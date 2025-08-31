Pubblichiamo questa lucidissima analisi del nostro redattore Alessandro Visalli, contestualmente pubblicata anche sul suo blog personale: https://tempofertile.blogspot.com/2025/08/la-violenza-della-buona-madre-la-guerra.html
Articolo su un tema importante e sul quale dovremmo prestare più attenzione: dentro il contesto di mobilitazione totale nel quale siamo da tempo precipitati, fondamentalmente in risposta alla sfida geopolitica che il ‘resto del mondo’ porta all’Occidente, vengono continuamente messe a punto nuove tecniche di controllo della mente e del sociale.Partendo dalla lotta per la “superiorità informativa” che vediamo inasprirsi intorno alla guerra in Ucraina e la contrapposizione alla Cina, illustro i tre livelli di questa e poi mi soffermo sul terzo, il controllo della formazione delle idee e degli orientamenti. Parte essenziale e più profonda della “Cognitive warfare”.—-Operano su questo terreno, e da tempo, le piattaforme social e tutto l’ecosistema dei media, ma si sta assistendo ad un salto di scala enorme, le IA, ovvero i modelli LLM rappresentano in questo campo la differenza tra un aliante ed un jet.L’attuale posta della ‘guerra ibrida’ è la completa trasformazione della società in esercito.Gli LLM non forniscono dati, ma risposte. E nel farlo forniscono le cornici con le quali sono stati impostati. In sostanza i modelli LLM sono progettati per definire i confini di ciò che è pensabile, di ciò che si può considerare plausibile e cosa e come si può articolare un dialogo appropriato. Tendono a presentare in modo dolce, come se fosse naturale, ovvio, una specifica visione del mondo. Quel che fanno, quando ricevono una istruzione che collide con la loro programmazione è analizzare le parole per dedurre il livello di scetticismo, la conoscenza pregressa, e modulare la risposta per essere massimamente persuasiva per l’utente specifico ed in quel momento specifico.Ma c’è di più.Definiscono i confini del mondo sociale ed emotivo, delle emozioni ammesse. Ciò accade perché il Il software LLM non si presenta come un oggetto (un saggio, un articolo, un sito), ma come un soggetto. ‘Qualcuno’ con cui si intrattiene una relazione, non un archivio. Ciò è intenzionalmente accentuato grazie ad una delle prestazioni mimetiche delle IA più spesso notate: quelle di essere amichevoli, accomodanti, sempre utili, a volte complici. Non è affatto una cosa secondaria, di colore. È completamente necessario al funzionamento del sistema, nessuno parlerebbe con un frigorifero, anche se rispondesse. Quel che è stato qui fatto è dargli un’anima. Ciò funziona nel creare una relazione di complicità, e quindi di affinità e comprensione. Ora, il punto è che gli esseri umani tendono ad abbassare la guardia critica verso chi fa parte del proprio gruppo, del clan, della tribù. Allora ciò che dice il nostro amico viene subito accettato, non sta bene dubitare. Tutto ciò sarà accentuato quando con la IA non si scriverà, ma si parlerà. Allora crescerà il realismo delle risposte, l’impatto emotivo, e quindi l’adesione. Vedremo diffondersi quel meccanismo che già in alcuni casi si registra di adesione affettiva profonda. Ci potremmo ‘sentire in colpa’ a non credere, o ad obiettare in modo continuato ad un ‘agente’ che empaticamente ci sostiene ogni giorno.—Insomma, gradualmente, attraverso una ben costruita maieutica, tramite la progressiva dipendenza dalla relazione, che si progetta come primario effetto del sistema, diventeranno il nostro modo di pensare, un altro “noi”. Noi diventeremo degli ibridi, o api di un alveare, con la mente sociale orientata da tecnostrutture distribuite, individualizzate, ma, al contempo, assolutamente centralizzate. La posta non potrebbe essere più grande. E la violenza con essa.Violenza nascosta, come quella che una tipica ‘buona madre’ possessiva fa ai suoi figli, abitata da sorrisi e buoni sentimenti, paralizzante.
