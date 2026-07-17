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Duplice omicidio. Condanna giusta per Mario Roggero

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Il gioielliere Mario Roggero ha ucciso, sparandogli alle spalle mentre fuggiva, un primo malvivente, dopo di che ha sparato al secondo ferendolo, e quando questi era a terra lo ha finito sparandogli in testa.

Questo, a casa mia, è un duplice ed efferato omicidio.

La pena che i giudici gli hanno inflitto è giusta. Punto e fine di ogni discussione.

A parti invertite (cioè se uno dei malviventi lo avesse ucciso a sangue freddo durante la rapina) avrei preso la stessa identica posizione.

La storia di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l'omicidio di due ladri | Corriere.it

Fonte foto: Corriere Torino (da Google)

1 commento per “Duplice omicidio. Condanna giusta per Mario Roggero

  1. Piero
    17 Luglio 2026 at 15:22

    Tale caso, rientra perfettamente nelle considerazioni della guerra tra ultimi e penultimi, specialmente per il modo in cui è strumentalizzato nel dibattito politico e mediatico.

    Illustra come le classi dominanti e le forze politiche populiste utilizzino la cronaca nera per innescare la “guerra tra penultimi e ultimi” attraverso meccanismi precisi e paradigmatici.

    La dinamica reale: da un lato c’è un piccolo commerciante (un “penultimo” della scala economica, esposto alla crisi e all’insicurezza), dall’altro ci sono dei rapinatori (gli “ultimi”, spesso ai margini sociali e criminali).

    La deviazione: il dibattito pubblico si concentra interamente sulla colpevolezza o l’eroismo del singolo, spingendo la classe media a percepire la microcriminalità come la minaccia principale alla propria esistenza.

    Questo oscura le responsabilità delle grandi élite economiche capitaliste, responsabili del declino del welfare, delle tutele sociali e dell’impoverimento generale sia dei piccoli commercianti che delle periferie.

    La polarizzazione: i leader politici utilizzano il trauma del gioielliere per alimentare una retorica securitaria (“la difesa è sempre legittima”).

    Il vantaggio per lo status quo: si canalizza la frustrazione popolare contro i criminali o i marginali genera un consenso elettorale immediato e a costo zero.
    Questo evita che la rabbia dei cittadini si traduca in richieste strutturali, come tasse extra sui grandi patrimoni, aumenti salariali o riforme economiche redistributive.

    La narrazione divisa: la società si spacca verticalmente tra chi difende la legalità formale (la sentenza dello Stato) e chi difende la giustizia privata emotiva (“poteva capitare a chiunque”).

    Il risultato: invece di unire le persone comuni nel chiedere maggiore sicurezza sociale, investimenti nelle periferie e tutele per il lavoro, la popolazione si scontra ferocemente su fazioni opposte.
    La coesione delle classi popolari si dissolve in un conflitto orizzontale.

    La delega della sicurezza: alimentare l’idea che i cittadini debbano armarsi o difendersi da soli legittima implicitamente il disimpegno dello Stato nel garantire la sicurezza pubblica e l’inclusione sociale.

    La protezione delle élite: mentre le classi dominanti vivono in contesti protetti, blindati e lontani dalla criminalità di strada, i costi psicologici e fisici della criminalità (e della reazione ad essa) vengono interamente pagati dai piccoli commercianti e dai ceti subalterni che abitano i medesimi territori degradati.

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