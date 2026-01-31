Una filosofia della resistenza

L’urto del presente: lo scarto come resistenza nell’epoca
della tecnica
Il tempo
che abitiamo richiede una vivisezione spietata, condotta senza il riparo di
consolazioni metafisiche o messianiche. Al centro della riflessione
contemporanea emerge con forza la necessità di indagare non un’idea astratta di
umanità ma l’urto brutale tra la corporeità vivente e l’intelaiatura d’acciaio
della tecnica. È in questa frizione che si gioca la possibilità di un pensiero
ancora capace di mordere il reale, spogliato da ogni retorica del progresso e
restituito alla sua nuda, drammatica evidenza.
La
desertificazione interiore nella città elettronica
Il punto
di partenza è la presa d’atto di uno sradicamento profondo: una lacerazione che
non riguarda solo i luoghi geografici, ma l’architettura stessa della psiche.
La mutazione antropologica in corso si manifesta come un processo di
desertificazione interiore, alimentato da un ambiente – la “città elettronica (e-city)” – che non funge più da
estensione delle facoltà umane, ma da dispositivo che le assorbe e le
neutralizza. In quest’orizzonte, la tecnica smette di essere uno strumento per
diventare un’ontologia: un modo d’essere che ridefinisce l’umano a propria
immagine e somiglianza.
Nello
spazio iper-connesso, il tempo subisce una contrazione violenta che vira verso
un istante perpetuo: un eterno presente che divora ogni prospettiva futura.
Senza lo scarto temporale tra il bisogno e il suo soddisfacimento, svaniscono l’attesa,
il desiderio e la memoria, pilastri su cui poggia l’identità del soggetto. L’esperienza
si svuota di senso, lasciando il posto a una mera reattività biologica a
stimoli tecnici che si susseguono senza sosta, in un dinamismo vorticoso che,
lungi dal liberare l’uomo, ne produce il completo sradicamento da sé stesso e
dalle proprie radici storiche.
Il
paradosso della stasi accelerata e la frammentazione del reale
Sorge qui
un paradosso centrale: più il mondo accelera digitalmente, più l’individuo si
ritrova immobile, incastrato in un dinamismo apparente che non produce reale
movimento esistenziale. È la stasi prodotta dall’eccesso di velocità: un’apatia
ipercinetica che annulla la capacità di progettare l’oltre. L’uomo appare
atomizzato in una solitudine che la connessione costante non fa che esasperare,
trasformando la rete in un deserto di contatti senza incontri, dove l’identità
si polverizza in una serie di prestazioni e profili.
In questo
quadro storico, il potere ha mutato pelle: non necessita più di grandi
narrazioni legittimanti o di apparati repressivi visibili per esercitare il
proprio dominio. Esso agisce attraverso la frammentazione della conoscenza e la
sovranità delle organizzazioni politico-finanziarie che tendono a uniformare i
singoli spazi del mondo, cancellandone le differenze. Si tratta di un
nichilismo luccicante, dove il soggetto diventa un’entità nuda, priva di
schermi protettivi, esposta a una pressione molecolare che non sa né nominare
né contrastare, schiacciata tra l’efficienza della macchina e il vuoto dell’anima.
La verità
dell’attrito e la dignità dello scarto
In questa
cornice di saturazione tecnologica, lo “scarto” (no-city) emerge come la categoria filosofica e politica decisiva.
Non si tratta di cercare vie d’uscita lineari, fughe utopiche o flussi
liberatori che spesso finiscono per nutrire lo stesso sistema che vorrebbero
avversare; si tratta, piuttosto, di abitare la frattura. Lo scarto è il dolore
del non coincidere con il dispositivo, è la resistenza di ciò che in noi resta
ineducabile alla logica dell’algoritmo e alla sua pretesa di calcolabilità
totale. La verità non risiede nella fluidità del divenire, ma nell’attrito, nel
momento in cui la fluidità del sistema incontra una superficie ruvida che ne
rallenta la corsa. È l’erosione delle facoltà imprescindibili – come la memoria
e l’attesa progettuale – che deve essere contrastata rivendicando il diritto
alla “non-funzionalità”. Lo scarto è dunque la traccia di una fragilità
radicale che, sebbene perseguitata dal capitalismo assoluto, rimane l’unico
appiglio per una soggettività che non voglia ridursi a nodo di rete o, come
dico nel mio prossimo libro, ad una interfaccia sistemica.
L’insorgenza
tragica contro l’apatia performante
Solo dove
la macchina s’inceppa, dove il corpo manifesta la sua stanchezza, il suo
cedimento o la sua costitutiva inadeguatezza balena ancora la possibilità di un
senso non programmato. L’analisi del presente deve dunque farsi critica dell’apatia,
quel torpore indotto da un’interfaccia che media ogni rapporto con il mondo
rendendolo asettico. Bisogna riscoprire la capacità di un’insorgenza che nasca
dalla percezione del tragico. Beninteso, il tragico, qui, non è rassegnazione
al destino, ma accettazione del limite, della finitezza e della sofferenza come
elementi ontologici dell’esistere. Questi tratti costituiscono la barriera
ultima contro la pretesa tecnica di una perfezione performante che vorrebbe
ridurre l’essere umano a funzione ottimizzata. Riconoscere la propria finitezza
significa spezzare l’incantesimo dell’onnipotenza tecnica, riaprendo lo spazio
per un’etica che non sia sottomessa al calcolo, ma fondata sulla relazione
vivente e sul senso estetico dell’esistenza.
Per una
filosofia dell’urto e della fragilità consapevole
L’obiettivo
finale non può essere quello di “risolvere” il reale o di appiattirlo in una
spiegazione rassicurante, quanto di renderlo nuovamente percepibile nella sua
nuda e spaventosa durezza. Non può esserci resa alla corrente, né adattamento
passivo ai flussi che ci attraversano. È necessaria la ricerca ostinata di una
presenza che sappia dire “no” proprio a partire dalla propria fragilità,
rivendicando la debolezza come una forza critica imprevista contro il mito
della potenza.
Una
filosofia che non concede nulla alla speranza facile preferisce la dignità di
un’osservazione che non distoglie lo sguardo dalle macerie dell’umano, cercando
in esse l’unica base possibile per una ripartenza consapevole del proprio peso.
Solo attraverso la riscoperta del “pensiero dell’intero”, capace di opporsi
alla frammentazione specialistica, l’uomo può tentare di invertire il flusso
dello sradicamento. Il compito è restare vigili nel punto in cui il sistema
vacilla, trasformando lo scarto in un nuovo inizio, finalmente consapevole del
proprio ineliminabile mistero e della nostra dignità di donne e uomini del
nostro tempo.