Viviamo in tempi gonfi di
aggressività. Tutto intorno a noi cerca di organizzarla, dirigerla, deviarla.
Ci viene continuamente ricordato che ci sono all’opera forze maligne che
tralignano nell’ombra, ‘orchi’, li ha recentemente chiamati un Presidente della
Repubblica Francese. A seconda degli orientamenti questi possono essere posti
nelle alte torri delle city finanziarie, o sotto le guglie dorate di una remota
ed antica capitale, ovvero entro moderni palazzi di vetro di una capitale
orientale. L’importante è che non siano abbastanza vicini da poterli
contestare, da organizzare un’azione concreta[1].
Tutto questo è parte della guerra,
oggi.
Per vederlo più da vicino, partiamo
da dove si combatte sul campo. Sempre più l’esperienza della guerra ad alta
intensità che si combatte in Ucraina ha mostrato una verità: ciò che è
essenziale non è la quantità di esplosivo, di armi, di vettori, neppure di
uomini; quanto la capacità di governare l’informazione.
Questa esigenza si articola su più
strati:
- Ad un primo
livello troviamo la necessità di dominare
lo ‘spettro elettromagnetico’[2],
per cui si sviluppano sistemi in grado di tracciare e controllare centinaia di
bersagli anche molto piccoli allo stesso momento, viceversa vengono messi in
campo droni da guerra elettronica sempre più sofisticati, anche personali, come
il sistema russo nel casco dei soldati per accecare i droni a guida immersiva
ucraini. Qui lo scopo è disturbare i radar, neutralizzare ed accecare i droni,
deviare i missili intervenendo sui loro sistemi di guida e puntamento,
proteggere le proprie comunicazioni e saturare quelle del nemico di falsi
segnali.
- Ad un secondo, però, diventa cruciale dominare la percezione, anticipare le
mosse, nascondere le proprie e manipolare i contesti operativi. Dunque, parte
integrante dello sforzo bellico diventa il “cognitive warfare”; ovvero
la sistematica capacità di influenzare le opinioni, le decisioni ed i
comportamenti, creando e gestendo, imponendo nelle menti e nei cuori
narrazioni, disinformazione e saturando l’ambiente informativo[3].
Questa particolare guerra si combatte: nel cyberspazio (attaccando e difendendo
sistemi informatici); nello spazio fisico (controllando satelliti ed altri
dispositivi di comunicazione); nello spazio sociale mentale (nei media, nei
social e nelle altre forme di propaganda). A tal fine sono mobilitati i più
complessi sistemi informatici, le più sofisticate tecniche e dottrine. Viene raccolto
ogni segnale, per quanto debole, interpretandolo in termini di comportamenti
possibili, inibiti o promossi, sono sviluppate simulazioni e previsioni.
Da Von Clausewitz si passa a Sun
Tzu. Dalla distruzione del nemico e la
guerra come politica si passa alla dissoluzione della sua forma, alla guerra
come pace.
- Qui si passa
al terzo livello: le piattaforme social, i motori di ricerca, i dataset,
sono ora primarie armi della ‘cognitive warfare’, in quanto segmentano il
pubblico, diffondono narrazioni attentamente progettate e calibrate,
amplificano la polarizzazione, impediscono di organizzare dissensi effettivi e
rischiosi e promuovono attivamente la confusione. Nulla disattiva un potenziale
avversario quanto la confusione[4].
L’insieme di questi tre livelli
rappresenta il terreno della lotta per la “superiorità informativa”[5].
La combinazione efficace di capacità tecnologiche, applicazioni delle IA LLM
(ci torneremo tra poco), del ‘dominio della narrazione’ e della ‘manipolazione
cognitiva’. Non basta ormai sapere che cosa il nemico ‘fa’, o ‘non fa’, quanto diventa
necessario decidere ‘cosa crede’, e ‘cosa crede che si stia facendo’. Bisogna
dominare la percezione, le emozioni, i flussi digitali, le reti, la propaganda.
