figure di alto rango, tra cui i vertici politici
e militari come Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, sono stati uccisi
in meno di due anni di guerra. La frequenza delle perdite, che ha colpito sia
il Political Bureau sia i comandanti delle Brigate al-Qassam, riflette la
pressione costante delle operazioni israeliane e l’elevata esposizione dei
leader sul campo di battaglia. Questa capacità di sostituire rapidamente i
vertici è indicativa di una struttura organizzativa resiliente, ma anche di un
logoramento continuo della catena di comando. Non è mai esistito un gruppo
militare che riesca a mantenere la disciplina interna in presenza di un
avvicendamento dei dirigenti e dei quadri quale mai si era visto nella storia
militare.
Hamas ha un tasso di avvicendamento, nei 2 anni di guerra (2023–2025), di circa
l’80%. Quadri militari di brigata e battaglioni hanno sofferto decine di
eliminazioni, ma sono stati rimpiazzati rapidamente grazie a una struttura
decentrata. L’altissimo turnover, dovuto a sorveglianza costante israeliana e a
operazioni di targeting mirate, ha visto sostituzioni veloci grazie a un
sistema di successione interno predefinito e collaudato da decenni.
Questo piccolo quadro ci dà una visione di come Hamas abbia tenuto il campo in
questi anni.
Confronto con altri movimenti di resistenza
|
Gruppo
|
Periodo
|
Leader/quadri eliminati
|
% avvicendamento annuo
|
Note
|
Hamas
|
2023–25
|
16 senior leader (~8/anno)
|
~50%
|
Alta resilienza organizzativa; turnover quasi
totale in 2 anni
|
Viet Cong
|
1965–68
|
~40% quadri provinciali uccisi/anno
|
40%
|
Uso capillare di quadri locali ha permesso
rimpiazzi rapidi
|
Hezbollah
|
2006
|
2–3 comandanti alto livello
|
~10%
|
Leadership relativamente preservata grazie a
comando protetto
|
IRA Provisional
|
anni ’70–’90
|
1–2 leader nazionali/anno
|
<5%
|
Arresti più frequenti delle uccisioni; turnover
lento
|
Talebani
|
2001–21
|
1–2 leader provinciali/mese
|
10–15%
|
Struttura a rete, forte capacità di rigenerazione
Hamas presenta un tasso di avvicendamento della
leadership tra i più alti tra i movimenti di resistenza moderni, paragonabile
solo a quello del Viet Cong nelle fasi più dure del conflitto. La differenza
principale è che, mentre i vietcong operavano in un contesto rurale e con
profonde retrovie sicure, Hamas agisce in un’area densamente urbanizzata e
sotto assedio, dove la sostituzione avviene in condizioni di pressione costante
e senza possibilità di riorganizzazione prolungata fuori dal teatro di guerra.
