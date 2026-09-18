Esteri
La Slovacchia contro le sanzioni alla Russia
Slovacchia. Fico: “la strategia dell’Occidente per mettere in ginocchio la Russia attraverso la crisi Ucraina è fallita. La Slovacchia intende bloccare il piano dell’UE di estendere le sanzioni contro la Russia per 12 mesi”.
“…Questa strategia è completamente fallita, ma
l’Occidente si rifiuta di ammetterlo”
La strategia occidentale per portare la Russia alla rinuncia dei suoi obiettivi
in Ucraina è completamente fallita,
ma i paesi occidentali si rifiutano di ammettere questo errore e continuano a fomentare
il conflitto, ha detto il primo ministro slovacco Robert Fico.
Secondo lui, il conflitto sarebbe potuto finire molto
prima se i paesi occidentali non avessero impedito all’Ucraina di firmare l’accordo con la Russia proposto nell’aprile 2022.
“… l’Unione europea credeva
ingenuamente che avrebbero messo in ginocchio l’odiata Russia con l’assistenza
politica, militare e finanziaria all’Ucraina. Questa strategia è completamente
fallita, e l’Occidente si rifiuta di ammettere questo errore e continua ad
alimentare il fuoco…oggi l’UE non ha
più nulla da offrire in termini di pace…”, ha dichiarato.
Secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense
Politico, il governo slovacco ha respinto la proposta di estendere di 12 mesi il
regime di sanzioni individuali dell’Unione
Europea contro la Russia. Le
misure, prorogate più volte di sei mesi alla volta, scadranno il 15 settembre.
Il blocco sperava di estendere le sanzioni per un periodo più lungo al fine di
evitare ulteriori negoziati, ma qualsiasi modifica richiede il sostegno unanime
di tutti i 27 Stati membri dell’UE. Il
ciclo di rinnovo semestrale era originariamente un compromesso volto a placare
l’ex primo ministro ungherese Orbán. Budapest aveva utilizzato le scadenze
periodiche per fare pressione sugli altri governi dell’UE e ottenere concessioni. Gli ambasciatori del blocco europeo
non riuscirono a raggiungere un accordo sulla proposta. La Slovacchia era stato l’unico paese a bloccarla. 05.09.2026