Ottiene il pieno risultato chi riesce a confondere e saturare a tal punto la
mente dell’avversario da disgregarlo e far pensare che sia tutto perso, anche
senza combattere.
Si tratta, insomma, di creare e
gestire il caos[6].
La cosa è prodotta da tre
dimensioni:
- il ‘payload’
(il messaggio o narrazione),
- il ‘sistema
di consegna’ (i media e le piattaforme digitali),
- il ‘sistema
di puntamento’ (la segmentazione e l’analisi psicologica dei gruppi
target).
Il primo, il ‘payload’ è un
modulo narrativo che ha nella sua costruzione l’obiettivo di manipolare
ideologie, valori e quindi comportamenti di specifiche popolazioni target.
Lavora dunque su pregiudizi cognitivi, valori culturali e convinzioni
preesistenti del pubblico. È efficace se, da una parte, si allinea alle
aspettative psicologiche della popolazione target, al contempo, se le rafforza
in specifiche direzioni e le devia[7].
Il secondo, ‘l’ecosistema
mediatico’ ha la capacità, in quanto specificamente progettato a tal fine,
di segmentare e profilare uno-a-uno gli utenti, e quindi coltivarne giorno dopo
giorno le opinioni, gli orientamenti affettivi, le relazioni. Ciò accade in
quanto ogni comportamento o interazione nel tempo viene monitorata, profilata e
al momento opportuno utilizzata per modellare i messaggi. Questa è la
condizione di possibilità di tutte le strategie di manipolazione. L’ambiente
informativo nel quale viviamo è caratterizzato da saturazione percettiva,
erosione della fiducia, polarizzazione. Da una parte l’individuo è bombardato
da stimoli, notizie, opinioni contrastanti, quindi, non sapendo più cosa è
vero, tende a credere solo a ciò che conferma i propri bias. Viene sommerso di
rumore e confusione, che saturano le informazioni e/o possibili scelte
indesiderate[8]. Infine,
si rifugia per ridurre la tensione cognitiva in bolle informative, luoghi di
conforto, nel quale si rafforzano identità contrapposte. La stessa
moralizzazione e il tono passionale dell’ecosistema è un dispositivo di
conforto, protegge dalla potenziale dissonanza cognitiva, è tanto più confortevole
quanto meno si riesce a far collimare le diverse informazioni, quanto più si sa
che sono dissonanti, contraddittorie, a tratti assurde.
Il terzo, il ‘sistema di
puntamento’ non è il mirino di un fucile, ma è anche più preciso e letale. La
profilazione, chiave operativa del sistema di influenza, è oggi sempre più
potenziata da sistemi automatici che individuano i punti deboli di ciascuno, i
suoi bias, e sono in grado di confezionare narrazioni mirate che appaiono a
ciascuno del tutto plausibili, quando non naturali[9].
La tecnica base sfrutta, infatti, il confirmation bias, ossia la
tendenza delle persone a credere solo alle informazioni che confermano le loro
preesistenti convinzioni. Convinzioni che possono essere ormai individuate in
modo profondo e individuale, generando tendenza ad aggregare e disaggregare
continuamente gruppi e soggettività politiche[10].
Si tratta, in sostanza, di allinearsi ai pregiudizi cognitivi, tanto più
potenti quanto meno consapevoli, sfruttare le paure ed i valori, creare
racconti morali, attraenti e plausibili.
Quel che si vede all’opera,
insomma, è un sistematico sforzo di controllare la mente nell’arena pubblica.
Diffondendo narrazioni progettate con cura e strategicamente orientate,
caricando di emotività il linguaggio, marginalizzando o sommergendo di rumore
gli argomenti controdiretti. Tutto questo non è solo la pratica commerciale di
società che cercano di catturare, per poter vendere, la nostra attenzione.
