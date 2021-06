UFO: dalla psyop E.T. alla sperimentazione di armi iper-soniche

I media statunitensi hanno utilizzato l’Operazione UFO come Cavallo di Troia per terrorizzare la popolazione e indirizzarla ideologicamente contro Mosca e Pechino. Come avevo spiegato nell’articolo Gli Ufo del Pentagono: una idiozia per rilanciare la ‘’guerra infinita ‘’, tutte le volte che lo Stato profondo rilancia la teoria degli alieni (compresa la narrativa sui rapimenti) nasconde la proiezione unipolare del Pentagono ed il timore di essere surclassati militarmente da potenze imperialiste rivali (es. la Germania nazista) o dal polo egemonico alternativo (Russia e Cina).

Nell’articolo Gli Ufo del Pentagono: una idiozia per rilanciare la ‘’guerra infinita ‘’, scrivevo:

‘’Il Pentagono vuole la guerra e la CIA potrebbe trasformare l’oggetto volante non identificato in un aero militare russo o cinese. L’UFO non proverrebbe più dallo spazio e il complesso militar-industriale applicherebbe, con cinismo e nella totale indifferenza, la Dottrina ‘’Alba Rossa’’: il confinamento totale per la guerra permanente. Washington prepara la catastrofe’’ 1

Mutuando il linguaggio dei tecnici dello Stato profondo, gli UFO sono fenomeni aerei che le moderne tecnologie militari non riescono ad identificare (quindi non si parla a priori di extraterrestri); media ed ufologi semplificano una problematica conseguente alla corsa agli armamenti attraverso la psyop dell’invasione aliena, mentre il giornalista e mistico John Keel, negli anni ’70, aggravò la confusione con i riferimenti biblici: l’irruzione di creature provenienti dall’interregno spiritico (terra di mezzo) nell’umano, Keel coniò il termine ‘’ultra-terrestri’’. Entrambe le tesi, con modalità differenti, occultano le intenzioni di Washington: accerchiare, prima l’Urss ed ora la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese. Dallo scontro di civiltà alla guerra intergalattica il passo è breve.

Negli anni ’60, l’ufologo Carl Sagan istituì la Commissione Condon arrivando alla conclusione che gli UFO non costituivano una minaccia alla Sicurezza Nazionale. Secondo Sagan, è altamente improbabile che una civiltà aliena possa essere entrata in contatto col pianeta Terra perché le civiltà tecnologizzate tendono ad autodistruggersi piuttosto velocemente, nonostante ciò non rinunciò alla ricerca di forme di vita extraterrestri fondando il SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), progetto ambizioso dedicato alla ricerca di vita intelligente nello spazio attraverso gli esperimenti radio ottici. L’ufologia conferma la posizione del giornalista investigativo Giulietto Chiesa: sono le Elite a creare i complotti.

UFO: gli USA utilizzeranno armi iper-soniche contro Russia e Cina

L’ex direttore della CIA, Leon Panetta, ha confermato quando scrivevo nel mio approfondimento, mettendo sul banco degli imputati Mosca e Pechino:

“Credo che molte di queste cose probabilmente potrebbero essere paesi come la Russia, come la Cina, come altri, che ora stanno usando droni, usando il tipo di armi sofisticate che potrebbero benissimo essere coinvolte in molti di questi avvistamenti”

“Penso che questa sia l’area in cui andare molto francamente per identificare cosa sta succedendo” 2

Altre fonti accreditate, come Topwar, ritengono che Washington stia sperimentando le nuove armi iper-soniche in vista del rilancio della ‘’guerra infinita ‘’, leggiamo:

“L’ulteriore conclusione è la seguente: “Questi sono test di armi ancora in fase di sviluppo”. Indicando diverse opzioni per cosa potrebbe essere esattamente. Opzione uno – “tracce di test di missili ipersonici”, opzione due – “tracce di test di armi laser da combattimento”. Inoltre, è la prima opzione cui sono propensi esperti e giornalisti dei media specializzati nordamericani. Allo stesso tempo, viene indicato che i test “potrebbero essere stati effettuati da russi o cinesi”. Perché, in questo caso, i test furono effettuati esattamente dove si trovavano le navi della US Navy? 3

Non è casuale che l’utilizzo delle armi iper-soniche sia complementare alla declinazione militare del 5G, delirio trans-umano abbracciato dal Pentagono e dalle multinazionali Anglo-Sioniste contro Pechino, super-potenza egemonica che persevera nella riproposizione della Dottrina dei tre mondi di Deng. Giornalisti e blogger statunitensi (come nel caso del ‘’virus cinese’’) hanno rilanciato la propaganda del Pentagono dando prova della loro inesistente professionalità.

