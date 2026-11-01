Editoriali

Le false uscite

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L’Europa sembra diventata un’unica piazza dove manifestare il dissenso. Che significa tutto ciò? Io credo che circoscrivere la critica ai governi in carica – pure estremamente responsabili del disastro – significhi cedere alla comoda illusione che la struttura del mondo coincida con l’esecutivo del momento. La griglia reale che determina la forma dell’esistenza travalica ciò che rimane della democrazia rappresentativa; si radica nell’asse stretto tra vertici geopolitici, apparato finanziario e governance algoritmica del tecnocapitalismo.

In Italia, gridare contro il governo Meloni equivale a guardare il dito mentre la luna sposta i propri assi. Questa focalizzazione miope funge da sonnifero collettivo: permette di scaricare tutta la rabbia su un bersaglio di superficie, risparmiando i veri centri/motori dell’oppressione. Anche sui mezzi di comunicazione, la rissa politica quotidiana si riduce così a un palcoscenico di cartapesta dove la contrapposizione tra forze di governo e opposizioni risponde solo alle logiche interne al sistema.

Questa finzione politica ha conseguenze materiali dirette e brutali. La casa è stata trasformata da diritto primario a bene speculativo, consegnata alle logiche delle rendite e dei grandi aggregatori digitali; nelle città e nei centri universitari il costo degli affitti diventa un setaccio sociale che respinge ai margini chi non ha risorse. Il lavoro è segnato da una precarietà strutturale che produce un’ampia fascia di lavoratori poveri, costretti al ricatto dell’occupabilità costante pur di rimanere nel circuito. Intanto, la sanità e l’istruzione pubblica subiscono uno smantellamento progressivo che privatizza le tutele e scarica sui singoli il peso della sopravvivenza.

La trasformazione della protesta in sfogo rituale si scontra con la riproduzione inconsapevole delle logiche dominanti. Concentrare gli slogan su un singolo esecutivo, mentre si tace di fronte allo strapotere delle Big Tech, alle dinamiche dell’Unione Europea o all’impianto bellico e finanziario globale, svela un’incapacità di lettura o la paura di nominare il vero nemico.

Quando poi, nel cuore di quella stessa piazza, un manifestante invoca il ritorno al “merito”, è il trionfo definitivo del tecnocapitalismo, ossia la colonizzazione totale dell’immaginario. Il merito, liberato dall’astrazione etica, e dalla questione della ridistribuzione delle risorse, è la misura neoliberista della vita. Chiamare “merito” il successo di chi parte da una posizione di vantaggio e “incapacità” la fatica di chi deve lottare contro disparità enormi serve solo a legittimare l’ingiustizia, trasformando la sofferenza in una colpa individuale.

Finché la piazza continuerà a scagliarsi contro l’amministratore di condominio di turno anziché contro la struttura del palazzo, ricorrendo persino al vocabolario del dominatore, non ci sarà alcuna rottura. In un quadro simile, l’opposizione manifestante rimarrà un semplice ingranaggio di stabilizzazione dell’esistente. Possibile che non abbiamo ancora imparato che esiste una distanza enorme fra una protesta di facciata e quella indirizzata contro i veri centri di potere?

3 commenti per “Le false uscite

  1. Maria Antonietta Mattei
    1 Novembre 2026 at 19:01

    Analisi lucida.

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  2. Francesco Demarco
    1 Novembre 2026 at 20:04