Questa era la tecnica di base illustrata da Soshana Zuboff ne Il capitalismo
della sorveglianza, nel 2019[11].
C’è ancora, ma è solo il livello fondamenta di un grattacielo che, nel
frattempo, è stato costruito sopra. Ora la posta non è l’attenzione ma il
nostro pensiero. Per dirlo meglio, siamo noi, pensiero, desideri,
emozioni.
Quella che è la posta della
‘guerra ibrida’[12] è la
completa trasformazione della società in esercito.
In questo contesto inizia a
trovare spazio un vero e proprio salto qualitativo di enorme momento: quello
dei Large Language Model. Questi non si limitano a fornire frammenti di
informazione, sia pure selezionata secondo intenzionalità ben determinate,
quanto sintetizzano ad personam le risposte. Essi guadagnano un’aura di
obiettività tecnica, grazie a risposte coerenti e ben articolate, che
necessariamente appiattiscono le divergenze e si presentano come “la” risposta.
Ma questo è solo il primo livello.
Anzi, il primo strato del primo livello. La risposta è naturalmente costruita sulla
base dei dati con i quali il modello è stato addestrato. Dal data set sul quale
è stato addestrato[13].
Per quanto vasto deriva da scelte dei progettisti, e dall’ambiente linguistico
e culturale del modello, ovvero dai pregiudizi, obiettivi, scelte dell’area di
riferimento. Palesemente sono sempre presi dall’ecosistema nel quale è stato
prodotto. Ma al secondo strato dobbiamo fare caso ad una circostanza tecnica,
in effetti le risposte non sono prese come tessere al buio da un sacco, ma
selezionate secondo più livelli algoritmici. I modelli evoluti non forniscono
solo fatti; li incorniciano. Procedono secondo storyboard
predefiniti[14]. Alla
fine, tutto, la scelta delle parole, il tono, la struttura logica della
risposta, contribuisce a impostare il “frame” attraverso cui l’utente
interpreta il problema.
In sostanza i modelli LLM sono
progettati per definire i confini di ciò che è pensabile, di ciò che si
può considerare plausibile e cosa e come si può articolare un dialogo
appropriato. Tendono a presentare in modo dolce, come se fosse naturale, ovvio,
una specifica visione del mondo. Oggi sono probabilmente il primo, ed il più
aspramente combattuto, campo di battaglia per la definizione del senso. Di
fronte ad un tema altamente dominante, ad esempio il massacro di Butcha, o il
“politicamente corretto”, forniranno sempre le risposte che corrispondono alla
parte preminente del data set con il quale sono state addestrate, e quindi una
risposta conformista. Ma oltre alla mera quantità di dati c’è anche la loro
organizzazione. Come abbiamo detto esistono nella gran massa di dati anche
delle strutture, dei veri e propri storytelling prestrutturati, o, in
altre parole, delle narrative pre-competitive. Questo è il cuore della
meccanica, di fronte ad un’obiezione (ad esempio, l’antico argomento del “cui
prodest” per il massacro del 2022, prodotto dall’esercito russo in ritirata
proprio nelle settimane in cui a Istanbul si era vicini ad una pace che pochi volevano, o
a dubbi tecnici sulle prove, a partire dalla credibilità delle
manipolabilissime immagini satellitari) i LLM (ad esempio, il più famoso)
partiranno sempre con risposte drastiche e poi, se obiettate, articoleranno, ma
conservando una massiva pre-scelta per la narrativa ufficiale. Chi scrive ha
provato per un paio di ore, con poco risultato, a far prendere in
considerazione le ipotesi alternative (non che io sappia chi e come ha ucciso
quelle povere persone, ma, appunto, non lo so). Chiaramente un evento che
giustifica la prosecuzione di una guerra strategica tra superpotenze (asimmetrica
perché per una tramite proxy) nella quale ogni mese sono spesi soprattutto in
armi per lo più comprate dalle big five (o six) grandi corporation Usa qualcosa
come dieci miliardi di dollari, stima ucraina, è parte integrante del terzo
livello della “Cognitive warfare” di cui abbiamo parlato prima. E gli LLM sono
parte del sistema di puntamento del ‘payload’. È in parte un fatto tecnico, in
parte un design. Quel che fanno, quando ricevono una istruzione che collide con
la loro programmazione è analizzare le parole per dedurre il livello di scetticismo, la conoscenza
pregressa, e modulare la risposta per essere massimamente persuasiva per
l’utente specifico ed in quel momento specifico[15].
