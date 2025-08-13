Il modo di combattere di Hamas. Dottrina, obiettivi, principio d’impiego

“Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere”

Questo scritto non intende né esaltare né denigrare ciò che sta facendo Hamas: esso si limita a studiare le cause e le capacità che hanno consentito a un piccolo gruppo di sostenere una lunga guerra in condizioni enormemente asimmetriche contro un esercito che è considerato, a torto o a ragione, il più forte del Medio Oriente. Lo scopo di questo scritto è unicamente fornire conoscenze agli studiosi o ai semplici appassionati di storia e geopolitica, su come Hamas fa la guerra a Gaza.



Hamas, pur trovandosi di fronte a una delle potenze militari più avanzate del Medio Oriente, è riuscito a tenere per quasi due anni il campo, sviluppando una resistenza armata capace di infliggere perdite, logorare il nemico e impedire una piena occupazione della Striscia di Gaza. Questa tenacia, all’origine di una rete di tunnel sotterranei, tattiche di guerriglia urbana, mobilità e sostegno popolare, richiama in parte l’esperienza dei guerriglieri vietnamiti del Viet Cong durante la guerra del Vietnam. In entrambi i casi, forze numericamente e tecnologicamente inferiori hanno saputo sfruttare abilmente ed efficacemente il terreno.

Anche se bisogna riconoscere che i vietcong avevano un retroterra strategico mentre Hamas non ne ha, non ha aperti aiuti dall’esterno né aiuti militari; ha però qualcosa di ben diverso: l’elemento sorpresa e una determinazione ideologica radicata per frenare avversari dotati di schiacciante superiorità di fuoco. La capacità di infliggere un logoramento continuo, senza concedere una vittoria rapida, è il tratto comune che lega queste due esperienze storiche di guerre asimmetriche.



Hamas combina insurrezione urbana, guerra sotterranea e fuoco indiretto/stand-off con tre obiettivi ricorrenti: corrosione della volontà politica e sociale israeliana (logoramento nel tempo, costi crescenti), sopravvivenza organizzativa (conservare quadri, capacità e narrativa). Il conflitto ha evidenziato un tasso di avvicendamento senza precedenti nella leadership di Hamas: almeno 16 figure di alto rango, tra cui i vertici politici e militari come Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, sono stati uccisi in meno di due anni di guerra. La frequenza delle perdite, che ha colpito sia il Political Bureau sia i comandanti delle Brigate al-Qassam, riflette la pressione costante delle operazioni israeliane e l’elevata esposizione dei leader sul campo di battaglia. Questa capacità di sostituire rapidamente i vertici è indicativa di una struttura organizzativa resiliente, ma anche di un logoramento continuo della catena di comando. Non è mai esistito un gruppo militare che riesca a mantenere la disciplina interna in presenza di un avvicendamento dei dirigenti e dei quadri quale mai si era visto nella storia militare.



Hamas ha un tasso di avvicendamento, nei 2 anni di guerra (2023–2025), di circa l’80%. Quadri militari di brigata e battaglioni hanno sofferto decine di eliminazioni, ma sono stati rimpiazzati rapidamente grazie a una struttura decentrata. L’altissimo turnover, dovuto a sorveglianza costante israeliana e a operazioni di targeting mirate, ha visto sostituzioni veloci grazie a un sistema di successione interno predefinito e collaudato da decenni.



Questo piccolo quadro ci dà una visione di come Hamas abbia tenuto il campo in questi anni.





Confronto con altri movimenti di resistenza

Gruppo Periodo Leader/quadri eliminati % avvicendamento annuo Note Hamas 2023–25 16 senior leader (~8/anno) ~50% Alta resilienza organizzativa; turnover quasi totale in 2 anni Viet Cong 1965–68 ~40% quadri provinciali uccisi/anno 40% Uso capillare di quadri locali ha permesso rimpiazzi rapidi Hezbollah 2006 2–3 comandanti alto livello ~10% Leadership relativamente preservata grazie a comando protetto IRA Provisional anni ’70–’90 1–2 leader nazionali/anno <5% Arresti più frequenti delle uccisioni; turnover lento Talebani 2001–21 1–2 leader provinciali/mese 10–15% Struttura a rete, forte capacità di rigenerazione

Hamas presenta un tasso di avvicendamento della leadership tra i più alti tra i movimenti di resistenza moderni, paragonabile solo a quello del Viet Cong nelle fasi più dure del conflitto. La differenza principale è che, mentre i vietcong operavano in un contesto rurale e con profonde retrovie sicure, Hamas agisce in un’area densamente urbanizzata e sotto assedio, dove la sostituzione avviene in condizioni di pressione costante e senza possibilità di riorganizzazione prolungata fuori dal teatro di guerra.

