Groenlandia: parlano i nativi locali e difensori del popolo Inuit

In riferimento alla
questione USA Groenlandia posta da D. Trump, queste sono le posizioni del
Partito locale Inuit Ataqatigiit (Comunità Inuit-IA), un partito
politico groenlandese progressista e indipendentista fondato nel 1976, che
raccoglie tra il 22 e 37% dei voti, a seconda delle scadenze elettorali, che si batte per una Groenlandia
socialmente giusta, economicamente sostenibile e culturalmente avanzata.
Impegnato a promuovere l’autodeterminazione e a sostenere le comunità locali
attraverso una politica inclusiva vicina alle realtà popolari. Si batte per la
tutela dell’ambiente, per uno sviluppo sostenibile che rispetti sia le
tradizioni sia l’esigenza di innovazione moderna.
“…Sulle
questioni e dichiarazioni relative al nostro paese, sembra che la commissione
per la politica estera del Parlamento danese voglia tenere una riunione
straordinaria, senza di noi. Non possiamo accettarlo, ma questo dimostra chiaramente come, la parte danese
intende il concetto di cooperazione. Basta , non si può continuare così. Esortiamo
il governo della Groenlandia a sollevare la questione con il governo danese il
prima possibile e a elaborare piani d’azione chiari e concreti”, ha dichiarato Erica Pipaluk esponente
di Inuit Ataqatigiit
“…Il
potere si esercita attraverso la conoscenza e le potenze coloniali hanno sempre
agito in questo modo. Quando si tratta del nostro Paese, veniamo emarginati e
resi impotenti. Dovremmo mettere in discussione la nostra posizione all’interno
dello Stato danese e valutare tutte le questioni che riguardano il nostro Paese
con occhio critico.
Lo
status quo non è un’opzione, si legge nell’accordo di coalizione. Il Primo
Ministro ha dichiarato che il futuro della Groenlandia deve essere deciso in
Groenlandia: perché questa informazione ci viene tenuta celata?
Nella
situazione attuale, la cosa più importante è che il nostro Paese e il nostro
Naalakkersuisut ( ndt:
governo della Groenlandia) restino forti.
La coalizione concorda sulla necessità di rivedere la legge sull’auto
decisionalità, e pertanto è opportuno mettere in discussione la segretezza
delle informazioni da parte del governo.
La
decisionalità del nostro Paese deve essere rafforzata e quindi devono iniziare
veri negoziati: non c’è altra via d’uscita. Se vogliamo che l’autorità e il
potere decisionale siano nostri, dobbiamo iniziare ad agire.
Questa
è una questione fondamentale a cui devono rispondere i cittadini del nostro
Paese…”, ha
detto Erica Pipaluk di IA .
Naalakkersuisut è il governo della Groenlandia, una “nazione costituente autonoma” del Regno di
Danimarca. Il governo è parte di un sistema
parlamentare di democrazia
rappresentativa, in cui il Primo
ministro della Groenlandia è il capo
del governo in un sistema multipartitico. Il potere
esecutivo viene esercitato dal governo, mentre quello legislativo viene esercitato sia dal
governo che dal Parlamento “Inatsisartut“.
La Groenlandia gode di ampia
autonomia su gran parte delle materie, ad eccezione delle politiche e delle
decisioni che coinvolgono la regione, tra cui i negoziati con i parlamenti
locali e il Parlamento danese (Folketing).
Mariane
Paviasen Jensen portavoce politico di Inuit Ataqatigiit: “Possiamo avere un dibattito appropriato e
necessario?”
“…Noi
di Inuit Ataqatigiit crediamo che la partecipazione della popolazione sia
fondamentale nel percorso della Groenlandia verso l’indipendenza.
Fondamentalmente,
crediamo che la questione dell’indipendenza debba essere decisa dalla
popolazione attraverso un referendum. In questo contesto, è fondamentale anche
trovare un terreno comune: se il desiderio di indipendenza diventa solo uno
slogan dei partiti, senza riguardo per la società, perde il suo valore. Un
dibattito ampio e aperto con i cittadini è assolutamente necessario. Pertanto, IA
ritiene che le parti debbano elaborare al più presto, insieme alla popolazione,
un piano per il nostro percorso verso l’indipendenza. Non giova alla
Groenlandia che le parti inviino individualmente segnali al mondo esterno su
come dovrebbero procedere i negoziati con il Regno o con altri. Al contrario,
crediamo che tutte le parti abbiano la responsabilità condivisa di garantire
che la Groenlandia abbia una posizione negoziale solida e solida quando
negozieremo.
Tra
le domande importanti a cui rispondere sulla strada verso l’indipendenza ci
sono:
come possiamo ridurre le spese senza compromettere le attuali condizioni di
vita della popolazione? Come dovremmo gestire l’ambito della difesa e della
sicurezza nazionale? Come possiamo creare una struttura valida e sostenibile
per il sistema giudiziario, la polizia, il sistema educativo, le scuole, la
difesa, il sistema sanitario e tutti gli altri compiti sociali? Dobbiamo avere
piani su come possiamo gestire le aree di autorità danesi in modo conveniente per
noi. E non da ultimo: su quali basi economiche potremo contare in futuro?
Dobbiamo pianificare con attenzione e con considerazioni a lungo termine.
Solo
discutendo insieme e apertamente di queste questioni potremo compiere passi
avanti concreti e mirati. Se evitiamo di puntare il dito contro gli altri e
invece ci rafforziamo a vicenda, il dialogo e i prossimi passi porteranno a
risultati concreti.
L’autodeterminazione
può essere raggiunta solo contando sulle nostre forze e assumendoci le nostre
responsabilità. Questo è ciò che gli Inuit Ataqatigiit vogliono: che ci
assumiamo le nostre responsabilità uniti.
Dibattiamo
seriamente, perché solo attraverso un confronto aperto e obiettivi comuni
possiamo arrivare a questo. Se ci limitiamo a discutere e a criticarci
reciprocamente, l’unico vincitore saranno gli altri Paesi che intendono
esercitare il loro potere sul nostro.
A questo proposito, occorre incoraggiare i leader del partito ad accelerare sulle importanti e pericolose questioni di questi ultimi mesi e settimane contro la nostra isola. Da soli non possiamo di certo assumerci questi compiti da soli; i leader del nostro partito deono assumersi la responsabilità di guidare e indirizzare il dibattito….”, ha concluso la Jensen.
A cura di Enrico Vigna, IniziativaMondoMultipolare/CIVG, 11 gennaio 2026