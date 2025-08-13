Attualità e Politica

Il modo di combattere di Hamas. Dottrina, obiettivi, principio d’impiego

“Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere”
Baruch Spinoza, Tractatus Politicus.


Questo scritto non intende né esaltare né denigrare ciò che sta facendo Hamas: esso si limita a studiare le cause e le capacità che hanno consentito a un piccolo gruppo di sostenere una lunga guerra in condizioni enormemente asimmetriche contro un esercito che è considerato, a torto o a ragione, il più forte del Medio Oriente. Lo scopo di questo scritto è unicamente fornire conoscenze agli studiosi o ai semplici appassionati di storia e geopolitica, su come Hamas fa la guerra a Gaza.

Hamas, pur trovandosi di fronte a una delle potenze militari più avanzate del Medio Oriente, è riuscito a tenere per quasi due anni il campo, sviluppando una resistenza armata capace di infliggere perdite, logorare il nemico e impedire una piena occupazione della Striscia di Gaza. Questa tenacia, all’origine di una rete di tunnel sotterranei, tattiche di guerriglia urbana, mobilità e sostegno popolare, richiama in parte l’esperienza dei guerriglieri vietnamiti del Viet Cong durante la guerra del Vietnam. In entrambi i casi, forze numericamente e tecnologicamente inferiori hanno saputo sfruttare abilmente ed efficacemente il terreno. 
Anche se bisogna riconoscere che i vietcong avevano un retroterra strategico mentre Hamas non ne ha, non ha aperti aiuti dall’esterno né aiuti militari; ha però qualcosa di ben diverso: l’elemento sorpresa e una determinazione ideologica radicata per frenare avversari dotati di schiacciante superiorità di fuoco. La capacità di infliggere un logoramento continuo, senza concedere una vittoria rapida, è il tratto comune che lega queste due esperienze storiche di guerre asimmetriche.

Hamas combina insurrezione urbana, guerra sotterranea e fuoco indiretto/stand-off con tre obiettivi ricorrenti: corrosione della volontà politica e sociale israeliana (logoramento nel tempo, costi crescenti), sopravvivenza organizzativa (conservare quadri, capacità e narrativa). Il conflitto ha evidenziato un tasso di avvicendamento senza precedenti nella leadership di Hamas: almeno 16 figure di alto rango, tra cui i vertici politici e militari come Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, sono stati uccisi in meno di due anni di guerra. La frequenza delle perdite, che ha colpito sia il Political Bureau sia i comandanti delle Brigate al-Qassam, riflette la pressione costante delle operazioni israeliane e l’elevata esposizione dei leader sul campo di battaglia. Questa capacità di sostituire rapidamente i vertici è indicativa di una struttura organizzativa resiliente, ma anche di un logoramento continuo della catena di comando. Non è mai esistito un gruppo militare che riesca a mantenere la disciplina interna in presenza di un avvicendamento dei dirigenti e dei quadri quale mai si era visto nella storia militare.

Hamas ha un tasso di avvicendamento, nei 2 anni di guerra (2023–2025), di circa l’80%. Quadri militari di brigata e battaglioni hanno sofferto decine di eliminazioni, ma sono stati rimpiazzati rapidamente grazie a una struttura decentrata. L’altissimo turnover, dovuto a sorveglianza costante israeliana e a operazioni di targeting mirate, ha visto sostituzioni veloci grazie a un sistema di successione interno predefinito e collaudato da decenni.

Questo piccolo quadro ci dà una visione di come Hamas abbia tenuto il campo in questi anni.

Confronto con altri movimenti di resistenza

Gruppo Periodo Leader/quadri eliminati % avvicendamento annuo Note
Hamas 2023–25 16 senior leader (~8/anno) ~50% Alta resilienza organizzativa; turnover quasi totale in 2 anni
Viet Cong 1965–68 ~40% quadri provinciali uccisi/anno 40% Uso capillare di quadri locali ha permesso rimpiazzi rapidi
Hezbollah 2006 2–3 comandanti alto livello ~10% Leadership relativamente preservata grazie a comando protetto
IRA Provisional anni ’70–’90 1–2 leader nazionali/anno <5% Arresti più frequenti delle uccisioni; turnover lento
Talebani 2001–21 1–2 leader provinciali/mese 10–15% Struttura a rete, forte capacità di rigenerazione

Hamas presenta un tasso di avvicendamento della leadership tra i più alti tra i movimenti di resistenza moderni, paragonabile solo a quello del Viet Cong nelle fasi più dure del conflitto. La differenza principale è che, mentre i vietcong operavano in un contesto rurale e con profonde retrovie sicure, Hamas agisce in un’area densamente urbanizzata e sotto assedio, dove la sostituzione avviene in condizioni di pressione costante e senza possibilità di riorganizzazione prolungata fuori dal teatro di guerra.

