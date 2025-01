Misandria. Perchè gli uomini non si ribellano?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Domandona che ricorre spesso tra noi che abbiamo preso coscienza e vorremmo che gli altri si unissero alla nostra lotta. Uomini e donne, s’intende, perché è una battaglia di democrazia, ma gli uomini sono i diretti interessati e dovrebbero essere l’avanguardia di questa battaglia ideale e politica. Eppure, nonostante criminalizzazioni, scherno, sentenze scandalose (tutta roba che noi sappiamo bene), niente o quasi si muove.

Innanzitutto vorrei fare una raccomandazione a noi che abbiamo intrapreso questa difficile battaglia. Trattasi di una lotta di lunga durata da intraprendere con lo spirito del maratoneta, non dello scattista. Poi riconosciamo i risultati raggiunti che ci sono almeno a livello di opinione diffusa anche se molto meno a livello della cosiddetta “pubblica opinione” cioè quella gestita dai media.

Infine ricordiamo che è necessario che prevalga sempre la razionalità, non dobbiamo “entrarci in fissa”, come si dice a Roma, facendone quasi una ragione di vita. Troppi ne abbiamo visti abbandonare il campo dilaniati dalla delusione.

Torniamo alla domandona del titolo. Come causa emerge immediatamente la strapotenza del nemico, il continuo bombardamento mediatico privo di contraddittorio. Sappiamo bene che il femminismo è diventato luogo comune e spirito dei tempi. Di fronte alle nostre istanze spesso c’è addirittura stupore.

Eppure lo strapotere dell’avversario non è una spiegazione sufficiente. In questi anni abbiamo visto emergere forti movimenti contro il cosiddetto mainstream. A partire dalla prima Lega Nord fino ai forconi vari, i no vax, ecc. Non si tratta di discutere la condivisibilità o meno di tali movimenti ma del fatto che si muovevano contro l’ostilità di tutti o quasi i media e la politica e, nonostante ciò, si sono affermati. In questi movimenti gli uomini erano sempre protagonisti molto attivi.

Quando invece si chiede agli uomini di combattere per i loro diritti in quanto uomini, questi nicchiano. È ovvio che ci troviamo di fronte a resistenze di tipo psicologico. Sia lo zerbino, che si sente l’oppressore che deve espiare, sia il macho, che si sente forte, faticano a riconoscersi come vittime.

C’è poi una terza categoria di uomini che, pur riconoscendosi come discriminati, affrontano la loro condizione con una sorta di “virile rassegnazione”, come fosse una prova da affrontare sopportando e senza dar segni di sofferenza. Tutto ruota intorno alla loro identità maschile che non può sopportare il sentirsi vittima. Paradossale parlare d’identità, in un’epoca che le frantuma, sopratutto quella maschile. Come se di questa identità maschile ne restasse solo quella scheggia che inibisce una logica reazione. Nulla accade per caso, ovviamente.

Noi dell’area dell’Interferenza e di Uomini e Donne in Movimento, in quanto compagni, abbiamo un aggravio di difficoltà. Ci siamo posti un compito ancor più difficile, portare la critica del femminismo nell’ambito della sinistra. Sappiamo che dire di sinistra equivale a dire femminista. Negli anni ’70, i compagni opposero una certa resistenza al femminismo ma poi la resa fu totale. Circa la nostra “lunga marcia” nell’ambito della sinistra, possiamo dire che abbiamo consolidato un gruppo di militanti combattivi e preparati e ottenuto un certo “sdoganamento” della questione maschile.

Più travagliato il rapporto con altri soggetti della sinistra. Emblematica la nostra esperienza con il PC e Marco Rizzo. Questi, pur avendo l’attitudine ad infrangere tabù, attitudine che lo porterà recentemente al molto discutibile abboccamento con Alemanno, faticò non poco ad aprirsi ai nostri contenuti. Candidò Fabrizio Marchi alle elezioni comunali di Roma ma, nonostante che nello sfacelo del risultato del partito Fabrizio ottenesse un numero di preferenze che nessun altro candidato (dello stesso partito) prese, la cosa finì lì. Stessa storia, più o meno, con i compagni di Risorgimento Socialista. Da un’iniziale apertura, si passò presto ad un’ermetica chiusura.

Siamo di fronte ad un circolo vizioso. La mancanza di una sponda politica, per quanto minoritaria, rende difficile lo “sdoganamento” completo della questione maschile, la passività degli uomini rende difficile avere una sponda politica.

Continueremo a dialettizzarci con le forze (?) politiche socialiste e comuniste ma è sull’intaccare la passività maschile che dobbiamo concentrarci. Il problema è come riuscirci. Innanzitutto occorrerebbe un’analisi scientifica della scarsa reattività maschile, non bastano certo queste mie poche righe. Sarebbe necessaria una vera e propria ricerca di psicologia sociale magari inserita in un lavoro di “marketing politico” e cioè: nel “mercato delle idee” il nostro messaggio non ha appeal, come renderlo più efficace?

Ci vorrebbero tante risorse per fare qualcosa di serio. In futuro, forse. Per ora, ognuno si sforzi di rispondere alla domandona iniziale a partire dalle proprie esperienze e riflessioni sul campo. Mettendo insieme tante visioni parziali forse si potrà trarre un quadro generale soddisfacente.

D’altronde, quando Mao diceva “chi non fa inchieste non ha diritto di parola”, non si riferiva certo ad inchieste della Doxa, ma ad un dibattito serrato tra compagni che conoscevano le realtà concrete e specifiche. Non c’è dubbio che della questione maschile ne abbiamo tutti una pluriennale conoscenza. Quindi, un piccolo sforzo. Commentiamo con le nostre riflessioni sul tema, possibilmente in maniera ordinata.