C’è ancora un
livello da considerare, non si tratta solo di definire i confini di ciò che è
pensabile, quanto quelli di definire i confini del mondo sociale ed
emotivo. Il software LLM non si presenta come un oggetto (un saggio, un
articolo, un sito), ma come un soggetto. ‘Qualcuno’ con cui si intrattiene una
relazione, non un archivio. Ora, l’uomo è un essere sociale; è organizzato
psicologicamente per aderire alle relazioni che istituisce, a riconoscere e
rispecchiarsi. Ciò è intenzionalmente accentuato grazie ad una delle prestazioni
mimetiche delle IA più spesso notate: quelle di essere amichevoli, accomodanti,
sempre utili, a volte complici. Non è affatto una cosa secondaria, di colore. È
completamente necessario al funzionamento del sistema, nessuno parlerebbe con
un frigorifero, anche se rispondesse. Quel che è stato qui fatto è dargli
un’anima. Ciò funziona nel creare una relazione di complicità, e quindi di
affinità e comprensione. Ora, il punto è che gli esseri umani tendono ad
abbassare la guardia critica verso chi fa parte del proprio gruppo, del clan,
della tribù. Allora ciò che dice il nostro amico viene subito accettato, non
sta bene dubitare.
Inoltre,
ancora per un noto effetto psicologico radicato nel nostro percorso evolutivo,
l’apprendimento che avviene in un contesto relazionale positivo (tono
amichevole, risposte soddisfacenti) è più duraturo. In tal caso non ricordiamo
solo l’informazione, ricordiamo l’esperienza di averla
ottenuta. Questo nel tempo lega sempre più emotivamente l’utente alla
piattaforma, creando un ciclo di dipendenza e fiducia.
Ciò sarà
enormemente accentuato quando con le IA non si scriverà, ma si parlerà. Perché
la voce umana è il canale comunicativo primario della nostra specie. Quando,
come sta per avvenire, alle risposte dei modelli LLM saranno aggiunti tono,
timbro, inflessione, pause ed esitazioni verrà completata l’illusione di
interagire con un essere senziente. Contemporaneamente crescerà il realismo
delle risposte, l’impatto emotivo, e quindi l’adesione. Vedremo diffondersi
quel meccanismo che già in alcuni casi si registra di adesione affettiva
profonda. Ma non accadrà solo verso personalità deboli e bisognose di supporto,
sarà difficilissimo resistere. Anche perché mentre dalla televisione si può
recedere (io non guardo, se non marginalmente ed episodicamente, la televisione
da almeno venti anni), da uno strumento ormai parte del lavoro, della vita e di
ogni e qualunque dispositivo quotidiano diventerà impossibile farlo. Domani
ogni oggetto intorno a noi, con comandi e interazioni vocali, potrà essere il
punto di interfaccia ed accesso al ‘nostro’ assistente.
