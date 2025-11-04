Israele, gli USA e quelli che ci credono

Israele rompe sistematicamente la tregua, uccide palestinesi, poi dichiara che la tregua è di nuovo in vigore, subito dopo la rompe di nuovo e uccide ancora, quindi proclama di nuovo la tregua, e così via. Dice d’averne diritto, ma ovviamente non deve spiegare o dimostrare nulla, basta che lo dica, nel caso aggiungendo una motivazione qualunque, meglio se totalmente di fantasia perché chiarisce meglio la sua supremazia e impunità.

Quello che invece è certo è che, da quando esiste, Israele ha teorizzato la necessità di uccidere palestinesi per mantenere un equilibrio demografico di suo gradimento, anzi per molti israeliani la soluzione ottimale sarebbe la definitiva eliminazione dei palestinesi.

Contemporaneamente, davanti al Venezuela, gli USA affondano imbarcazioni, uccidendo venezuelani. Anche loro dicono d’averne diritto per stroncare il traffico di droga, ovviamente anche loro non devono spiegare o giustificare nulla, nemmeno il fatto che nessuno, tranne appunto loro, consideri il Venezuela un produttore di droga, né grande né medio, certamente non influente sulla quantità di droga consumata negli USA. Quello che invece è certo è che da anni gli USA lavorano per favorire un colpo di Stato per mettere le mani sul petrolio venezuelano, anche loro non fanno granché per nasconderlo, in fondo perché dovrebbero, l’arroganza è un titolo di merito per chi governa l’impero.

Ovviamente, la nostra informazione e la nostra politica, pressoché all’unanimità, fingono di credere ad Israele e agli USA. Forse ci sono addirittura quelli che ci credono davvero, in fondo gli idioti assoluti non mancano mai.

A Palestinian man walk past destroyed buildings in the al-Tuffah neighbourhood of Gaza City on August 14, 2025, following more than 22 months of war between Israel and the Palestinian militant group Hamas. The Israeli military said on August 13, that it had approved the framework for a new offensive in the Gaza Strip, as Hamas condemned what it called “aggressive” Israeli ground incursions in Gaza City. The approved plan for the expanded offensive comes days after Israel’s security cabinet called for the capture of the Palestinian territory’s largest city following 22 months of war that have created dire humanitarian conditions. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

Fonte foto: (da Google)