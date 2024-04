La vita, istruzioni per l’uso

Non bisogna avere una laurea in psicologia e/o psicoanalisi per sapere che l’essere umano è abitato da contraddizioni profonde e, spesso, laceranti.

Ognuno di noi possiede una “parte maledetta”, fuori dal controllo della ragione, che non vorrebbe avere. È proprio la parte razionale a ritenere l’altra patologica e quindi da rifiutare. In altre parole, ognuno ha un desiderio inconfessabile e terribile che vuole e deve nascondere agli altri e soprattutto a se stesso.

E allora cerchiamo di sputare fuori di noi quella parte che non vorremmo mai avere e che invece ci abita stabilmente occupando la nostra casa interiore. Buona parte della nostra vita la dedichiamo proprio a dire: no, io non sono quella cosa lì; è una patologia che non mi appartiene! Invece proprio quello è il nostro male nascosto.

Tu chiamale, se vuoi, contraddizioni! Del corpo e della mente.

La modalità più comune per negare quell’ospite repellente che ci abita consiste nello “sputarlo” nell’altro, nel cosiddetto diverso. Accusiamo l’altro di essere quello che noi non vorremmo mai essere. A ben vedere, quindi, il diverso è in realtà l’uguale, cioè colui che incarna la nostra parte maledetta.

Ecco una breve lista di tentativi disperati che facciamo.

Chi si pone a paladino della giustizia è chi ha, o vorrebbe avere, il monopolio dell’ingiustizia. Chi sbandiera ai quattro venti la democrazia e la partecipazione è il peggior tiranno. La donna che sbraita più forte contro gli stupratori è colei che desidererebbe essere presa con la forza. L’uomo che usa più spesso la parola “puttana” come insulto è colui che spende tutti i suoi soldi con quel tipo di donna. Chi ironizza e si schifa degli omosessuali e transessuali è colui che se ne sente irresistibilmente attratto. Chi sostiene il valore della famiglia e la sua sacralità è il primo a desiderare amanti e prostitute. Chi afferma che la vita è sacra, un dono divino che nessuno può togliere, è colui che sente una irrefrenabile pulsione nel dare la morte a se stesso o agli altri e, prima o poi, con qualche mezzo magari indiretto riuscirà nell’intento di darsela o di darla. Chi parla troppo spesso di amore e buoni sentimenti è colui che coltiva un odio viscerale. Chi ha troppe attenzioni per una persona cara è colui che, nel profondo, ne desidera la morte. Chi insiste sulla non violenza è un violento. Chi inveiva furiosamente contro Berlusconi e le olgettine era il primo che avrebbe desiderato partecipare ai bunga bunga. Chi grida contro altre culture e religioni ritenute barbare e arretrate, se ne sente attratto. Chi dà del razzista all’altro con veemenza, è lui razzista. Chi accusa furiosamente l’altro di essere fascista, è chi ha una camicia nera nascosta nelle pieghe della propria carne.

In tutti questi casi, come si capisce facilmente, le motivazioni sono più profonde del semplice pensiero razionale. La parte maledetta sfugge alle argomentazioni del buon senso. Questo è il motivo per cui anche persone estremamente intelligenti, in determinate circostanze che le mettono direttamente a contatto con la sostanza ustionante della propria vita, possono trovarsi a dire fesserie che non ti saresti mai immaginato.