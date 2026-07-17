Attualità e Politica
Duplice omicidio. Condanna giusta per Mario Roggero
Il gioielliere Mario Roggero ha ucciso, sparandogli alle spalle mentre fuggiva, un primo malvivente, dopo di che ha sparato al secondo ferendolo, e quando questi era a terra lo ha finito sparandogli in testa.
Questo, a casa mia, è un duplice ed efferato omicidio.
La pena che i giudici gli hanno inflitto è giusta. Punto e fine di ogni discussione.
A parti invertite (cioè se uno dei malviventi lo avesse ucciso a sangue freddo durante la rapina) avrei preso la stessa identica posizione.
Fonte foto: Corriere Torino (da Google)