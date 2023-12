Il mio papà dorme in macchina

Risorgimento Socialista è il primo partito di sinistra (e il primo partito in assoluto) in Italia che ha il coraggio di affrontare un tema tabù, sapendo di entrare in aperto conflitto con la narrazione politicamente corretta e femminista mediatica-politica dominante. E lo fa ufficialmente, lanciando una campagna nazionale per denunciare la condizione di tanti uomini e padri separati e per difendere i loro diritti negati. E’ un grande e coraggioso passo per un piccolo ma combattivo partito che non cadrà e non lasceremo cadere nel vuoto.