    In Architettura si possono definire i periodi come CLASSICO = Romano, MODERNO = Romanico, alla maniera di… ATTUALE = Gotico è cambiato tutto… Siccome ECOLOGIA, quella vera, significa che “I piatti sono 4 e i commensali sono 6″… Dove “2” sono consapevoli e “4” no. è ovvio che hai “2” basta agire perchè i “4” si facciano fuori tra di loro. Inconsapevoli e festanti nel seguire i Suonator di Brema d’occasione. Ora i piatti sono sempre 4 e i commensali pure… Operazione riuscita da parte dei “2” consapevoli. Ovvero un’operazione eseguita col metodo CLASSICO, la FAME, a cui segue la MALATTIA, la soluzione che è la GUERRA , a cui segue L’EPIDEMIA. A questo punto la Natura si è vendicata ed ha ristabilito l’equilibrio ecologico. Mi fermo un attimo per far notare che al giorno d’oggi l’EPIDEMIA, Può essere scatenata autonomamente, senza attendere il preventivo passaggio dei primi Tre Cavalieri dell’Apocalisse… Questo sarebbe il metodo CLASSICO, poi segue il metodo MODERNO, come il posteggio a Scuola, la disoccupazione iniziale di lungo corso, il licenziamento, il precariato che ti fa vivere stentatamente, non permette di sposarti e ti lascia morire cadetto, niente Casa sia Popolare che acquistata, niente Sanità, una vita digrignata comunque, eccetera. Il metodo ATTUALE invece rimane sconosciuto, visto che vi è chi ha operato e ancora opera, per cambiare, deviare la mente della popolazione, verso il concetto di INQUINAMENTO, AMBIENTALISMO, NATURISMO, CLIMA… Certo soggetti sono riusciti chi apicali e chi utili idioti, a non prospettare il problema della Penuria, che affligge l’Umanità sin dalla Notte dei Tempi. Proprio quando a differenza del passato abbiamo i mezzi e la conoscenza completa del pianeta intero. Un tempo vissuto come sterminato, fino ai Romani ed oltre, come il “DISPONIBILE”, ma ora è finito è limitato. Per cui certo non bisogna più rincorrere lo sviluppo delle singole famiglie dei primitivi, poi in lotta fra loro quando con l’Agricoltura come soluzione, formavano i Popoli. Poi gli Imperi come soluzione ulteriore, infine con il Colonialismo e perchè no grazie a Liebig e ai suoi concimi chimici, senza i quali saremmo tutti morti in Europa; perchè sin dal 500 i terreni europei si dimostrarono esausti e le rotazioni non servivano più. Quando oggi, approfittando dell’ignoranza e della dimenticanza, ci viene proposto un ritorno a quel tipo di coltivazione… Ci viene presentata una Logica Formale che ci presenta il PROBLEMA come se fosse la SOLUZIONE, vi dice niente questo? La macrobiotica, il veganesimo, sono forme di suicido, che agisce non più attraverso la forza, magari di Bava Beccaris, ma con quella propria, la CON-VINZIONE… Il metodo usato a Taranto dunque altro non è che un metodo CLASSICO-MODERNO che porta al licenziamento e alla fame per tutti e non solo per i licenziati. Un atto conservatore e beneficio dei “2” che rappresentano la vera elite che comanda. A dispetto degli stessi utili idioti che a vario grado hanno partecipato alla “Soluzione Taranto”. L’ultima roccaforte, ormai già sguarnita dei lavoratori, che devono sparire… E dopo seguiranno gli “impiegati” e dopo il terziario e la classe media, ma cosa credete di seguire e raggiungere la carota che chi vi cavalca lascia pendere davanti al naso con un bastone? Questa situazione va presa di petto, proprio dalla Classe Media, dai laureati ignoranti e lo sono dall’800… L’ottocentesco eccesso di laureati ignoranti, li portò a salire sugli scranni del Potere, finalmente gli venne svelato il “Grande Segreto” della Questione Ecologica, motivo per cui la Sinistra non è mai esistita, se non per il liberali e borghesi della Palla Corda, dopo sarà solo un lungo processo di soffocazione del popolo in subbuglio. Mussolini cercò di agire tenendo il piede in due scarpe, fin quando calmò la popolazione andò bene, quando cercò di aumentarla, soddisfacendola con le Colonie e la conquista dei Balcani, allora gli tirarono il tappeto da sotto i piedi. E costoro sono ancora i traditori ancora presenti. La Sinistra nel dopoguerra non portò ai “trenta Gloriosi”, ma operò un’operazione, sempre la stessa, di sgonfiare la pressione popolare, creando la società dei due terzi un terzo. Fino al giorno d’oggi, che l’Arca della Salvezza è piena dei Dirigenti e stanno operando per uccidere l’intero e riottoso Popolo Occidentale, anche grazie al Terzo Mondo scatenato contro i popoli occidentali, in uno sviluppo che sotto questa lampada, appare contraddittorio. Quando saranno inurbati e resi specializzati, ovvero incapaci di vivere pessimamente ma autonomi e felici, sarà anche la loro fine. Non è un caso che le Dirigenze musulmane evitarono negli anni 50 di industrializzare i loro popoli e oggi, questi popoli sono osteggiati dalle Dirigenze Occidentali. In una Manovra da caduta dell’Impero Romano, perchè è ancora da lì che proviene il ribollio popolare, dove i Senatori non riuscendo a dominare il Popolo, si accordarono con le Dirigenze Barbare e operò una sostituzione di popolo, mentre le Dirigenze Barbare non sapendo gestire la cosa pubblica, resero i Senatori vassalli, i quali rimasero così sempre alle più alte vette del Potere. Vogliamo dunque cambiare le cose in termini ATTUALI e dunque veramente ecologici?

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  3. Andrea Vannini
    1 Novembre 2026 at 22:34

    Io penso, diversamente dall’ autore di questo articolo, che l’ attuale straordinario movimento in Italia (e in Europa e non solo: lo sciopero internazionale dei lavoratori dei porti dove lo mettiamo?) sia assai consapevole che il nemico non é solo l’ attuale governo fascista. I goffi tentativi di centro”sinistra” e “sindacati” complici e concertativi di sfruttare la situazione attuale per guadagnare consensi e vantaggi non hanno nessuna speranza. Io penso che sia assai più diffusa di quanto gli “intellettuali pessimisti” immaginino la coscienza che il nemico é lo stato (gli stati) e il complesso militare industriale tecnologico finanziario che ci domina e che ci offre solo la guerra per il nostro domani.

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