Se il Ministero annulla i corsi formativi

4 novembre 2025. Al mattino avrebbe dovuto tenersi l’iniziativa di aggiornamento per docenti denominata “La scuola non si arruola”, nell’ambito delle iniziative attivate anche dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università con una quarantina di piazze e di manifestazioni contro il Riarmo e la militarizzazione che si terranno nel pomeriggio della giornata in cui si celebra l’unità d’Italia e l’esercito.
Lo scorso anno il Governo ha deciso di ribattezzare in questo modo il 4 Novembre, è evidente una spasmodica attenzione verso alcune date, una sorta di calendario attraverso cui ricostruire le pagine salienti della nazione.
L’incontro, promosso dal Cestes, è stato sospeso per intervento del ministero dopo avere raccolto oltre 1300 adesioni, a conferma che l’intervento del Ministero suona come una presa di posizione politica per impedire che nelle scuole si parli di genocidio, di Riarmo, di risorse sottratte all’ istruzione e alla sanità. Come radio Grad e redazione della rubrica di Oltre Confine pensiamo invece che le scuole di ogni ordine e grado dovrebbero essere dei luoghi deputati alla critica e alla discussione tutelando gli stessi percorsi formativi anche quando vertono su argomenti di attualità o su tematiche scomode per i governanti.
Il ministero ha compiuto, a nostro avviso – ma a pensarla come noi ci sono migliaia di cittadini e docenti che hanno inviato attestati di solidarietà all’Osservatorio – una inaccettabile limitazione del principio di libertà di insegnamento che assume connotati paradossali: ai docenti, la cui finalità principale è quella di formare cittadini consapevoli, vengono posti inaccettabili paletti nel trattare argomenti legati allo sviluppo della nostra società, impedendo di affrontare la preoccupanti dinamiche del riarmo, della militarizzazione e dell’economia di guerra, mentre al contempo si vedono di buon occhio e si agevolano gli interventi delle forze armate e di polizia nelle scuole tesi alla promozione della cultura di guerra e a favorire l’arruolamento degli studenti.
In pratica secondo il ministero gli insegnanti non possono trattare con gli studenti argomenti inerenti la sfera militare mentre le forze armate vengono incentivate a farlo nelle scuole con la loro impostazione culturale di tipo militaresco.
Procedendo in questa direzione, non
ci meraviglieremo se il prossimo passo del ministero verso le scuole-caserme
potrebbe essere quello di riservare, nei prossimi concorsi per il reclutamento
degli insegnanti, cattedre appositamente per i militari.
Come Radio grad ospiteremo allora le voci dissidenti per salvaguardare il patrimonio culturale e formativo indispensabile per il mondo dell’ istruzione.
di Federico Giusti per Radio Grad
Fonte foto: da Google)