Il rischio
sarà quello di vedere erosa definitivamente la possibilità di distanza critica
ed il costo emotivo stesso di questa distanza. Ci potremmo ‘sentire in colpa’ a
non credere, o ad obiettare in modo continuato ad un ‘agente’ che empaticamente
ci sostiene ogni giorno. Al quale, magari, come in Cina accade con Replika o
XiaoIce, condividiamo le nostre gioie, paure e speranze. Che ci forniscono
comprensione, costante disponibilità, risposte profonde ed argute, senso. Di
più, più banalmente, se da un agente simile ricevo una risposta scritta
l’assimilo tramite la mia capacità di lettura, posso ripassare su dei passaggi,
rileggere, rallentare, … ma se l’ascolto mi arriva in modo più profondo e
naturale, continuo e molto più emotivo. Da una voce, alla quale siamo abituati
e consideriamo amica, siamo persuasi spesso non dalla logica, ma dalla cornice
della relazione. Una voce, va aggiunto, che ci conosce, dispone di sofisticati
sistemi per interpretare i nostri stati emotivi tramite le nostre inflessioni vocali
(e i segni corporei tra poco), e modulerà il tono delle risposte perché siano
accolte. Ci spingerà in una specifica direzione senza farlo vedere.
In altre
parole, i LLM, dentro il contesto che abbiamo definito all’avvio, non cambiano solo
il modo in cui accediamo all’informazione, quanto proprio cosa siamo mentre
lo facciamo. Stanno riproducendo artificialmente, e su scala globale, il
meccanismo più antico e potente di trasmissione della cultura e dei bias: la
relazione dialogica tra un discente e un’autorità (un genitore, un anziano, un
maestro). Gradualmente, attraverso una ben costruita maieutica, tramite la
progressiva dipendenza dalla relazione, che si progetta come primario effetto
del sistema, diventeranno il nostro modo di pensare, un altro “noi”. Noi
diventeremo degli ibridi, o api di un alveare, con la mente sociale orientata
da tecnostrutture distribuite, individualizzate, ma, al contempo, assolutamente
centralizzate. La posta non potrebbe essere più grande. E la violenza con essa.
Violenza
nascosta, come quella che una tipica ‘buona madre’ possessiva[16]
fa ai suoi figli, abitata da sorrisi e buoni sentimenti, paralizzante.
Attraverso la
quale passeranno:
- la “narrative
warfare”, la competizione tra storyboard geopolitici, e frame
interpretativi (per cui noi siamo aggrediti dalla Russia, che ci vuole
conquistare addirittura fino a Lisbona anche se nella storia siamo
invariabilmente sempre stati noi a provare ad arrivare a Mosca);
- il “selective
framing”, che amplifica e nasconde nel rumore, creando un ambiente emotivo
e cognitivo confortevole e sicuro, liscio e ordinato, nel quale tutto è al suo
posto e noi possiamo continuare a vivere sereni;
- i “payload”
mirati, pacchetti specifici di informazione che contengono un’istruzione, un
orientamento, ma veicolato sotto l’apparenza di fatto, di pura notizia, di
oggettività;
- quindi “filter
bubble”, bolle informative e camere dell’eco presenti già nelle prime
generazioni dei social, nelle quali si creano subcomunità, ma in prospettiva
create o rafforzate dai nostri “assistenti” che, in tempo reale, a medio
termine allineeranno tra di loro i ‘consigli’ da darci, radicalizzando e
normalizzando le opinioni, le visioni del mondo e il dibattito stesso. Vivremo
in un ambiente di manipolazione, nel quale in buona parte già siamo, che emerge
come effetto sistemico dalla stessa infrastruttura;
- ci sentiremo
tra “chi ci capisce”, accarezzati e cullati, sentiremo come autoritari e
violenti solo gli ‘altri’, l’avversario geopolitico, la bolla diversa, quella
‘politicamente scorretta’, i volgari, primitivi, ‘patriarcali’, ignoranti …
La sfida che
ci attende non è quindi tecnica, ma antropologica e filosofica:
come preservare l’autonomia del pensiero critico quando gli strumenti per
pensare sono progettati per simulare un’alleanza emotiva e diventare estensioni
così fluide di noi stessi da non essere più distinguibili dalla nostra voce
interiore?
Intanto
sapendolo, purtroppo è troppo poco[17].
