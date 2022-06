GIOVEDI’ 14 LUGLIO A ROMA ASSEMBLEA PUBBLICA Ore 17,30 Viale Giotto ,17- zona San Saba.

CONTRO IL PARTITO DELLA GUERRA, CONTRO IL GOVERNO DELLA GUERRA, CONTRO L’ECONOMIA DI GUERRA E LE SANZIONI ALLA RUSSIA, CHE IL PAESE NON VADA IN RECESSIONE CON UNA INFLAZIONE GIA’ DILAGANTE PER POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI CHE TUTELINO IL MONDO DEL LAVORO.

Convochiamo una Assemblea Pubblica per provare a rompere lo “stato d’assedio” del sistema politico-mediatico a favore della guerra e del coinvolgimento del nostro paese in questa escalation che già sta producendo danni incalcolabili all’ economia e torsioni autoritarie. L’attuale situazione politica del Paese, in conseguenza del conflitto in corso in Ucraina, è troppo grave per non richiamare tutti a una discussione e mobilitazione comune. Dopo due anni di sospensione di tanta parte delle nostre libertà, a causa della pandemia, di chiusura di fatto del Parlamento, il nostro presidente del Consiglio prende iniziative solitarie come un monarca assoluto su questioni di prima grandezza, come la partecipazione dell’Italia a una guerra. Occorre ridare la parola al Parlamento, ma in primo luogo ai cittadini, che da diversi mesi sono bombardati dalla propaganda bellica di un giornalismo accecato da un fanatico e irresponsabile atlantismo.

Per queste ragioni, come gruppo romano abbiamo assunto l’iniziativa di proporre uno spazio di incontro e confronto al fine di discutere la collocazione dell’Italia di fronte al conflitto, rispondendo alla domanda della maggioranza del popolo italiano, che ripudia la guerra e ricerca la pace, come è scritto nella Costituzione.

Auspichiamo la costituzione di un “Fronte ampio contro la guerra” che abbia anche un impatto politico ed elettorale per cacciare il Governo Draghi.

Forum Antonio Labriola.

Comitato promotore: Franco Bartolomei; Antonio Castronovi; Umberto Carbone; Fabrizio Marchi; Ferdinando Pastore, Sandro Valentini.