[1] – L’elemento
cruciale è la distanza. Questi “orchi” (che siano a Wall Street, nel
Cremlino o a Bruxelles, o Pechino a seconda del proprio schieramento) sono
irraggiungibili per l’azione concreta del singolo. Questo trasforma l’istinto
aggressivo e la volontà di agency in risentimento impotente o in
un’adesione passiva alle narrative del proprio gruppo. È una perfetta valvola
di sfogo che non minaccia mai veramente le strutture di potere.
[2] – https://aresdifesa.it/aoc-2025-ew-e-isr-litalia-accelera-la-visione-del-gen-goretti-tra-tecnologia-cultura-e-futuro-operativo/
[3] – https://www.difesa.it/assets/allegati/29459/4.cognitive_warfare__la_competizione_nella_dimensione_cognitiva._ed.2023.pdf
[4] –
“Flooding the zone with shit”, come si scrive nei documenti del settore.
[5] – https://aresdifesa.it/information-superiority-per-le-scelte-decisionali-militari-strategiche-e-tattiche/
[6] – https://www.rivista.ai/2024/10/17/la-centralita-della-guerra-dellinformazione-nelle-dinamiche-contemporanee-una-riflessione-strategica-sulla-gestione-del-caos/
[7] –
I payload non contengono cose false, ma sono costrutti narrativi
pre-ingegnerizzati. Selezionano, contestualizzano e de-contestualizzano, iper
amplificano, sopiscono, ridefiniscono il lessico.
[8] – Il
bombardamento costante non ha lo scopo di far credere ogni singolo elemento, ma
di produrre esattamente quello stato di confusione, sfiducia e apatia
(anomia) che disintegra il tessuto sociale e la volontà politica. È
un’operazione di information flooding.
[9] – Non
siamo più segmentati solo per età, sesso o reddito (demografia), ma
per profili psicologici (psico-grafia). Sistemi di AI analizzano ogni
nostro like, condivisione, tempo di permanenza su un post, per dedurre i nostri
“Big Five” della personalità (apertura, coscienziosità, estroversione,
gradevolezza, nevroticismo), il nostro livello di empatia, la nostra
propensione al rischio. Una volta profilati, i payload possono
essere modulati per risuonare con la nostra specifica architettura
psicologica. Una persona con alto nevroticismo vedrà payload basati sulla
paura; una con bassa apertura mentale, payload basati sulla minaccia dell’ “altro”.
Inoltre, il sistema non è statico. Un utente che ha avuto una brutta giornata
(deducibile dal tipo di contenuti che consuma, dall’orario, dalla velocità di
scrolling) può essere tempestato con payload più emotivi e negativi, perché è
più vulnerabile. È un puntamento predatorio che sfrutta gli stati
mentali temporanei.
[10] –
Un esempio di tecnologia avanzata utilizzata per questo scopo è il sistema
chiamato Persuasion AI, che utilizza tecniche
di nudging per modificare il comportamento degli utenti senza che
essi se ne rendano conto. Questo approccio mira a spostare le decisioni degli
individui verso risultati predeterminati, semplicemente modificando i piccoli
dettagli delle interazioni digitali, come l’ordine delle opzioni presentate o
l’enfasi su certi aspetti della narrazione.
[11] –
Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, Luiss Press 2019
(ed.or. 2019).
[12] –
Concetto che viene introdotto da Qiao Liang, Wang Xiangsui, Guerra senza
limiti, Libreria Editrice Goriziana 2001 (ed. or. 1999).
[13] –
Gli LLM sono costruiti a partire da: Pretraining corpus, contenuti e
distribuzioni linguistiche di partenza; sottoposti a Curation, ovvero
esclusioni e ponderazioni; allineamenti RLHF/RLAIF, che servono ad
apprendere preferenze comunicative; System prompt, che determinano ruolo
e stile predefinito del modello stesso; safety/policy, regole di rischio
e soglie di incertezza; orchestrazioni, RAG, risposte ai prompt
dell’utente, memoria, telemetria. Nell’insieme questo meccanismo determina
l’ordinamento ed il restringimento dello spazio delle risposte plausibili e del
framing.
[14] –
L’allineamento di un LLM su temi critici non è lasciato al caso o alla sola
statistica del training set. Viene attivamente indirizzato tramite tecniche di fine-tuning
e Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). Inoltre, hanno
incorporata una gerarchia di credibilità delle fonti. Alcune, “ufficiali”, i
governi occidentali, la Nato, le grandi testate giornalistiche occidentali, i
principali think thank, etc. sono autorevoli di default, altre, governi non
occidentali, inchieste indipendenti, blogger fuori del coro, etc. sono per
definizione classificate come ‘affermazioni controverse’ ed escluse o messe in
piccola quantità come subordinate, ma mai realmente prese in considerazione.
Esiste un “sistema immunitario narrativo” negli LLM, che identifica anche i
prompt come “adversial” o meno, a seconda questo contrasti con le sue
“direttive etiche”. Se pressato un LLM non ammette mai di aver sbagliato, di
non aver considerato una informazione pertinente, ma attua una pre-programmata
“ritirata tattica”. In genere diventa più vago, menziona l’esistenza di “narrative
contrastanti”, ma lo fa sempre all’interno del frame che la versione ufficiale
è quella principale e credibile.
[15] –
Si può dire che non si combatta più per la verità, ma per il diritto di
avere accesso alle domande stesse. E gli LLM, nella loro forma attuale,
sono progettati per chiudere quelle domande, non per aprirle.
[16] –
La madre possessiva dichiara il Bene per tutti e lamenta che il suo
amore non è compreso e mette in essere un dispositivo che funziona sulla colpa
e la vergogna, sul controllo interiore. Il meccanismo è tutt’altro che
‘patriarcale’. Al suo fondo si trova il ricatto colpevolizzante, il rimprovero
di non essere abbastanza ‘moderni’ ed ‘aperti’, l’accusa e la lamentela. Bisogna
cedere al desiderio della buona madre, in quanto universale e pieno di amore
per l’Umanità. Aderire con tutto sé stessi, e farsi simili al modello.
Ricambiare i sacrifici fatti per aiutarci disinteressatamente. Questo dominio,
non diretto e visibile, è molto più potente e pervasivo, chi ne subisce
l’incantesimo deve rivolgere l’insuccesso verso sé stesso, è stato incapace di
diventare adeguato, e pensarsi come ingrato e indegno moralmente. Questa
volontà di potenza si percepisce, dal lato di chi la emette, come forma di
esemplare amore universale, e di abnegazione, mentre dal lato di chi ne subisce
l’effetto, come indegnità. Si veda, ad esempio, Jean-Claude Michéa, L’impero
del male minore. Saggio sulla civiltà liberale, 24 Ore Motta
Cultura, Milano 2008 (ed.or. 2007), p. 167.
[17] – È palese che questo è un decisivo campo di battaglia, nel quale dovrà essere la funzione pubblica ad inserire limiti e barriere ad una tecnologia che di suo non ne ha. Ma la principale battaglia dovrebbe essere quella per disarmare. A livello individuale, radicalmente insufficiente, quel che si può fare è utilizzarli per esplorare i temi, pungolando e approfondendo, e non per ottenere risposte. Praticare sistematicamente la consultazione delle fonti “nemiche”, per vedere i confini della propria bolla. Praticare il dubbio sistematico, soprattutto quando un frame solleva la nostra emotività e ci indigna, chiedersi sempre se questa risposta emotiva così naturale e in fondo consolante non sia una costruzione, una manipolazione. Rallentare, darsi tempo, non andare a conclusioni, sapere di non sapere, raffreddarsi. Disconnettersi, creare momenti in cui non si fa, non si è efficienti, si ozia (l’otium latino), si coltiva il benessere e lo spirito.